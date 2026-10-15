Osqui Guzmán contó cómo sigue la causa por el ataque policial que sufrió en el subte: “Se sumaron otros delitos”

Osqui Guzmán, actor y dramaturgo, en Infobae en Vivo

Guardar

En su paso por Infobae en Vivo, Osqui Guzmán repasó su trayectoria con El Bululú, el unipersonal que lleva en escena desde 2010, habló sobre el impacto de los algoritmos y las redes sociales en la industria actoral, y se detuvo en el episodio de violencia policial y discriminación que sufrió el año pasado en una estación de subte. El actor contó que se presentó como querellante en la causa, que sumó los delitos de vejaciones en la vía pública y tortura a la carátula original de abuso de autoridad, y que cuenta con el acompañamiento legal del CELS.

En octubre de 2025, Guzmán denunció a través de un video en Instagram que una agente de la Policía de la Ciudad lo detuvo en la estación Dorrego de la línea B, le arrebató el DNI, lo acusó de ser “chorro” y “peruano”, y lo golpeó dos veces con la macana. El episodio derivó en una causa penal y en un sumario interno de la Oficina de Asuntos Internos.

PUBLICIDAD

Un año después, el actor reveló que se presentó como querellante en la causa. “Podemos dar pruebas, llamar testigos”, contó. Esa decisión obligó a la Justicia a incorporar los videos de las cámaras del subte y a identificar a los involucrados. “Lo que fue al principio una causa de abuso de autoridad simplemente, hoy se le suma el delito de vejaciones en la vía pública, de tortura y violencia”, detalló.

“Al ser un delito de esta índole, que tiene que ver con el racismo, la discriminación y el abuso de autoridad, existe el CELS, que me acompaña con sus abogados y que conoce mucho del tema”, agregó.

PUBLICIDAD

Osqui Guzmán denunció que una mujer policía de la Ciuda de Buenos Aires lo golpeó al confundirlo con un delincuente

Aun así, no minimizó el costo de sostener la querella. “Para la gente, ponerse a ser querellante es un trabajo realmente desolador. No solo un gasto económico, sino un gasto de energía”, afirmó. Y agregó: “El sistema te dice: ‘No, no pierdas tiempo en esto’. Sin embargo, me tomé el tiempo, pero voy seguro”.

El actor inscribió el episodio en una historia personal más larga. “Siempre me pasó que me paren los policías porque sí”, dijo. Antes, esas detenciones se resolvían con preguntas —de dónde venía, en qué trabajaba, a dónde iba—, pero lo del subte marcó un quiebre: “Que vengan a acusarte y a pegar directamente me pareció algo que está dado porque alguien les abre la puerta para eso”.

PUBLICIDAD

Sobre el impacto de haber hecho pública la denuncia, Guzmán reconoció que el apoyo masivo lo ayudó a transitar el dolor. “Lo viví con mucha tristeza, pero gracias al apoyo de la gente y de los medios pude llevarlo de una manera más liviana. También por eso sentía la responsabilidad de llevar adelante esa denuncia”, concluyó.

El Bululú, un unipersonal que lleva 16 años de funciones ininterrumpidas

Osqui Guzmán en una de las temporadas de El Bululú

Durante su paso por Infobae en Vivo, Osqui también habló de El Bululú. Antología endiablada, el unipersonal que protagoniza desde 2010 y que en noviembre volverá al Teatro Metropolitan los martes a las 20.30. El espectáculo no frenó ni siquiera durante sus dos años de gira con Toc, toc: la única pausa fue la pandemia.

PUBLICIDAD

La obra tiene raíces en los años setenta, cuando el actor español José María Vilches la llevó por todo el país durante nueve años hasta su muerte en un accidente en la ruta. En la Edad Media, cuando el teatro estaba prohibido, las compañías itinerantes escapaban de pueblo en pueblo; la de un solo actor se llamaba bululú. Guzmán conoció el material a los dieciocho años, cuando su primer director en La Boca, Juan José Citria, le regaló un casete grabado en vivo del espectáculo y le dijo: “Escuchá esto, que es mejor que cualquier clase de teatro”. Se lo aprendió de memoria y lo hizo durante toda su formación en el Conservatorio de Arte Dramático.

La versión actual nació cuando él y la directora Leticia González de Lellis encontraron en el Museo del Cine un sobre con entrevistas a Vilches. En una de ellas, el actor explicaba su motivación: “Hice el Bululú en homenaje a mis dos patrias, la española a la que pertenecía y la argentina, que es la patria que me adoptó y que yo adopté”. Esa respuesta les dio el motivo para una nueva versión que sumara una tercera patria: “La andina, que es la patria cultural que yo heredo de mis padres bolivianos”, contó Guzmán. “En esa mezcla de culturas, de patrias, se hace este nuevo Bululú, que como era José María Vilches, es un migrante del teatro”.

PUBLICIDAD

-

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.