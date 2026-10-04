Honduras: rescatan a dos hermanos tras investigación por presunta explotación sexual

Las autoridades policiales evalúan la hipótesis de que el material audiovisual estaba destinado a la comercialización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La intervención policial puso a los dos hermanos bajo protección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), donde permanecen mientras continúa la investigación. El caso se encuentra en una etapa preliminar. Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

La portavoz de la División Policía de Investigaciones (DPI), inspectora Sheyla Correa, informó que la intervención estuvo a cargo de agentes especializados, quienes actuaron luego de obtener información sobre la posible vulneración de los menores. De acuerdo con los primeros elementos recabados, la madre de los niños habría utilizado un teléfono celular para registrar material de carácter sexual en el que involucraba a los menores.

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La DPI también investiga la hipótesis de que ese material habría sido destinado a su comercialización, un aspecto que deberá confirmarse mediante las diligencias policiales y las pruebas que puedan incorporarse al expediente.

Las autoridades no han difundido detalles adicionales que permitan identificar a los menores, en atención a su condición de víctimas y a la necesidad de preservar su integridad.

Bajo resguardo de la Senaf

Tras la intervención, los hermanos quedaron bajo protección de la Senaf. La institución será la encargada de brindarles atención mientras se determina su situación y avanzan las actuaciones. En casos que involucran posibles vulneraciones de derechos, el objetivo inmediato es separar a los menores de cualquier entorno que pueda representar un riesgo.

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La DPI señaló preliminarmente a la madre como presunta responsable de los hechos investigados. Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución judicial que determine su responsabilidad penal.

Correa explicó que la investigación continúa y que corresponde a los agentes especializados reunir los elementos necesarios antes de remitir el caso a las instancias competentes. Cualquier orden de captura deberá ser emitida por la autoridad judicial correspondiente, una vez que el proceso haya avanzado y se presenten los elementos que sustenten las acciones legales.

Los investigadores buscan establecer si hubo terceras personas involucradas en la producción o distribución de las imágenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ahora, la investigación busca establecer con precisión qué ocurrió, durante cuánto tiempo se habrían producido los hechos y si existen otras personas involucradas.

Esclarecer los hechos

Los investigadores continúan con las diligencias para determinar las circunstancias en las que los menores habrían sido expuestos y establecer si el material presuntamente registrado fue distribuido o comercializado. Ese trabajo puede incluir el análisis de dispositivos electrónicos y otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

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La investigación también deberá establecer si existieron otros factores de riesgo para los niños o si hubo participación de terceras personas.

Las autoridades policiales evalúan la hipótesis de que el material audiovisual estaba destinado a la comercialización. EFE/Luis Tejido/Archivo

Más allá de las responsabilidades penales que puedan establecerse, el caso tiene como eje la protección de dos menores que, según la investigación preliminar, habrían sido víctimas de una grave vulneración de sus derechos. La identidad de los niños y cualquier elemento que permita reconocerlos debe permanecer bajo reserva para evitar una nueva exposición.

La DPI continúa recopilando pruebas y espera completar las actuaciones necesarias para que el caso avance ante las autoridades judiciales. Los dos hermanos permanecen bajo resguardo de la SENAF, a la espera de que se determinen las medidas correspondientes para garantizar su seguridad y bienestar.

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