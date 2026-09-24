“Es la película más original y emotiva que he visto”: Tom Cruise, sobre “Digger” de Iñárritu

La nueva película de Tom Cruise que se estrenará en cines el 1 de octubre de 2026 (Warner Bros.)

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El actor estadounidense Tom Cruise se pone en la piel de un excéntrico magnate petrolero en Digger, su primera colaboración con el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu y la película “más original y conmovedora” que ha visto jamás, según aseguró este martes durante el preestreno mundial del filme en Londres.

El intérprete, de 64 años, fue el gran protagonista de la cita, que transformó este martes la plaza Leicester Square de Londres en un gran plató, con gran parte del elenco principal.

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Cruise fue el primero en llegar a la alfombra roja, enfundado en un esmoquin combinado con unas botas de estilo cowboy y dedicó cerca de dos horas a hablar con sus fans, antes de atender a la prensa presente en el evento, entre los que se encontraba esta agencia.

Cruise afirmó que, desde los inicios de su filmografía, se ha puesto en la piel de una amplia gama de personajes y géneros, pero nada parecido a su rol en Digger.

“Esta es, sin duda, la película más original que he visto, que he leído y una de las más conmovedoras que he presenciado”, aseguró el actor.

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Tom Cruise interpreta a un magnate petrolero en 'Digger', su primera colaboración con el cineasta Alejandro González Iñárritu

En la piel del magnate Digger Rockwell, Cruise se presenta irreconocible, envejecido con prostéticos y luciendo un registro cómico -y soez-, lejos de sus papeles habituales de héroe de acción.

Para el actor, es un “privilegio” haber podido llevar un personaje así a la pantalla, pues asegura que es muy consciente a la hora de escoger sus papeles y siempre está en busca de aprender habilidades nuevas y campos interpretativos diferentes para luego poder implementarlas en sus películas.

“Si miras la técnica, en términos de volar aviones, o danza o música, estoy constantemente estudiando estas cosas: arquitectura, arte, historia... ya sabes, y aplico todas esas cosas a cada película, y a veces lleva años”, reflexionó Cruise.

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Precisamente, Digger, que llegará a los cines españoles el próximo 2 de octubre, es el resultado de siete años de trabajo conjunto de Cruise con Iñárritu, a quien define como un cineasta “único en su género”.

El poder y la ambición humana

El elenco de la película incluye a actores como Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, John Goodman y Michael Stuhlbarg

La película se estrena rodeada de un enorme secretismo y solo se han desvelado detalles mínimos de la trama, pues según explica el realizador mexicano a esta agencia es una película que está hecha para que la gente la vea en el cine y la descubra.

“Es bien difícil decir de qué va sin arruinar la experiencia”, aseguró el mexicano.

Aun así, se atreve a adelantar que Digger habla sobre la narrativa; de cómo el poder y la ambición humana son “una cosa muy aterradora y divertida al mismo tiempo”.

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Además, pone a la audiencia frente a un espejo satírico y con tintes políticos de la situación actual del mundo: “Cuando empezamos, el mundo era muy distinto... y la realidad nos fue alcanzando. Ese fue el reto”, comentó Iñárritu.

El cineasta regresa después de cuatro años de parón desde Bardo (2022), y lo hace muy bien rodeado.

Alejandro González Iñárritu señaló que el filme ofrece una mirada satírica sobre el poder y la ambición humana

Además de Cruise, el elenco se completa con nombres como el de la actriz alemana Sandra Hüller (Anatomía de una caída), Jesse Plemons, Riz Ahmed, John Goodman o Michael Stuhlbarg, entre otros.

Hüller, que vive uno de los momentos más dulces de su carrera, confesó a esta agencia que aceptó unirse a Digger porque “admiraba” el trabajo del cineasta mexicano.

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“Lo conocí, tuvimos una conversación maravillosa. Sentí que era alguien en quien podía confiar y del que quería rodearme. Tiene una gran visión y todas las herramientas para hacer una buena película. Así que quería descubrir cómo trabajaba”.

El preestreno mundial de Digger estuvo enmarcado en la llamada Gala Real del Cine (Royal Film Performance), un evento benéfico con el patrocinio de la familia real británica, y contó con la presencia especial de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Neil Hall.