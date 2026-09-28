Cultura

Joaquín Furriel y el Puma Goity vuelven al Teatro San Martín en 2027 con dos nuevas obras clásicas

La ministra de Cultura porteña Gabriela Ricardes confirmó en el Festival de Biarritz América Latina que ambos actores encabezarán producciones del Complejo Teatral de Buenos Aires, en un anuncio que también incluyó el regreso de Elena Roger con "Invasiones I: no bombardeen Buenos Aires"

Goity y Furriel, los actores con mayor convocatoria en el Complejo Teatral de Buenos Aires en los últimos años, tienen confirmada su presencia en la temporada 2027 del San Martín
Goity y Furriel, los actores con mayor convocatoria en el Complejo Teatral de Buenos Aires en los últimos años, tienen confirmada su presencia en la temporada 2027 del San Martín
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Gabriel Goity y Joaquín Furriel tendrán una nueva cita con el Teatro San Martín. La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, anunció que los artistas protagonizarán dos nuevas obras clásicas en la temporada 2027 del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA). La confirmación llegó desde Europa, en el marco del Festival de Biarritz América Latina, que este año eligió a la escena porteña como su gran protagonista dentro de la programación especial Clin d’œil au théâtre porteño —“Guiño al teatro porteño”—.

El festival francés proyecta estos días dos películas que nacieron de fenómenos teatrales del San Martín: Cyrano en mi cabeza, de Maxi Gutiérrez, con Goity al frente, y La verdadera historia de Ricardo III, dirigida por Marcelo Piñeyro junto al director escénico Calixto Bieito, con Furriel como protagonista.

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Las dos producciones —impulsadas en conjunto por la BA Film Commission y el CTBA— llegaron a Biarritz tras su paso por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde tuvieron una destacada recepción de crítica y público.

Que Buenos Aires anticipe algunos ejes de su próxima temporada teatral en un festival europeo no es un gesto simbólico: es la confirmación de que el teatro público porteño dejó de ser un fenómeno local para convertirse en una marca de proyección internacional. Goity y Furriel representan exactamente eso: dos actores que llenan salas en Corrientes y hoy también en festivales de todo el mundo”, afirmó Ricardes. La ministra aclaró que las obras clásicas que protagonizarán ambos actores serán anunciadas junto con el resto de la programación en las próximas semanas.

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El CTBA suma tres regresos para su próxima temporada, con Goity, Furriel y Elena Roger ya confirmados en producciones que aún no tienen título revelado
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Furriel lleva en escena La verdadera historia de Ricardo III desde su estreno en junio, con localidades agotadas desde el debut: hasta mediados de agosto, la obra ya había convocado a miles de espectadores.

Se trata de una versión libre de Bieito y Adrià Reixach sobre el clásico de Shakespeare que, además, hizo historia como la primera producción del CTBA en integrar la programación oficial del Festival Grec de Barcelona. A ese recorrido se suma el Premio ACE al Mejor Actor, que el propio Furriel recibió por su trabajo en el papel.

Goity, por su parte, viene de protagonizar Cyrano —versión de Edmond Rostand— desde 2023, una producción que acumula más de 200 funciones y superó los 150.000 espectadores, cifra récord de convocatoria para el Complejo Teatral en los últimos años. El actor también se llevó el Estrella de Mar de Oro por el mismo papel en Mar del Plata.

Durante el encuentro en Biarritz, los dos actores tomaron la palabra. Goity puso el acento en el rol del teatro público como puerta de entrada para espectadores que, de otro modo, difícilmente se acercarían a una sala: “El teatro público ofrece algo clave: una alternativa mucho más económica, con la posibilidad de ver a estas grandes figuras. Eso es lo que hoy se está haciendo y que aplaudo: estimular a que ese público masivo, que hoy no tiene esa visibilidad ni ese acceso, también se acerque al teatro”, sostuvo el actor.

Las películas basadas en los mayores éxitos del San Martín se proyectaron en Biarritz tras pasar por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, como parte del homenaje al teatro porteño
Las películas basadas en los mayores éxitos del San Martín se proyectaron en Biarritz tras pasar por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, como parte del homenaje al teatro porteño

Furriel, en la misma línea, habló de la responsabilidad que implica llevar clásicos al teatro público porteño: “A los actores nos desafía y nos da mucha responsabilidad porque muchísima gente nos ha dicho ‘es la primera vez que vengo al Teatro San Martín, es la primera vez que veo teatro’, y hacer obras con estos textos ahí es gratificante porque, además de entretener, estamos estimulando a que todos tengan un poco más de contacto con el arte”, señaló.

La temporada 2027 del CTBA traerá además otro nombre de peso: Elena Roger volverá con Invasiones I: no bombardeen Buenos Aires, producción para la que ya hay entradas a la venta. Ricardes también destacó el recorrido de las películas basadas en Cyrano en mi cabeza y La verdadera historia de Ricardo III, presentes en el festival francés como muestra del alcance que están teniendo las producciones del teatro público porteño más allá de las fronteras.

Sobre esa misión de ampliar el público, la ministra fue precisa: “Muchas veces el teatro público trabaja sobre las nuevas generaciones y da posibilidades a gente que recién empieza, y lo tiene que seguir haciendo. Pero también, como estamos haciendo ahora, sumamos actores de mucho peso popular, que tienen gente a la que le encanta verlos en la pantalla y que de esta manera se acercan al teatro por primera vez y se encuentran con clásicos tan grandes”.

Con este anuncio, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires delinea los primeros trazos de lo que será la programación del CTBA para 2027, cuyos detalles completos serán revelados en las próximas semanas.

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