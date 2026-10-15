Cultura

Del luto a la publicidad, la historia de los abanicos llega al Museo Histórico Nacional

La muestra “Mensajes en el aire” reúne piezas usadas en bodas, duelos, celebraciones y campañas comerciales, desde el siglo XVIII hasta la década de 1970

"Mensajes en el Aire", una exposición sobre la historia del abanico en el Museo Histórico Nacional
El Museo Histórico Nacional inaugura la exposición Mensajes en el aire para presentar la historia del abanico
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Un abanico podía acompañar a una novia, señalar un período de duelo, recordar el Centenario o servir para promocionar un producto. También se le atribuyó, durante décadas, un código de gestos para transmitir mensajes. Desde el 16 de octubre, el Museo Histórico Nacional inaugurará Mensajes en el aire, una exposición que sigue los usos sociales, artísticos y comerciales de este objeto a través de piezas de los siglos XVIII, XIX y XX.

La muestra reúne una selección de abanicos de la Colección Histórica del Traje Argentino, con ejemplares de distintas procedencias y épocas, desde el siglo XVIII hasta la década de 1970. La exposición podrá visitarse hasta el 2 de mayo de 2027 en la sede de Defensa 1600.

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"Mensajes en el Aire", una exposición sobre la historia del abanico en el Museo Histórico Nacional
El abanico evolucionó desde una herramienta para avivar las brasas hasta convertirse en un accesorio de salón

Un objeto que pasó del fuego a los salones

El origen del abanico se remonta a un gesto elemental: agitar el aire para avivar las brasas. Con el tiempo, esa acción dio lugar a un objeto que sumó materiales, técnicas y funciones, hasta convertirse en un accesorio presente en los salones europeos y en la vida social del Río de la Plata.

La exposición recupera esa transformación a través de piezas que muestran distintas formas de producción. Habrá abanicos fijos de origen chino, ejemplares plegables vinculados con la innovación japonesa y los llamados abanicos “de mil caras”, fabricados en Cantón para el mercado europeo. Estos últimos incluían rostros de marfil tallados a mano.

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También se exhibirán modelos asociados a determinadas modas, como el abanico Jenny Lind, denominado así por la soprano sueca que se convirtió en una referencia cultural durante el siglo XIX.

"Mensajes en el Aire", una exposición sobre la historia del abanico en el Museo Histórico Nacional
Los abanicos acompañaron ritos de la vida cotidiana como los casamientos, la infancia y los períodos de luto

Novias, niñas y duelos, los usos que marcaron al abanico

Lejos de limitarse a una pieza de lujo, el abanico acompañó instancias diversas de la vida cotidiana. Mensajes en el aire reune ejemplares destinados a novias y niñas, así como otros vinculados a las distintas etapas del luto.

El recorrido incluye abanicos conmemorativos, entre ellos los producidos en Argentina para el Centenario, y piezas concebidas con fines publicitarios. La variedad permite seguir cómo un mismo objeto podía funcionar como accesorio de moda, señal de pertenencia social o soporte para una imagen comercial.

"Mensajes en el Aire", una exposición sobre la historia del abanico en el Museo Histórico Nacional
La exhibición incluye ejemplares fijos de origen chino, variedades japonesas y modelos fabricados en Cantón

La muestra pondrá en duda el célebre “lenguaje del abanico”

La exposición cierra con una revisión del “lenguaje del abanico”, la idea según la cual ciertos movimientos o posiciones del objeto transmitían mensajes definidos. Esa tradición será puesta en diálogo con las miradas de especialistas actuales.

La pregunta que atraviesa ese tramo final apunta a distinguir entre una práctica extendida y una construcción posterior: si esos códigos existieron de forma efectiva o si fueron parte de una estrategia comercial alrededor de un accesorio que, aun inmóvil, acumuló sentidos sociales.

"Mensajes en el Aire", una exposición sobre la historia del abanico en el Museo Histórico Nacional
La exposición exhibe piezas conmemorativas del Centenario argentino y modelos creados con fines publicitarios

Datos para visitar ‘Mensajes en el aire’

Muestra: Mensajes en el aire

Inauguración: 16 de octubre.

Hasta cuándo: 2 de mayo de 2027.

Lugar: Museo Histórico Nacional, Defensa 1600.

Días y horarios: de miércoles a domingos, de 11 a 19.

Entrada: libre y gratuita.

Fuente y fotos: prensa Museo Histórico Nacional.

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