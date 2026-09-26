Crimen y Justicia

Detuvieron en Constitución a un narco brasileño que vendía éxtasis con la cara de Mickey Mouse

El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Al sospechoso, identificado con el apodo de “Leo”, le incautaron además tusi, marihuana y numerosas dosis de cocaína

OPERATIVO “MICKEY MOUSE”: LA POLICÍA FEDERAL DETUVO A UN NARCO Y SECUESTRÓ DROGAS DE DISEÑO Y UN VARIADO MENÚ DE ESTUPEFACIENTES
Las pastillas con la cara de Mickey Mouse
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Agentes de la Policía de Federal Argentina (PFA) detuvieron en el barrio porteño de Constitución a una carco de nacionalidad brasileña, acusado de comercializar -entre varias drogas- pastillas de éxtasis con la cara de Mickey Mouse.

Según comunicó el Ministerio de Seguridad de la Nación, se trata de un hombre conocido con el alias de “Leo”, quien fue arrestado en el marco de un operativo denominado con el nombre del personaje de Disney con el que marcada las pastillas que vendía.

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OPERATIVO “MICKEY MOUSE”: LA POLICÍA FEDERAL DETUVO A UN NARCO Y SECUESTRÓ DROGAS DE DISEÑO Y UN VARIADO MENÚ DE ESTUPEFACIENTES
Otra de las pastillas que le encontraron al narco brasileño

De acuerdo con lo que informó el organismo, la investigación permitió desbaratar el circuito de venta de drogas que había ideado el narco extranjero. Fue así que mediante diversas tareas de campo, seguimientos y vigilancias, los detectives identificaron al sospechoso.

De esta manera, establecieron que se dedicaba al narcomenudeo en inmediaciones de su domicilio, ubicado en en ese barrio. Asimismo, los efectivos constataron que el individuo comercializaba drogas de diseño a través diferentes redes sociales.

OPERATIVO “MICKEY MOUSE”: LA POLICÍA FEDERAL DETUVO A UN NARCO Y SECUESTRÓ DROGAS DE DISEÑO Y UN VARIADO MENÚ DE ESTUPEFACIENTES
El narco brasileño detenido

En el allanamiento realizado en el barrio del sur de la Ciudad de Buenos Aires, los efectivos secuestraron un variado menú de estupefacientes, entre ellos las pastillas de éxtasis con la imagen Mickey Mouse, además de tusi, ketamina y numerosas dosis de cocaína y marihuana.

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El procedimiento se desprendió de una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional y ejecutada por la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la PFA. La causa contó con la intervención del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez.

OPERATIVO “MICKEY MOUSE”: LA POLICÍA FEDERAL DETUVO A UN NARCO Y SECUESTRÓ DROGAS DE DISEÑO Y UN VARIADO MENÚ DE ESTUPEFACIENTES
El arma que le incautaron

Cómo se desarrolló la investigación

La investigación comenzó a principios de este año, cuando la división especializada de la PFA buscaba determinar si “Leo” comercializaba drogas de diseño a través de plataformas digitales. A partir de esa hipótesis, se desplegaron tareas de campo, seguimientos y vigilancias sobre su domicilio.

Tras meses de seguimiento, la Policía Federal Argentina lo detuvo y allanó el domicilio, donde secuestró éxtasis, tusi, ketamina, cocaína, marihuana, GHB y un arma de fogueo, además de insumos para el fraccionamiento de las dosis.

Mediante ese trabajo de campo, los detectives comprobaron la actividad del hombre en las inmediaciones de su vivienda. También constataron que el sospechoso ofrecía distintas sustancias a través de redes sociales, lo que permitió avanzar sobre el circuito de comercialización.

OPERATIVO “MICKEY MOUSE”: LA POLICÍA FEDERAL DETUVO A UN NARCO Y SECUESTRÓ DROGAS DE DISEÑO Y UN VARIADO MENÚ DE ESTUPEFACIENTES
Toda la droga que le incautaron a "Leo"

La investigación determinó la existencia de un esquema destinado al fraccionamiento y la venta de diversas drogas de diseño y estupefacientes tradicionales. Con esos elementos, los agentes federales solicitaron y obtuvieron la orden judicial para allanar la propiedad. Los efectivos detuvieron al sospechoso y secuestraron 106 dosis de éxtasis, 52 de cocaína, 24 de metanfetamina y 20 de tusi.

El material secuestrado quedó a disposición del Juzgado de Morón, que continúa con la investigación del circuito de comercialización identificado.

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