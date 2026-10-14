Cultura

Elena Poniatowska, escritora mexicana: “¿Quién quiere usted que sea bueno en este mundo si la pura pobreza le quita a uno las ganas de tener buen corazón?"

Una brutal sentencia rescatada de los márgenes sociales sigue interpelando las deudas morales de América Latina. Por qué la bondad, muchas veces, es un lujo que la miseria estructural arrebata

(EFE/Sáshenka Gutiérrez)
Elena Poniatowska, escritora mexicana: “¿Quién quiere usted que sea bueno en este mundo si la pura pobreza le quita a uno las ganas de tener buen corazón?" (EFE/Sáshenka Gutiérrez)
Guardar

La literatura de la escritora mexicana de 94 años Elena Poniatowska nunca se escribió desde los escritorios de la academia, sino desde las suelas gastadas por el pavimento. Cuando en 1969 vio la luz su novela testimonial Hasta no verte Jesús mío, el panorama de las letras hispanoamericanas sufrió un sacudón sísmico. No era la mirada condescendiente de la burguesía compadeciéndose de los desposeídos; era la voz rústica, filosa y dolorosamente real de los márgenes de la sociedad.

En el centro de esa polifonía, una frase se erige como un monumento incómodo: “¿Quién quiere usted que sea bueno en este mundo si la pura pobreza le quita a uno las ganas de tener buen corazón?“ La bondad, muchas veces, es un lujo que la miseria estructural arrebata. Para dimensionar el impacto de esta obra hay que ir a la década de 1960, cuando la joven periodista Elena Poniatowska persiguió durante meses a una lavandera y sobreviviente de la Revolución Mexicana llamada Josefina Bórquez.

PUBLICIDAD

En un lavadero colectivo de la Ciudad de México, tras vencer la natural desconfianza de una mujer golpeada por la historia, nació una serie de entrevistas que la autora transformaría en ficción bajo el pseudónimo de Jesusa Palancares. La obra resultante, Hasta no verte Jesús mío, inauguró en el continente la era de la narrativa testimonial, un puente de oro que conectó el periodismo con la alta literatura, abriendo el camino para libros como La noche de Tlatelolco y Nada, nadie: las voces del temblor.

Portada de un libro con el título Hasta no verte Jesús mío de Elena Poniatowska sobre un fondo de campo desenfocado.
"Hasta no verte Jesús mío", de la escritora Elena Poniatowska (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando Jesusa Palancares pronuncia la frase destruye cualquier idealización romántica de la pobreza. Su diagnóstico es de un materialismo descarnado: las privaciones físicas extremas, el hambre crónico y la humillación diaria operan como un ácido que carcome la moralidad. Elena Poniatowska logra plasmar aquí una de las tesis centrales de toda su trayectoria intelectual y política: la desigualdad económica no solo destruye los cuerpos, sino que también confisca la capacidad espiritual de la empatía.

PUBLICIDAD

¿Cómo pedirle pureza de sentimientos a quien debe transformarse en una fiera salvaje para disputar el pan de cada día? Esta idea resume a la perfección el pensamiento ético de su autora, conocida popularmente en los círculos intelectuales como “La Princesa Roja” —debido a su herencia aristocrática polaca, la cual abandonó conceptualmente para abrazar las causas de la izquierda latinoamericana—. Para la ganadora del Premio Miguel de Cervantes, escuchar a los de abajo no es un ejercicio estético.

Su producción posterior, ya sea rescatando las voces de creadoras silenciadas en su libro de ensayos Las siete cabritas o ficcionando las biografías de artistas indomables en sus novelas Tinísima (Tina Modotti) y Leonora (Leonora Carrington), siempre gira en torno a la misma obsesión: revelar las estructuras de poder que asfixian el potencial de los seres humanos. En nuestro presente hiperconectado y fracturado, la advertencia de Hasta no verte Jesús mío recobra una vigencia urgente.

Elena Poniatowska.
La escritora mexicana Elena Poniatowska durante la década de 1950 (Crédito: D.R. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México)

En una era donde las discusiones sobre la pobreza suelen quedar atrapadas en frías estadísticas económicas o en discursos de meritocracia digital, la frase de Elena Poniatowska nos obliga a mirar el costo humano profundo de la exclusión. Detrás de cada cifra hay un corazón que se va endureciendo por necesidad. La voz de Jesusa Palancares, rescatada con maestría por la gran cronista de México, sigue siendo un espejo incómodo en el que nuestra sociedad todavía no se atreve a mirar de frente.

¿Quién es Elena Poniatowska?

Elena Poniatowska es una de las escritoras y periodistas más influyentes de la literatura hispanoamericana. Nacida en París en 1932 con ascendencia aristocrática polaca, pero radicada y nacionalizada en México desde su infancia, se la conoce como “La Princesa Roja” por su firme compromiso con las causas sociales de izquierda. Transformó el periodismo continental al ser pionera de la polifonía testimonial, dando voz en sus textos a las comunidades marginadas, trabajadores y mujeres campesinas.

Su consagración definitiva llegó con Hasta no verte Jesús mío (1969), y con su obra maestra absoluta, La noche de Tlatelolco (1971), una monumental crónica oral sobre la masacre estudiantil perpetrada en 1968. Su inigualable contribución a las letras castellanas ha sido honrada con el Premio Miguel de Cervantes en 2013 y la Medalla de Honor Belisario Domínguez en México. Hoy, a sus 94 años, vive en la Ciudad de México. Es un símbolo del periodismo comprometido y de la dignidad artística.

Temas Relacionados

CulturaFeminismoFilosofíaElena PoniatowskaLiteraturaLibrosPobreza

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La editorial de 90 años que ha publicado a 14 Premios Nobel: cómo una empresa pequeña se convirtió en el mayor descubridor de talentos literarios del mundo

New Directions nació de un consejo brutal de Ezra Pound a un estudiante de Harvard y tiene los derechos de Anne Carson, Borges, Neruda y Tennessee Williams, entre otros. Hoy, con pilas de manuscritos y cubiertas icónicas, sus editores siguen buscando al próximo genio antes de que nadie más lo vea

La editorial de 90 años que ha publicado a 14 Premios Nobel: cómo una empresa pequeña se convirtió en el mayor descubridor de talentos literarios del mundo

Figuras duplicadas, ciudades imaginarias y miradas ciegas: la vida artística de Miguel Dávila en cien obras para celebrar su centenario

La antológica “Tercer orden”, en la Casa del Bicentenario, reúne seis décadas de producción del artista riojano. Figuras enfrentadas, sombras y paisajes sin lugar preciso organizan un recorrido que va de 1949 hasta el año de su muerte

Figuras duplicadas, ciudades imaginarias y miradas ciegas: la vida artística de Miguel Dávila en cien obras para celebrar su centenario

Margherita Sarfatti, la 'Virgen Roja' que construyó a Mussolini: de los salones de Venecia al exilio en Buenos Aires

Fue crítica de arte, militante socialista y la mujer que más influyó en la figura del futuro dictador italiano. El libro “Amantes del poder” rescata su historia y la de otras parejas que manejaron los destinos de millones. Infobae Cultura publica un fragmento

Margherita Sarfatti, la 'Virgen Roja' que construyó a Mussolini: de los salones de Venecia al exilio en Buenos Aires

De limpiar jaulas de leones a rechazar USD 360.000: la historia de Sylvester Stallone antes de que Rocky cambiara todo

Un actor sin contactos, sin dinero y con USD 106 en el banco apostó todo por interpretar a su propio personaje. Sus memorias reconstruyen el trayecto que ningún agente de Hollywood habría imaginado posible

De limpiar jaulas de leones a rechazar USD 360.000: la historia de Sylvester Stallone antes de que Rocky cambiara todo

Leila Guerriero, nominada al Premio PEN–Inge Feltrinelli por su defensa de los derechos humanos

La escritora argentina integra la lista final del destacado galardón cuyo lema es “Escritura como resistencia”. En noviembre se develerá al ganador

Leila Guerriero, nominada al Premio PEN–Inge Feltrinelli por su defensa de los derechos humanos

DEPORTES

Escándalo en Manchester United por las explosivas declaraciones de Lisandro Martínez: la respuesta del entrenador y la feroz crítica de tres leyendas

Escándalo en Manchester United por las explosivas declaraciones de Lisandro Martínez: la respuesta del entrenador y la feroz crítica de tres leyendas

La vida de película de Locomotora Castro: de su dura infancia a una increíble carrera sobre el ring y la ayuda a comunidades vulnerables

“Dijo me duele el pecho y se cayó”: el relato de un testigo sobre los últimos minutos de Jorge Locomotora Castro en el bingo

El desgarrador mensaje de la pareja de Jorge Locomotora Castro tras su muerte a los 59 años: “Este finde nos íbamos a comprometer viajando a la costa”

El Manchester City de Enzo Fernández jugará ante el campeón PSG en la continuidad de la fecha 2 de la Champions League: la agenda completa

TELESHOW

Marcelo Tinelli y su equipo anticipan Dale Match horas antes de su estreno: “Acá somos todos conductores”

Marcelo Tinelli y su equipo anticipan Dale Match horas antes de su estreno: “Acá somos todos conductores”

La aventura inolvidable de Anamá Ferreira en África: “Queda para siempre en el corazón”

Pamela David reveló el cambio de look que se hizo para una película y contó su desilusión al no ser elegida: “Lo hizo otra”

Shakira compartió una foto junto a Antonio de la Rúa tras reunirse en Madrid: “Ha marcado un antes y un después”

Edith Hermida enfrentó a Wanda Nara: “No me gustaba que le ponías la camiseta de Mauro Icardi a los chicos de Maxi López”

INFOBAE AMÉRICA

Tras el fallo judicial que frenó su llegada a la banca central Jonathan Menkos reasumirá la cartera de Finanzas en Guatemala

Tras el fallo judicial que frenó su llegada a la banca central Jonathan Menkos reasumirá la cartera de Finanzas en Guatemala

Taxistas anuncian paro nacional en Honduras por alza de combustibles y Marcala subirá tarifas

Semana Morazánica movilizó 1.6 millones de personas y generó más de $30 millones en Honduras

Gobierno panameño destina $4.8 millones para el mantenimiento de cuatro helicópteros

Un total 11,460 personas están afectadas por el terremoto de 7.5 grados que afectó a Panamá, según el último informe oficial