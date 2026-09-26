Cultura

San Nicolás será sede de dos jornadas de jazz con entrada gratuita: la grilla completa del festival

Escenarios de la ciudad recibirán propuestas musicales durante el primer fin de semana de octubre, con acceso sin costo y aforo sujeto a disponibilidad

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El festival de jazz en San Nicolás que se realizó el año pasado
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El 3 y 4 de octubre se realizará la segunda edición del Festival de Jazz de San Nicolás, un encuentro que reunirá a destacados artistas nacionales junto a músicos de la ciudad y la región. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita, aunque con cupos limitados hasta completar la capacidad de cada auditorio.

Durante ambas fechas, cinco espacios de la ciudad recibirán conciertos: el Teatro Municipal, la Casa del Acuerdo, el Colegio de Abogados, Villa Rocca y Esquina Menchaca. El festival es organizado por EDEN y la Municipalidad de San Nicolás, fue declarado de Interés Municipal y cuenta con la dirección artística de Nicolás Sorin.

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La propuesta retoma la relación de la ciudad con el género. En 1979, el pianista Bill Evans ofreció allí un concierto que quedó registrado como un acontecimiento destacado para la escena local. En esta edición, además, el festival incorpora una programación especial por el centenario del nacimiento de Miles Davis, una de las figuras fundamentales de la historia del jazz.

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La grilla incluye a Escalandrum, Julieta Rada Trío, Argentum, Mariano Loiácono, Hernán Jacinto, Julia Moscardini, Sebastián Peycere, Alfredo Storti, Groove Fandango, Germen Eléctrico, Pájaro de Fuego y Mat Alba, entre otros músicos.

La actividad comenzará el sábado 3 de octubre a las 13, cuando Germen Eléctrico, de Ramallo, se presente en Esquina Menchaca. A las 16, Julia Moscardini Cuarteto actuará en el Colegio de Abogados, con Ernesto Jodos en piano, Santiago Lamisovski en contrabajo y Sergio Verdinelli en batería.

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A las 17.30 será el turno de Sebastián Peycere Trío en la Casa del Acuerdo. Luego, a las 19, Mariano Loiácono llegará al Teatro Municipal con un tributo a Miles Davis.

La programación continuará a las 21 con Julieta Rada Trío, también en el Teatro Municipal, junto a Hernán Jacinto en piano y Juan Chiavassa en batería. La jornada finalizará a la medianoche con Pájaro de Fuego, en Villa Rocca.

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Artistas internacionales, nacionales y locales compartirán escenario ante un público entusiasta (DESA)

El domingo 4, las actividades comenzarán a las 14 con Alfredo Storti Cuarteto, representante de San Nicolás, en Esquina Menchaca. A las 16, Groove Fandango, también de la ciudad, se presentará en el Colegio de Abogados.

A las 17.30, la Casa del Acuerdo recibirá a Hernán Jacinto, quien ofrecerá otro tributo a Miles Davis. A las 19, Argentum actuará en el Teatro Municipal con Urquiza, Giunta, Cavalli, Romero y Carmona.

El cierre de la programación central será a las 21, nuevamente en el Teatro Municipal, con Escalandrum y su espectáculo “Piazzolla 74”. A la medianoche, Mat Alba se presentará en Villa Rocca.

Desde la organización señalaron que el festival busca consolidarse como una cita anual que combine música, cultura y turismo, con propuestas artísticas destinadas al público local y regional y con la intención de atraer nuevos visitantes a la ciudad.

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