El régimen de Irán afirmó que un portacontenedores se hundió en Ormuz tras chocar con una mina

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz (Razieh Poudat/ISNA/vía WANA/vía Reuters)

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La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que un portacontenedores se hundió este miércoles tras colisionar con una mina cuando trataba de cruzar el estrecho de Ormuz “por una ruta no autorizada”, incidente que se produce en medio de una escalada de los ataques contra buques en la estratégica vía marítima.

“Un buque portacontenedores que intentaba atravesar el estrecho de Ormuz por una ruta no autorizada y peligrosa sufrió una explosión y un grave incendio tras chocar con una mina naval”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

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Según la Guardia Revolucionaria, el buque se hundió “en aguas del sur del estrecho de Ormuz debido a la intensidad del incendio”.

Los fuerza militar iraní no informó de la situación de la tripulación del buque ni de su bandera, pero sí advirtió de que contenedores del mercante se encuentran flotando en la zona.

En los últimos días, las autoridades iraníes han informado de tres colisiones de buques con minas cuando trataban de cruzar Ormuz, donde además se han multiplicado los ataques contra embarcaciones.

La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó ayer de dos ataques en la estratégica vía, de cuatro el lunes y de tres el domingo.

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La Guardia Revolucionaria de Irán atacó un tercer superpetrolero en dos días en el estrecho de Ormuz

Los ataques contra petroleros en Ormuz se producen en medio de las advertencias de la Guardia Revolucionaria iraní de que no permitirá el paso de buques sin su permiso, mientras Estados Unidos trata de recuperar el tránsito en una vía cercana a Omán.

La República Islámica bloqueó Ormuz tras el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y utiliza como medida de presión contra Washington este paso, por donde se transportaba el 20 % del crudo mundial antes del conflicto.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este miércoles en una entrevista con Galei Tzahal (la emisora de radio del Ejército israelí) que “no sería conveniente” atacar Irán en los próximos días, a las puertas de las elecciones parlamentarias del 27 de octubre.

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“En mi opinión, no es conveniente para nosotros”, dijo a la emisora.

Las declaraciones se producen pese a que ayer el mandatario aseguró que los vecinos regionales de Israel pretenden “poner a prueba” al país antes de los comicios.

Durante la entrevista radiofónica, recogida por medios locales, el mandatario israelí rechazó el hipotético ataque estadounidense o de Israel contra la República Islámica.

Netanyahu asegura estar en contra de un ataque de EEUU o Israel contra Irán en los próximos días

“Nuestros enemigos están pensando en ponernos a prueba estos días, de cara a las elecciones. Les advierto de que estamos preparados para cualquier escenario”, afirmó ayer en la divisoria con Cisjordania el mandatario, en un videomensaje compartido por su oficina.

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También su ministro de Defensa, Israel Katz, reprodujo amenazas similares este miércoles tras entrar al sur del Líbano, que Israel mantiene ocupado militarmente.

“Si Hizbulá se une a Irán en un ataque contra Israel, recibirá un duro golpe y perderá territorios adicionales en el sur del Líbano, en las zonas de Nabatieh y Litani”, amenazó Katz durante la visita a las tropas, donde también insinuó un posible ataque a los suburbios del sur de Beirut.

En la conversación con Galei Tzahal, Netanyahu abordó además las afirmaciones de su titular de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, sobre que será ministro de Defensa si el mandatario consigue la reelección.

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“Sé que lo quiere, pero él no decide. Defensa se quedará en el Likud”, aseveró, siendo este su partido y el de Katz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró la semana pasada que no iniciará ataques contra Irán “en ningún momento antes de las elecciones de medio mandato”, que se celebrarán en el país el 3 de noviembre, y afirmó que están manteniendo conversaciones “productivas” con Teherán.

(Con información de EFE)