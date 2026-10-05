Cultura

Una sustancia negra que devora lo cotidiano: la muestra de Jorgelina Buchara donde el horror crece sin pausa

La exposición “Cuando te deseo, más párpados desaparecen”, en galería Gascón, reúne pinturas y cerámicas donde una materia viscosa invade escenas domésticas y desborda los bastidores hacia la sala

Varias personas de espaldas observan cuadros colgados en paredes blancas, de los cuales sobresale una sustancia negra con textura
La sustancia negra que devora lo cotidiano: la muestra de Jorgelina Buchara donde el horror crece sin pausa
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En una cocina, la sustancia negra avanza. Toma el techo, la bacha, se extiende por al piso. No sabemos dónde se inició ni cuándo se detuvo, pero parace que no lo hará. El fin de ese latir es sumir ese micromundo en la oscuridad.

En otras obras de Cuando te deseo, más párpados desaparecen, muestra de Jorgelina Buchara en galería Gascón con curaduría de Tania Pardo, la sustancia viscosa toma cuerpo, ya no es representación, sino acción y devora los cuadros, deglute el marco: la expansión allí es visceral, un hongo que se acrecienta en un presente que se reduce.

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En las pinturas se representan cocinas, habitaciones, camas y paredes, aunque no siempre reproducen lugares existentes, sino que funcionan como ejemplo de una lobreguez que consume lo cotidiano, que viene desde afuera, donde algo está sucediendo pero que el relato de la muestra omite.

En uno de los rincones, desde una cañería, la sustancia ingresa violenta, se entiende por su concentración que su embiste es lento pero continúo, su paso inquietante augura que la sala también está en proceso de ser abordada con esa materia que modifica y altera la estabilidad.

Sustancia negra y brillante vertida desde un tubo cilíndrico en una pared blanca hacia el suelo de tono claro
"Cañeria", resina naval con pintura bicapa y caño de hierro pulido

Hay, en las obras de Buchara (Neuquén, 1986) una situación de densidad omnipresente que se expresa viva, construyendo a través del contraste entre la pintura y la cerámica, como en esos marcos que se diluyen, que son fagocitados, y que ponen en evidencia la frigilidad de la existencia.

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Varias de las piezas son parte de un proceso de tres años, explicó a Infobae Cultura, donde combinó su experimentación con la pintura y la cerámica incrustrada como elemento que excede a los bastidores y prolongan la imagen hacia el espacio.

Buchara estudió grabado y pintura en La Plata y se instaló en la Ciudad de Buenos Aires en febrero de 2020, poco antes del inicio de la pandemia. El universo visual surgió durante el confinamiento, tras una mudanza posterior a una separación. Una heladera, monedas, libros y piezas de mobiliario que quedaron de aquella negociación aparecieron primero como siluetas negras sobre papel.

Cuatro cuadros rectangulares colgados en fila sobre una pared blanca muestran escenas de habitaciones azules con una sustancia negra brillante encima
"Cuando te deseo, más párpados desaparecen", en galería Gascón, hasta el 10 de octubre

Esa experencia devino en una investigación más profunda y esas siluetas sueltas sobre la hoja pasaron a estructuras cerámicas con formas de papeles doblados, repisas y superficies perforadas.

En sus primeras pruebas utilizó barbotina vertida en moldes, con la que desarrolló negras deformaciones para más tarde llevar esa presencia a bloques de cemento horadados, donde el material funcionó como una representación de líquido. Luego pasaría a la resina y fibra de vidrio.

Pero la investigación continuó y la artista indagó “el funcionamiento de los agujeros negros” y tomó “el horizonte de sucesos, la gravedad y las alteraciones del tiempo como referencias para pensar la materia oscura” de sus piezas.

Un lienzo rectangular azul apoyado en la esquina de paredes blancas tiene una figura negra adosada y un charco negro brillante en el suelo
"Agujero"

Las referencias científicas tampoco operan como ilustraciones literales, sino más bien como parte de una hipótesis más amplia, como metáfora de los procesos universales de los cambios en la materia, en el ser: “Hay una teoría muy intersante sobr los agujeros negro, que dice que lo que ingresa en realidad no desaparece, sino que escupe partículas, esas cosas se transforman”.

En ese sentido, planteó que sus piezas construyen relatos que ya no dependen de una vivencia literal: “Para mí también es como hacer cuentos o pequeñas ficciones”, dijo, antes de agregar que puede ubicarse “en un personaje” para construir una situación que no necesariamente atravesó y que su interés también se concentró “en una literatura de extrañamiento contemporáneo que combina terror y ciencia ficción dentro de situaciones reconocibles” con autoras como Mariana Enríquez y Samantha Schewblin.

De esos universos tomó la irrupción de un elemento anómalo en una escena habitual: una cama que se desintegra, una sustancia que ocupa una habitación o un objeto doméstico erosionado desde adentro.

Una pintura colgada en una pared muestra una cocina cubierta por un líquido negro, mientras dos personas la observan de espaldas
"Cocina", óleo sobre lienzo

Los bastidores intervenidos ampliaron ese procedimiento porque la artista los considera “objetos y no solo soportes para una pintura”. Su trabajo como enmarcadora durante la pandemia le aportó herramientas para romperlos y reensamblarlos, mientras su formación autodidacta en cerámica extendió las posibilidades.

Una sustancia negra irrumpe en la vida, de la cocina a la cama, en todos los espacios en los que la vida se vuelve frágil, íntima. De manera paulatina, ingresa, erosiona, come. Nunca descansa. Algo sucede detrás de las paredes, allá, en un mundo hostil, que dicta sus propias reglas.

*Cuando te deseo, más párpados desaparecen, de Jorgelina Buchara, se presenta en simultáneo con Museo Efímero del Presente que Permanece, con obras de los artistas Cinthia Rched y Max Romero Almenar, bajo la curaduría de Ornella Costabile, en galería Gascón, Gascón 648, CABA. Jueves y viernes de 16 a 19 hs, con entrada gratuita. Otros días y horarios, con cita previa. Hasta el 10 de septiembre.

Fotos: Gentileza Galería Gascón

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