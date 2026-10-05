Cultura

Cosquín 2027 confirma 9 lunas con Trueno, Los Jaivas y un gran festejo por los 80 años de Víctor Heredia

El 67° Festival Nacional de Folklore se realizará del 23 al 31 de enero con una grilla que une figuras clásicas de la música popular argentina y debuts como el de la banda chilena, además de homenajes a trayectorias históricas del género

Un escenario iluminado durante la noche con fuegos artificiales en el aire y una multitud de espectadores en el público
El 67.° Festival Nacional de Folklore de Cosquín se realizará del 23 al 31 de enero de 2027
Guardar

El 67.° Festival Nacional de Folklore de Cosquín se realizará del 23 al 31 de enero de 2027 con una grilla que combina figuras consagradas de la música popular argentina con nombres que llegan por primera vez al escenario Atahualpa Yupanqui. La programación completa se presentó el viernes 2 en la explanada del Paseo del Buen Pastor, en la ciudad de Córdoba, con la participación de varios de los artistas confirmados para las nueve noches.

La edición número 67 incorpora artistas vinculados a la música urbana con raíz folklórica, como Trueno, quien cerrará el festival en la novena luna del domingo 31 de enero. También debutará en Cosquín la banda chilena Los Jaivas, programada para la quinta luna del miércoles 27, y se sumará Q’Lokura para celebrar los 40 años de la llegada del cuarteto al festival, género que ingresó en 1987 de la mano del Cuarteto Leo.

PUBLICIDAD

Vista aérea nocturna de una plaza llena de multitud iluminada en azul, rodeada de calles de la ciudad y fuegos artificiales en el cielo
La grilla del evento incorpora a Trueno y celebra los 40 años del ingreso del cuarteto con Q’Lokura

Homenajes a Víctor Heredia, Zamba Quipildor y Hugo Díaz

La grilla incluye varios tributos a trayectorias históricas del folklore argentino. Víctor Heredia será homenajeado por sus 80 años de vida en la segunda luna, el domingo 24 de enero, coincidente con la fecha de su cumpleaños. Zamba Quipildor recibirá un reconocimiento por sus 60 años de carrera en la sexta luna del jueves 28, con la participación de Darío Volonté y el Coro de Cosquín, entre otros invitados.

El chamamé tendrá su propio festejo con Los de Imaguaré, que celebrarán 50 años de trayectoria el miércoles 27, con las participaciones especiales de Nahuel Pennisi y Los Alonsitos. El centenario de Hugo Díaz se conmemorará en la octava luna, el sábado 30, en un segmento encabezado por su hija, Mavi Díaz, y continuado por el armonicista Franco Luciani.

PUBLICIDAD

Bailarines vistiendo atuendos tradicionales realizan una coreografía frente a una gran pantalla azul con la inscripción Primera Luna
La programación incluye tributos a las trayectorias de Víctor Heredia, Zamba Quipildor, Los de Imaguaré y Hugo Díaz

Un cruce generacional con “Canción con todos” y “Las dos miradas”

Entre los espectáculos especiales de esta edición se destaca Canción con todos, que reunirá en el escenario a Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa con las nuevas generaciones representadas por Valentino Merlo y Natalie Pérez, en la tercera luna del lunes 25. Otro de los cruces anunciados es Las dos miradas, que unirá a dos referentes santiagueños, Peteco Carabajal y Horacio Banegas, en la octava luna.

El tango también tendrá presencia en ambos extremos del festival: Raúl Lavié se presentará con su quinteto en la noche de apertura, mientras que Florián, con su disco Actos de gentileza, lo hará en la luna de cierre.

La grilla se completa con figuras consolidadas de la música popular como Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Chaqueño Palavecino y Los Tekis, además de delegaciones internacionales de Perú, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Japón y España, entre otros países.

Vista nocturna de una terraza elevada con público, un cartel luminoso iluminado y una iglesia con campanario al fondo
El espectáculo Canción con Todos reunirá a Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa con Valentino Merlo y Natalie Pérez

El Pre Cosquín suma un nuevo rubro dedicado a la tradición oral

Antes de las nueve lunas, el Pre Cosquín celebrará su 55.ª edición del Certamen de Nuevos Valores, con 61 selectivos distribuidos en distintas sedes del país. El proceso de clasificación comenzó en agosto pasado y convoca a miles de artistas de todas las regiones argentinas que buscan llegar al escenario mayor del festival.

La novedad de esta edición es la creación del rubro Expresión Oral Folklórica, una nueva categoría dentro del área de música que abrirá el escenario Atahualpa Yupanqui a narradores costumbristas, recitadores, decidores y relatores populares. Cada presentación tendrá una duración de entre cinco y ocho minutos, con la posibilidad de contar con un músico acompañante.

“Un rescate político-cultural de la tradición oral en plena era digital”, describe el comunicado de prensa del festival sobre esta incorporación, que suma una dimensión narrativa a un certamen hasta ahora centrado en la música y la danza.

Un grupo de personas sobre un escenario al aire libre frente a una pantalla del Festival Nacional de Folklore de Cosquín
La imagen de Cosquín 2027 rinde homenaje al poncho coscoíno a 60 años de su creación como símbolo del festival

Las dos últimas noches tendrán más público en las tribunas

La Plaza Próspero Molina volverá a reducir butacas de las plateas en las dos últimas lunas del festival para ampliar su capacidad, una fórmula que ya se había aplicado en la edición pasada con la presentación de Milo J y que generó gran convocatoria. La medida regirá el sábado 30 y el domingo 31 de enero, en una apuesta que busca profundizar el cruce entre generaciones de público y de artistas sobre el escenario.

Un grupo de hombres y mujeres con vestidos rojos y trajes de gaucho baila con los brazos levantados sobre un escenario
Un elenco de bailarines viste trajes tradicionales durante una presentación de folclore argentino en la provincia de Córdoba.

La nueva imagen del festival homenajea al poncho coscoíno

La identidad visual de Cosquín 2027, diseñada por Cristian Brossard, tiene como eje la celebración del encuentro anual que cada enero convoca a miles de personas en la Plaza Próspero Molina. La imagen hace alusión al poncho coscoíno, símbolo del festival que esta edición cumple 60 años, en sintonía con el espíritu popular que Cosquín busca sostener a través de precios de entradas que arrancan en $40.000.

Fuente y fotos: gentileza prensa Festival Cosquín.

Temas Relacionados

Cosquín 2027Música popular argentinaTrueno

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Paula Klein, ganadora del Premio Lumen: “Todos nos contamos una ficción en la pareja”

La escritora argentina, autora de 'El amor inventado', reflexiona sobre la mentira y el engaño como elementos constitutivos de los vínculos afectivos. También habla del abandono, la maternidad y el trauma migratorio en su novela

Paula Klein, ganadora del Premio Lumen: “Todos nos contamos una ficción en la pareja”

Leer y Comer volvió a Chacarita con 7.000 personas pese a las lluvias que reprogramaron la feria

La feria de libros y gastronomía concentró en una sola jornada lo que iba a durar dos días, con charlas de Diego Borinsky, Luis Novaresio y el anuncio del nuevo proyecto de Luis Majul

Leer y Comer volvió a Chacarita con 7.000 personas pese a las lluvias que reprogramaron la feria

Regresa ArteLamroth: 300 artistas, una causa solidaria que cumple 15 años y nombres como Erlich, Ferrari y Le Parc

La feria de arte solidario vuelve del 28 al 30 de octubre en Vicente López, con más de 450 obras. Lo recaudado irá a centros de rehabilitación, juventud y acción social del municipio

Regresa ArteLamroth: 300 artistas, una causa solidaria que cumple 15 años y nombres como Erlich, Ferrari y Le Parc

El vestido de María Antonieta que desató un escándalo en la Francia de 1783

Élisabeth Vigée Le Brun retrató a la soberana con una prenda de muselina asociada a la intimidad doméstica; la obra fue retirada del Salón de París pocos días después de su exhibición

El vestido de María Antonieta que desató un escándalo en la Francia de 1783

De Luján al Vaticano: quién es la artista seleccionada para realizar un regalo oficial al Papa León XIV durante su visita

Mariana Fadon supo que su obra había sido seleccionada el 24 de septiembre y la entregó formalmente el 1 de octubre. Detrás del trabajo hay años de investigación artística centrada en espacios y símbolos de su entorno.

De Luján al Vaticano: quién es la artista seleccionada para realizar un regalo oficial al Papa León XIV durante su visita

DEPORTES

Lionel Messi tendrá una serie animada inspirada en su infancia dentro de un mundo fantástico: cuándo será el estreno mundial

Lionel Messi tendrá una serie animada inspirada en su infancia dentro de un mundo fantástico: cuándo será el estreno mundial

Insólito: Daniil Medvedev le pegó un pelotazo en la cara a un espectador y fue descalificado de la semifinal del ATP Beijing ante Djokovic

Gabriela Sabatini causó furor con su especial participación como modelo en la Semana de la Moda en París: las imágenes

Perdió un punto, revoleó su raqueta contra la tribuna y causó pánico entre el público: el ataque de furia de un jugador que dio de qué hablar en el tenis

Sorpresa frente al Monumento a la Bandera: Rosario le dice “Gracias” a Messi con una camiseta gigante

TELESHOW

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: nuevo parte médico desde el sanatorio donde permanece internada

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: nuevo parte médico desde el sanatorio donde permanece internada

La palabra de Lourdes Sánchez después de confirmar su separación del Chato Prada: “Se me acabó el amor hace tiempo”

El mal momento que vivió Maru Botana con Alejandro Lerner en plena preparación de su plato en Masterchef

El plato que eliminó a Pachu Peña de Masterchef: presentó una receta fácil que decepcionó a todos

La profunda reflexión de Marta Fort sobre la muerte: “Tengo más familiares arriba que abajo”

INFOBAE AMÉRICA

Anna Bensi habla tras su condena en Cuba y reclama libertad para los presos políticos de la isla

Anna Bensi habla tras su condena en Cuba y reclama libertad para los presos políticos de la isla

República Dominicana destinará $6.3 millones a proyectos para convertir el sargazo en recursos productivos

El Salvador: Viceministerio de Transporte retira más de 30 camiones por fallas y sobrecarga

Autoridades hondureñas localizaron cuatro plantaciones de hoja de coca en Colón

Por qué la acción de Mercado Libre se dispara más del 8% tras el resultado de la primera vuelta presidencial en Brasil