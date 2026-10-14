Murió el compositor del Teatro Colón y docente Claudio Alsuyet

Murió el compositor y docente Claudio Alsuyet a los 68 años (Arnaldo Colombaroli)

Guardar

El compositor argentino Claudio Alsuyet murió a los 68 años, según informó el Teatro Colón, institución que dirigió a través de su Instituto Superior de Arte entre 2015 y 2017.

Nacido en Buenos Aires en octubre de 1957, desarrolló una producción que incluyó piezas para orquesta, coro, conjuntos de cámara y medios mixtos. Sus obras se estrenaron en distintos continentes y recibió premios, becas y distinciones nacionales e internacionales.

PUBLICIDAD

El Teatro Colón comunicó el fallecimiento y recordó que Alsuyet también fue compositor residente de la institución en 2000. Durante su paso por el Instituto Superior de Arte estuvo al frente de la formación académica del teatro.

Su formación musical incluyó estudios con Guillermo Graetzer, Julio Palacio y Gerardo Gandini. A lo largo de su carrera, combinó la composición con la docencia y la participación en organismos musicales.

Claudio Alsuyet junto a la Orquesta Académica del Teatro Colon (Arnaldo Colombaroli)

En 2023, la Orquesta Académica del Teatro Colón estrenó mundialmente su obra He ahí la noche. Entre sus reconocimientos figuran el Primer Premio TRINAC, obtenido en 1990 y 1992; el Primer Premio Municipal en Música Sinfónica, correspondiente al período 2002-2003; y el Primer Premio del Concurso de la Universidad de Buenos Aires, en 2005.

PUBLICIDAD

También recibió menciones honoríficas en certámenes de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) y del Premio Nacional de Música Sinfónica.

El compositor recibió subsidios y becas de la Fundación Antorchas. En sus últimos años integró la Comisión de Música Sinfónica y de Cámara de SADAIC y se desempeñó como docente en la Universidad Nacional de las Artes. Tenía apenas 68 años.