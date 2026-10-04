Ian McEwan revela su primera gran obra de no ficción: memorias íntimas, grandes preguntas y décadas de escritura secreta

Ian McEwan publicará la recopilación de ensayos y discursos "Between Books" el 25 de mayo

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Tras décadas como uno de los novelistas más aclamados del mundo, Ian McEwan ha recopilado sus escritos ocasionales de no ficción en un libro completo.

La recopilación de ensayos y discursos de McEwan, titulada Between Books, se publicará la próxima primavera boreal, el 25 de mayo, según anunció el miércoles la editorial Alfred A. Knopf. Se trata de la primera obra completa de no ficción del autor de Expiación, El inocente, Ámsterdam —ganadora del Premio Booker— y muchas otras novelas. (En 2019, el autor británico publicó una breve obra de no ficción, Science.)

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Between Books incluye de todo, desde “recuerdos personales íntimos hasta audaces indagaciones intelectuales”, según Knopf. McEwan ha escrito una nueva introducción para Between Books, que recoge material tanto publicado anteriormente como inédito.

“Between Books es un relato íntimo de una gran mente que se debate con los contornos de su propia vida" (Grosby)

“Between Books es un relato íntimo de una gran mente que se debate con los contornos de su propia vida y con todos los temas y preguntas que inspiran sus obras maestras: la naturaleza de la verdad y el amor, la sed humana de sentido y conocimiento, los misterios del alma”, afirmó en un comunicado Jordan Pavlin, editora y redactora jefe de Knopf.

McEwan, de 78 años, afirmó en un comunicado que, para su próximo libro, “empecé contemplando un batiburrillo de fragmentos dispares y terminé con lo que espero que sea un viaje emocional e intelectual”.

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Fuente: AP.

Foto: AP Photo/ Joanna Chan, File.