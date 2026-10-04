Cultura

Fondo Nacional de las Artes: estos son los ganadores del Concurso de Letras

El certamen reunió 1.957 postulaciones y repartió $ 27 millones entre obras inéditas de novela, cuento, poesía, ensayo/no ficción y crónica. En esta nota, todos los nombres

Fondo Nacional de las Artes: estos son los ganadores del Concurso de Letras
Fondo Nacional de las Artes: estos son los ganadores del Concurso de Letras (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Fondo Nacional de las Artes (FNA) anunció los ganadores del Concurso de Letras 2026, que distribuyó $ 27 millones en premios entre obras inéditas de novela, cuento, poesía, ensayo/no ficción y crónica. La convocatoria reunió 1.957 postulaciones de autores de todo el país.

Los primeros premios de las cuatro categorías tradicionales recibieron $ 3 millones, los segundos $ 2 millones y los terceros $ 1 millón. La crónica, incorporada este año al certamen, tuvo un único galardón de $ 3 millones.

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La escritora María Jesús Zabala Chacur, de San Luis, obtuvo el primer premio de Novela por Una alteración mínima. El jurado, formado por Ignacio Iraola, Ana Navajas y Carmen M. Cáceres, distinguió una historia situada en un futuro atravesado por virus degenerativos, intervenciones médicas y corporaciones que actúan en zonas éticamente cuestionadas.

Fondo Nacional de las Artes: estos son los ganadores del Concurso de Letras
La escritora María Jesús Zabala Chacur, de San Luis, obtuvo el primer premio de Novela por "Una alteración mínima"

En esa categoría, Ana Laura Bonet Telechea, de la Ciudad de Buenos Aires, recibió el segundo premio por Todas las cartas de amor son ridículas, mientras que Graciela Scarlatto fue tercera con Los pozos, una obra ambientada en Mendoza.

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El primer premio de Cuento fue para Manuel Crespo, de la Ciudad de Buenos Aires, por Pater. El jurado, integrado por Eduardo Yeyati, Viviana Bernadó y Vera Giaconi, destacó el tratamiento de los vínculos familiares, la enfermedad, las pérdidas y las despedidas en el libro.

María Virginia Barcelona Dibarboure obtuvo el segundo lugar por Aún quedan tucanes y Melissa Cammilleri alcanzó el tercero con Este animal que llevo adentro. En Poesía, Marinés Scelta, de Mendoza, ganó por Lo que está dispuesto a la forma de las estrellas, un poemario que incorpora glosas y referencias a una cosmovisión ancestral.

Fondo Nacional de las Artes: estos son los ganadores del Concurso de Letras
Ana Laura Bonet Telechea, de la Ciudad de Buenos Aires, recibió el segundo premio por "Todas las cartas de amor son ridículas"

El segundo premio de esa categoría fue para Gustavo Nicolás Vilte, de Jujuy, por Cayó un ángel en Jujuy. María Marta Viscay, de Buenos Aires-GBA, recibió el tercero por Un tigre a cuestas.

La incorporación de Crónica marcó una novedad en la edición 2026. El premio fue para Santiago Rey, de Río Negro, por La comuna libertaria del riñón artificial, una investigación narrativa sobre el desarrollo de un riñón artificial en América Latina.

El jurado, compuesto por Josefina Licitra, Martín Sivak y Javier Sinay, señaló la construcción narrativa, el uso de la línea temporal y el manejo del suspenso a partir de documentos, fotografías y otros registros. Ana Laura Carrozzo recibió una mención honorífica por El físico ciruja y los residuos del crimen (o cómo hacer Física Forense en Argentina).

Fondo Nacional de las Artes: estos son los ganadores del Concurso de Letras
El primer premio de Cuento fue para Manuel Crespo, de la Ciudad de Buenos Aires, por "Pater"

En Ensayo/No ficción, Diego Arandojo obtuvo el primer premio por Seguir viajando. Santiago Morales, de Misiones, fue segundo con Un escritorio en ele. ¿De qué madera son los muebles en los libros?, y Nora Jovina Álvarez quedó tercera por La palabra grande. Rodolfo Kusch, una ética del estar.

Bárbara Eva Pistoia, de Santa Fe, recibió una mención honorífica por Elogio a Illya Kuryaki and the Valderramas. Génesis del hip hop latinoamericano y deconstrucción del rock nacional. “Una vez más, el Fondo Nacional de las Artes reconoce el talento y la excelencia de nuestros autores”, afirmó el director de Letras del FNA, Patricio Zunini, al comunicar los resultados.

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