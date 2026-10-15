Honduras

Honduras: Nasry Asfura participará en el Foro Económico de América Latina y el Caribe

La asistencia del mandatario fue confirmada por la canciller hondureña, Mireya Agüero, durante una reunión con su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha, en el marco de una visita oficial orientada a fortalecer las relaciones diplomáticas y la cooperación bilateral

Ambas naciones conmemorarán 120 años de relaciones diplomáticas bilaterales, iniciadas de manera oficial en 1907.
Ambas naciones conmemorarán 120 años de relaciones diplomáticas bilaterales, iniciadas de manera oficial en 1907.
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El presidente hondureño Nasry Asfura asistirá al Foro Económico de América Latina y el Caribe 2027, un encuentro organizado por el Gobierno de Panamá y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que reunirá a representantes gubernamentales y sectores estratégicos de la economía regional.

La participación del mandatario fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá mediante un comunicado divulgado con motivo de la visita de la canciller hondureña, Mireya Agüero, al país centroamericano.

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Durante su encuentro con el ministro de Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha, la funcionaria hondureña confirmó la presencia de Asfura en el foro, previsto para el 27 y 28 de enero de 2027 en la capital panameña.

El evento busca promover el diálogo sobre los principales desafíos económicos de América Latina y el Caribe, así como impulsar el intercambio de experiencias entre los gobiernos, el sector empresarial y los organismos internacionales.

La participación de Honduras se enmarca en una agenda regional en la que los países buscan fortalecer sus vínculos y hallar oportunidades de cooperación frente a los retos económicos y sociales de la región.

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Agenda de inversión y cooperación

De acuerdo con el CAF, banco multilateral de desarrollo con sede en Caracas, el Foro Económico de América Latina y el Caribe congregará a presidentes y jefes de Estado, líderes empresariales, representantes de organismos multilaterales, inversionistas, académicos, emprendedores y otros tomadores de decisiones.

La reunión pretende consolidarse como un espacio de diálogo sobre el presente y el futuro de la región, con énfasis en el intercambio de propuestas y la identificación de oportunidades para impulsar el desarrollo económico.

La presencia de representantes de distintos sectores permitirá abordar asuntos de interés regional desde perspectivas gubernamentales, empresariales y académicas.

Los presidentes Asfura y Mulino acordaron en junio avanzar en los procesos de integración del SICA.
Los presidentes Asfura y Mulino acordaron en junio avanzar en los procesos de integración del SICA.

El encuentro ofrecerá, además, un espacio para estrechar contactos entre los países participantes y las instituciones vinculadas con el financiamiento y la cooperación para el desarrollo.

Para Honduras, la asistencia de Asfura representa una oportunidad de participación en las discusiones regionales y de acercamiento con otros gobiernos y actores económicos. No obstante, los resultados concretos de su participación dependerán de los temas que se aborden y de los eventuales acuerdos que puedan alcanzarse durante el evento.

Honduras y Panamá refuerzan su agenda diplomática

La visita de Mireya Agüero a Panamá forma parte de los esfuerzos de ambos gobiernos por dar continuidad a la agenda bilateral y fortalecer las relaciones diplomáticas.

Según la Cancillería panameña, los encuentros buscan ampliar la cooperación entre las dos naciones y mantener el diálogo sobre asuntos de interés común.

Durante su reunión con Martínez-Acha, la ministra hondureña también extendió una invitación al presidente panameño, José Raúl Mulino, para que visite Honduras en 2027 y participe en la conmemoración de los 120 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

La celebración marcará un hito en los vínculos históricos entre Honduras y Panamá, que mantienen relaciones diplomáticas desde 1907. La invitación busca propiciar un nuevo acercamiento entre sus autoridades y dar relevancia a la continuidad de los lazos entre ambas naciones.

La agenda bilateral contempla el fortalecimiento de la cooperación y el seguimiento de iniciativas conjuntas, en un contexto en el que los países centroamericanos mantienen intereses compartidos en materia de integración regional y desarrollo.

Los presidentes Asfura y Mulino acordaron en junio avanzar en los procesos de integración del SICA.
Los presidentes Asfura y Mulino acordaron en junio avanzar en los procesos de integración del SICA.

El acercamiento diplomático se produce después de la reunión que sostuvieron los presidentes Mulino y Asfura en junio pasado, durante una gira oficial del mandatario hondureño a Panamá.

En ese encuentro, ambos gobernantes acordaron fortalecer la cooperación bilateral y avanzar en los procesos del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), mecanismo regional que promueve la integración y la coordinación entre los países miembros.

La continuidad de los contactos entre las cancillerías busca dar seguimiento a esos compromisos y mantener abiertos los canales de comunicación entre ambos gobiernos.

La participación anunciada de Asfura en el foro económico y la invitación extendida a Mulino para visitar Honduras en 2027 se suman a las acciones diplomáticas previstas para el próximo año.

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