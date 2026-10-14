Estados Unidos

Inflación en Estados Unidos: el índice de precios al consumidor creció al 3,7% interanual en septiembre

El avance de los precios estuvo motorizado por la energía y se ubicó en línea con las previsiones de los analistas. Caen los futuros de Wall Street y se evalúa el posible impacto en las tasas de interés

Una mujer compra fruta en una tienda de la ciudad de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)
Una mujer compra fruta en una tienda de la ciudad de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)
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La inflación en Estados Unidos se aceleró al 3,7% interanual en septiembre, frente al 3,4% de agosto, impulsada por el aumento de los precios de la gasolina, la ropa y los pasajes aéreos, informó el Departamento de Trabajo.

El índice de precios al consumidor (IPC) avanzó un 0,6% mensual, luego del 0,4% registrado en agosto. El dato coincidió con las previsiones de los analistas y se conoció a pocas semanas de las elecciones legislativas de mitad de mandato, en las que el costo de vida se perfila como uno de los temas centrales.

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La gasolina y los pasajes aéreos elevaron la presión sobre los precios

El encarecimiento de la gasolina explicó buena parte de la suba mensual. Sus precios aumentaron cerca de un 9% entre agosto y septiembre, mientras que los pasajes aéreos fueron aproximadamente un 23% más caros que un año antes.

La guerra en Irán, que comenzó a fines de febrero, alteró el suministro de petróleo y gas y presionó al alza los costos de los combustibles. El promedio nacional de la gasolina se ubicó el martes en USD 4,34 por galón, unos centavos por encima del nivel de un mes atrás, aunque descendió durante las últimas semanas.

El aumento del combustible también eleva los gastos de transporte y distribución de las empresas. PepsiCo anunció la semana pasada que ajustará los precios de algunos de sus alimentos y bebidas para compensar los mayores costos de combustible, aluminio e ingredientes.

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Imagen de archico de una gasolinera en Pensilvania (REUTERS/Aimee Dilger)
Imagen de archico de una gasolinera en Pensilvania (REUTERS/Aimee Dilger)

La inflación subyacente subió al 2,6% interanual

Sin contar los rubros volátiles de alimentos y energía, la inflación subyacente aumentó un 2,6% interanual en septiembre, por encima del 2,4% de agosto. En la comparación mensual, el indicador avanzó un 0,3%, igual que el mes previo.

La tasa general se mantiene lejos del máximo de 9,1% alcanzado en 2022, pero retomó una trayectoria ascendente este año. El repunte plantea un desafío para la Reserva Federal (FED), cuyo mandato incluye procurar la estabilidad de precios.

El presidente de la FED, Kevin Warsh, afirmó el mes pasado que la inflación sigue demasiado elevada y que los datos del verano no reflejan una mejora suficiente de la tendencia subyacente. El banco central elevó las tasas de interés por primera vez en tres años, hasta cerca del 3,9%.

La Fed celebrará su próxima reunión de política monetaria el 27 y 28 de octubre. La mayoría de los inversores de Wall Street prevé que mantenga las tasas sin cambios en ese encuentro, aunque contempla otra suba en diciembre.

Caen los futuros de Wall Street y sube el precio del barril del petróleo de Texas

Tras conocerse el dato de la inflación, comenzaron a caer los futuros de Wall Street. Hacia las 13:00 GMT, el Dow Futures cede un 0,16%; el Nasdaq Futures pierde un 0,57%; el S&P Futures un 0,27% y el Russell 2000 Futures un 1,10%.

En tanto, el precio del barril del petróleo de Texas sube en torno al 1,50%: se ubica en 95,53 dólares el barril.

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