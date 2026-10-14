Costa Rica decomisó 844 armas de fuego en cinco meses: policías sacaron de circulación una cada cuatro horas

El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica informó sobre el decomiso de 844 armas de fuego entre el 8 de mayo y el 11 de octubre de 2026, durante operativos realizados en todo el territorio nacional. (Ministerio de Seguridad Pública )

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Las autoridades de Costa Rica decomisaron un total de 844 armas de fuego durante los primeros cinco meses de la administración de la presidenta Laura Fernández Delgado, en medio de los esfuerzos policiales para enfrentar los delitos contra la vida y la propiedad en el país centroamericano.

De acuerdo con un balance divulgado por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), las incautaciones se realizaron entre el 8 de mayo y el 11 de octubre de 2026, como resultado de los operativos desarrollados por los diferentes cuerpos policiales desplegados en todo el territorio nacional.

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La cifra equivale a un promedio de más de cinco armas decomisadas diariamente, lo que representa aproximadamente un arma retirada de circulación cada cuatro horas y media durante el periodo analizado.

El Gobierno destacó que estos resultados forman parte de las acciones dirigidas a reducir la presencia de armamento en condición irregular y prevenir hechos violentos que puedan afectar la seguridad de la población.

Pistolas y revólveres concentran la mayor cantidad de decomisos

El desglose de las incautaciones muestra que las pistolas representan aproximadamente el 64% del total de armas decomisadas, con 539 unidades, lo que las convierte en el tipo de armamento más frecuente entre los hallazgos policiales.

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En segundo lugar aparecen los revólveres, con 155 unidades, equivalentes a cerca del 18% de las incautaciones reportadas.

Ambas categorías suman 694 armas de fuego, es decir, más del 82% del total retirado de circulación por las autoridades durante el periodo.

El balance también incluye armamento de mayor tamaño y potencia, cuya presencia representa un desafío adicional para las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.

Entre los decomisos figuran 43 rifles, 36 armas de fabricación artesanal o improvisada, 30 armas automáticas de tipo militar y 26 escopetas.

La categoría «Otras» agrupa 15 armas no especificadas en el comunicado oficial.

Las pistolas representan la mayoría del armamento incautado por las autoridades costarricenses, con 539 unidades, seguidas por 155 revólveres. (Ministerio de Seguridad Pública )

Armas de fuego están presentes en la mayoría de homicidios

El decomiso de armamento adquiere relevancia en un país donde las armas de fuego se han convertido en el principal medio utilizado para cometer homicidios.

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Según datos del Observatorio de la Violencia del Ministerio de Justicia y Paz, elaborados a partir de estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante 2025 se registraron 873 víctimas de homicidio doloso en Costa Rica.

De ese total, 681 personas fueron asesinadas mediante armas de fuego, lo que representa aproximadamente el 78% de las víctimas.

Otras 93 personas, equivalentes al 10,65%, murieron por ataques cometidos con armas blancas, mientras que 99 víctimas, un 11,34%, fallecieron mediante otros mecanismos.

El organismo señala que, al analizar el periodo comprendido entre 2020 y 2025, aproximadamente ocho de cada diez homicidios dolosos fueron cometidos utilizando armas de fuego.

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Según el balance oficial, las autoridades costarricenses retiraron de circulación un promedio de más de cinco armas de fuego por día, equivalente a aproximadamente una cada cuatro horas y media. (Ministerio de Seguridad Pública )

Gobierno mantiene estrategia contra el crimen organizado

Los decomisos se producen durante los primeros meses del Gobierno de Laura Fernández Delgado, cuya administración ha situado el combate contra el crimen organizado entre sus prioridades en materia de seguridad.

En junio de 2026, la Presidencia informó sobre la continuidad de la estrategia denominada Fuerza Élite, un espacio de coordinación entre las principales autoridades responsables de la seguridad nacional.

Durante una sesión de trabajo celebrada el 8 de junio, el Gobierno anunció nuevas acciones contra las organizaciones criminales, entre ellas propuestas de reformas a la legislación migratoria destinadas a fortalecer los controles sobre el ingreso y permanencia de personas vinculadas con estructuras delictivas transnacionales.

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En Costa Rica, la adquisición, inscripción y portación de armas de fuego se encuentran reguladas por la Ley de Armas y Explosivos, N.º 7530, y por los procedimientos administrativos establecidos por el Ministerio de Seguridad Pública.

La institución cuenta con mecanismos de control para el registro de armas, la emisión de permisos de portación y la supervisión de actividades relacionadas con su comercialización.

Las incautaciones forman parte de las acciones de prevención y combate contra los delitos violentos desarrolladas durante la administración de la presidenta Laura Fernández Delgado. (Ministerio de Seguridad Pública )

Más de cinco armas retiradas diariamente

El balance policial permite dimensionar la frecuencia de los decomisos registrados desde el inicio de la actual administración.

Entre el 8 de mayo y el 11 de octubre, ambas fechas incluidas, transcurrieron 157 días, durante los cuales las autoridades incautaron 844 armas, para un promedio de aproximadamente 5,38 armas diarias.

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Esto significa que, estadísticamente, los diferentes cuerpos policiales retiraron de circulación un arma cada cuatro horas y 28 minutos.

El Ministerio de Seguridad Pública atribuyó los resultados a la labor desarrollada por miles de oficiales que participan en acciones de prevención, vigilancia y combate contra los delitos en el territorio nacional.

La institución sostuvo que el principal objetivo de estas operaciones es impedir que los ciudadanos se conviertan en víctimas de hechos violentos, especialmente aquellos cometidos mediante armas de fuego.