Compró 15 obras de van Gogh en un solo día: la historia de la coleccionista que vio la genialidad de “un loco que no sabía pintar”

La exposición “Van Gogh: Todas nuestras pinturas” incluye obras como “La Berceuse”, que cuelga en el lado izquierdo de la pared del fondo

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Era abril de 1912 y Helene Kröller-Müller estaba de compras. No le interesaban los últimos zapatos ni la moda. Estaba buscando el retrato de Madame Augustine Roulin de Vincent van Gogh. Logró encontrar La Berceuse, como se conoce la pintura, en una galería de París y la compró en el acto. Al día siguiente, fue de galería en galería buscando más pinturas y se llevó un gran botín: 15 en un solo viaje.

Kröller-Müller, una heredera alemana, se había propuesto como meta de vida establecer una gran colección pública de arte moderno. Se convirtió en una de las primeras grandes coleccionistas en reconocer la genialidad de van Gogh. Ahora, más de un siglo después de aquella jornada de compras, toda la colección de pinturas de van Gogh que reunió se exhibe junta en el museo que construyó en medio de un bosque neerlandés, por primera vez desde 1984. Es el segundo mayor conjunto de obras del artista en cualquier lugar, después del Museo Van Gogh de Ámsterdam, y fue reunido por una mujer que asumió grandes riesgos al comprar su arte en una época en la que pocos más se atrevían a hacerlo.

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Un autorretrato de Van Gogh de 1887. La exposición está organizada en torno a los temas de la fe, la esperanza y el amor

La exposición del Museo Kröller-Müller en Otterlo, Países Bajos, titulada Van Gogh: todas nuestras pinturas y que estará abierta hasta el 3 de enero de 2027, presenta la colección completa tal como Kröller-Müller la concibió: como una expresión del desarrollo, el alcance y las aspiraciones espirituales del artista. “Este es un momento poco común en el que todas las pinturas están en el museo”, dijo Benno Tempel, director del museo. “No ocurría desde hace muchísimo tiempo”. La muestra está organizada en torno a tres temas —fe, esperanza y amor—, que reflejan la dimensión espiritual que Kröller-Müller veía en la obra de van Gogh. Incluye muchas de sus obras populares, repartidas en estas amplias categorías, como Terraza de café por la noche, Retrato de Joseph Roulin y El sembrador.

Helene Kröller-Müller, hija de un industrial alemán, tuvo un temprano interés por el arte, pero debió terminar su educación formal a los 16 años. A los 18, se casó con uno de los empleados de su padre, quien más tarde se haría cargo del negocio familiar. Su esposo, Anton Müller, alentó sus intereses intelectuales, incluido su interés por el arte, una afición socialmente aceptable para las mujeres adineradas de la época. “Si estabas casada en aquel momento, entregabas todo tu dinero y bienes a tu marido”, dijo Renske Cohen Tervaert, comisaria de la exposición. “Así que, en cierto modo, fue bastante abierto de mente por permitirle seguir su sueño de esta manera”.

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Pero Kröller-Müller no coleccionaba como una aficionada. Adoptó el arte con una especie de fervor religioso. Compró su primera pintura de van Gogh en 1908 por 110 florines —aproximadamente el precio de un vestido exquisito, dijo Eva Rovers, su biógrafa—. Cuatro meses después, compró sus Cuatro girasoles marchitos por 4.000 florines.

"El puente de Arlés", una de las obras de van Gogh que se exhiben en el Museo Helene Kröller-Müller

Los precios subían en gran medida porque ella compraba muchísimo. La filosofía coleccionista de Kröller-Müller estuvo determinada en gran medida por el historiador del arte Henk Bremmer, con quien tomó un curso de apreciación artística, dijo Tervaert. Añadió que, para Bremmer, el componente clave del buen arte era que hiciera al espectador sentir una emoción o experimentar algo espiritual.

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Kröller-Müller buscó arte que conmoviera su espíritu y encontró a van Gogh. Rovers dijo que el artista no era bien valorado a principios del siglo XX. “Si el público en general siquiera lo conocía, realmente lo consideraban un loco que no sabía pintar”, dijo. Pero como van Gogh había sido predicador antes de convertirse en artista, Kröller-Müller lo consideraba un hombre que había encontrado una conexión con la fe a través de su arte.

“Ella comprendió su deseo de trascender el sufrimiento y su objetivo de utilizar el arte para trascender el sufrimiento”, dijo Rovers. Mientras la mayoría de los coleccionistas de los Países Bajos compraban maestros antiguos y pintura neerlandesa del siglo XIX, Kröller-Müller se centró en el cubismo, el puntillismo y artistas de De Stijl, entre ellos Piet Mondrian, Fernand Léger y Pablo Picasso.

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En el exterior del museo, que Kröller-Müller concibió como un espacio para la indagación espiritual y filosófica

La obra de van Gogh dominaba la colección por una razón sencilla, dijo Rovers: él “estuvo en la cuna del nacimiento del arte de vanguardia”. Kröller-Müller construyó una colección, añadió Rovers, “que podía mostrar la amplia variedad de su obra: paisajes, retratos, vistas urbanas”. A finales de la década de 1930, cuando Europa se acercaba a la Segunda Guerra Mundial, la salud de Kröller-Müller se deterioraba, al igual que la fortuna de su familia.

Decidió ofrecer al Estado neerlandés su colección de arte, valorada entonces en unos 4 millones de florines, junto con la propiedad familiar en el bosque de Veluwe, siempre que aceptara construir un museo para exhibirla. Imaginaba el museo, con un jardín de esculturas de 25,1 hectáreas, como un refugio para la indagación espiritual y filosófica. El resultado fue un singular tesoro en un remoto bosque neerlandés —hoy un parque nacional— construido en torno a su colección.

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El Museo van Gogh de Ámsterdam tiene más de 200 pinturas, pero su colección tiene una historia diferente: se creó para exhibir la colección de la familia del artista, que poseía las obras no vendidas. El Kröller-Müller representa la mirada de una coleccionista. “El Museo van Gogh es simplemente lo que quedó”, dijo Tempel. “Esta es una colección elegida”.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Ilvy Njiokiktjien / The New York Times]