El grupo de teatro callejero La Runfla cumple 35 años y lo festeja en Parque Avellaneda con una obra "a cielo abierto"

El Grupo de Teatro Callejero La Runfla festeja sus 35 años de trayectoria con la obra 'Encadenados o el error de los efímeros', con funciones al aire libre en Parque Avellaneda

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El Grupo de Teatro Callejero La Runfla llega a sus 35 años de trayectoria con un estreno que retoma los mitos griegos para interpelar el presente: Encadenados o el error de los efímeros, una adaptación de Prometeo encadenado de Esquilo con dramaturgia de Héctor Alvarellos, que se presenta a partir de este sábado 26 de septiembre a las 21 hs. en el Parque Avellaneda de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada a la gorra.

La propuesta recupera la figura de Prometeo —el titán que desafió a Zeus para entregar el fuego a los hombres, símbolo de la sabiduría, la ciencia y las artes— y la confronta con el mundo contemporáneo. La obra propone una pregunta central: qué hicieron los mortales con ese conocimiento a lo largo de la historia, en un mundo que el grupo describe como distópico. La puesta en escena tiene lugar en el espacio a cielo abierto donde La Runfla viene desarrollando su trabajo desde hace más de tres décadas.

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El espectáculo cuenta con siete intérpretes: Manuela Vázquez, Javier Giménez, Camila Berguier, Fernando Daniel D’Amico, Mauro Rubén Cantisani, Paine Valente y Aylen Sol Puccio, que alternan entre personajes del panteón griego y figuras corales. La música original es de Luciano Campodónico; el diseño de vestuario, de Stella Rocha; y las máscaras fueron realizadas por Alfredo Iriarte con la colaboración del grupo. La puesta incorpora performance con bastones de fuego, a cargo de Eduardo Mola, con instrucción en técnicas de swing con antorchas de Mariela Lucero. La dirección y puesta en escena corresponde a Héctor Alvarellos. Las funciones se realizan los sábados de septiembre, octubre y noviembre a las 21 hs. en el Parque Avellaneda (Directorio y Lacarra, con inicio en el mástil central). La entrada es a la gorra.

La obra Encadenados o el error de los efímeros adapta el mito de Prometeo encadenado con dramaturgia de Héctor Alvarellos.

Una historia teatral de 35 años

Fundado en 1991 a partir de la experiencia de su director desde 1983, La Runfla construyó un recorrido extenso en el espacio público porteño. Produjo más de 30 espectáculos, realizó giras por todo el país y montó obras en lugares como Plaza de Mayo, Av. Corrientes y el Planetario Galileo Galilei. En el Parque Avellaneda organizó doce Encuentros Internacionales de Teatro Callejero, con participación de grupos de Argentina, Colombia, Uruguay, Suecia, Italia, Chile, España y Francia. El grupo integra De la calle (Unión de Grupos de Teatro Callejero) y GETI (Grupos Estables de Teatro Independiente).

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Como parte de su trabajo territorial, La Runfla coordina artísticamente el espectáculo Luz de fuego —de su propia creación— que forma parte de La Fogata de Parque Avellaneda, una fiesta popular que convoca a miles de personas por edición y reúne a vecinos, actores culturales e instituciones del barrio. El grupo también desarrolló el Curso de Formación del Actor para la Actuación en Espacios Abiertos, dependiente de la EMAD (Escuela Metropolitana de Arte Dramático).