Cosquín 2027 confirma 9 lunas con Trueno, Los Jaivas y un gran festejo por los 80 años de Víctor Heredia

El 67.° Festival Nacional de Folklore de Cosquín se realizará del 23 al 31 de enero de 2027

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El 67.° Festival Nacional de Folklore de Cosquín se realizará del 23 al 31 de enero de 2027 con una grilla que combina figuras consagradas de la música popular argentina con nombres que llegan por primera vez al escenario Atahualpa Yupanqui. La programación completa se presentó el viernes 2 en la explanada del Paseo del Buen Pastor, en la ciudad de Córdoba, con la participación de varios de los artistas confirmados para las nueve noches.

La edición número 67 incorpora artistas vinculados a la música urbana con raíz folklórica, como Trueno, quien cerrará el festival en la novena luna del domingo 31 de enero. También debutará en Cosquín la banda chilena Los Jaivas, programada para la quinta luna del miércoles 27, y se sumará Q’Lokura para celebrar los 40 años de la llegada del cuarteto al festival, género que ingresó en 1987 de la mano del Cuarteto Leo.

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La grilla del evento incorpora a Trueno y celebra los 40 años del ingreso del cuarteto con Q’Lokura

Homenajes a Víctor Heredia, Zamba Quipildor y Hugo Díaz

La grilla incluye varios tributos a trayectorias históricas del folklore argentino. Víctor Heredia será homenajeado por sus 80 años de vida en la segunda luna, el domingo 24 de enero, coincidente con la fecha de su cumpleaños. Zamba Quipildor recibirá un reconocimiento por sus 60 años de carrera en la sexta luna del jueves 28, con la participación de Darío Volonté y el Coro de Cosquín, entre otros invitados.

El chamamé tendrá su propio festejo con Los de Imaguaré, que celebrarán 50 años de trayectoria el miércoles 27, con las participaciones especiales de Nahuel Pennisi y Los Alonsitos. El centenario de Hugo Díaz se conmemorará en la octava luna, el sábado 30, en un segmento encabezado por su hija, Mavi Díaz, y continuado por el armonicista Franco Luciani.

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La programación incluye tributos a las trayectorias de Víctor Heredia, Zamba Quipildor, Los de Imaguaré y Hugo Díaz

Un cruce generacional con “Canción con todos” y “Las dos miradas”

Entre los espectáculos especiales de esta edición se destaca Canción con todos, que reunirá en el escenario a Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa con las nuevas generaciones representadas por Valentino Merlo y Natalie Pérez, en la tercera luna del lunes 25. Otro de los cruces anunciados es Las dos miradas, que unirá a dos referentes santiagueños, Peteco Carabajal y Horacio Banegas, en la octava luna.

El tango también tendrá presencia en ambos extremos del festival: Raúl Lavié se presentará con su quinteto en la noche de apertura, mientras que Florián, con su disco Actos de gentileza, lo hará en la luna de cierre.

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La grilla se completa con figuras consolidadas de la música popular como Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Chaqueño Palavecino y Los Tekis, además de delegaciones internacionales de Perú, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Japón y España, entre otros países.

El espectáculo Canción con Todos reunirá a Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa con Valentino Merlo y Natalie Pérez

El Pre Cosquín suma un nuevo rubro dedicado a la tradición oral

Antes de las nueve lunas, el Pre Cosquín celebrará su 55.ª edición del Certamen de Nuevos Valores, con 61 selectivos distribuidos en distintas sedes del país. El proceso de clasificación comenzó en agosto pasado y convoca a miles de artistas de todas las regiones argentinas que buscan llegar al escenario mayor del festival.

La novedad de esta edición es la creación del rubro Expresión Oral Folklórica, una nueva categoría dentro del área de música que abrirá el escenario Atahualpa Yupanqui a narradores costumbristas, recitadores, decidores y relatores populares. Cada presentación tendrá una duración de entre cinco y ocho minutos, con la posibilidad de contar con un músico acompañante.

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“Un rescate político-cultural de la tradición oral en plena era digital”, describe el comunicado de prensa del festival sobre esta incorporación, que suma una dimensión narrativa a un certamen hasta ahora centrado en la música y la danza.

La imagen de Cosquín 2027 rinde homenaje al poncho coscoíno a 60 años de su creación como símbolo del festival

Las dos últimas noches tendrán más público en las tribunas

La Plaza Próspero Molina volverá a reducir butacas de las plateas en las dos últimas lunas del festival para ampliar su capacidad, una fórmula que ya se había aplicado en la edición pasada con la presentación de Milo J y que generó gran convocatoria. La medida regirá el sábado 30 y el domingo 31 de enero, en una apuesta que busca profundizar el cruce entre generaciones de público y de artistas sobre el escenario.

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Un elenco de bailarines viste trajes tradicionales durante una presentación de folclore argentino en la provincia de Córdoba.

La nueva imagen del festival homenajea al poncho coscoíno

La identidad visual de Cosquín 2027, diseñada por Cristian Brossard, tiene como eje la celebración del encuentro anual que cada enero convoca a miles de personas en la Plaza Próspero Molina. La imagen hace alusión al poncho coscoíno, símbolo del festival que esta edición cumple 60 años, en sintonía con el espíritu popular que Cosquín busca sostener a través de precios de entradas que arrancan en $40.000.

Fuente y fotos: gentileza prensa Festival Cosquín.