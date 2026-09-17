Entre cómic, fotografía y performance: una semana antes de su feria de arte, Córdoba vibra con una amplia agenda cultural

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Córdoba reunirá del 24 al 27 de septiembre a 59 galerías y proyectos de distintas provincias en el Mercado de Arte Contemporáneo, MAC, que tendrá como sede Espacio UNMOL y combinará exposiciones, performances, talleres y encuentros para todas las edades, con entrada libre y gratuita.

Sin embargo, la programación comenzará antes de la feria con la Agenda Pre MAC, una serie de actividades entre el 18 y el 23 de septiembre en museos, galerías, centros culturales y otros espacios de la capital cordobesa y las sierras. El recorrido incluirá visitas a talleres y colecciones, debates sobre performance, arte urbano, cómic, fotografía, archivo y desarrollo de software. A continuación, el detalle:

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Muestras, cómic y música para abrir la programación

El viernes 18, a las 18, el Centro Cultural España Córdoba, en Entre Ríos 40, abrirá Todo tiene parientes, de Toni Morales. La actividad incluirá una charla junto a la artista y Gi Cassettai, responsable de la idea y dirección curatorial de La forma en la que se construyen las cosas, programa que seleccionó este primer proyecto expositivo.

A las 19, Marchiaro Galería de Arte inaugurará Eclipse, de Gustavo Piñero, con curaduría de Lucía del Milagro Arias y texto de Emmanuel Franco. La galería está ubicada en Belgrano 609, en el barrio Güemes.

Museo Metropolitano de Arte Urbano Córdoba

La Alianza Francesa de Córdoba y el Goethe-Institut Córdoba presentarán, también a las 19, el Vernissage de la Diversidad, género e inclusión en el Cómic. La exposición reúne historietas surgidas de un programa de tutorías orientado a profundizar la reflexión crítica sobre género e inclusión en ese campo artístico, con participación de Daniel Perrota, Katny Ferrer, Patricio Oliver y Lucía Fernández Manca.

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El primer día cerrará a las 19:30 con el Cóctel Pre MAC en el patio del Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda, en Independencia 122. Participarán el Coro Juvenil de la Municipalidad de Córdoba, Martín Bellomo con Rationalism – Momentz y CC CUE con Grooverito Crew.

El sábado 19, el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi ofrecerá a las 11 una visita guiada por Diálogo Silencioso, de Andrés Bonetti; Shipibo-Konibo, de David Diaz Gonzales; la Galería Fotográfica de Guillermo Franco; y los proyectos Impermanencia, de Tania Pérsico, y Ritual Colectivo, de Pablo Grinspan.

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La Sala Z del Museo Superior de Bellas Artes Evita - Palacio Ferreyra, será escenario a las 15:30 del conversatorio En las buenas y en las malas. Pablo Peisino y su galerista Luz Novillo dialogarán sobre amistad, arte y coleccionismo de poesías a partir de El mundo en llamas, una instalación creada para ese espacio.

Museo Superior de Bellas Artes Evita - Palacio Ferreyra

Indira Montoya presentará a las 16:30 la performance Soy un soldado del arte II: el uniforme, con asistencia de Roby Body Art. La actividad será cerrada y estará destinada a mayores de 16 años.

El Museo Metropolitano de Arte Urbano, MMAU, celebrará su tercer aniversario en Plaza España. A las 17 presentará una reseña de su actividad y una charla a pie de obra con el curador argentino Pablo Curutchet, en el marco de la segunda edición de El arte que nos une; desde las 18, la explanada recibirá a La Jaleo, con DJs, bailarinas, puestos de glitter e intervenciones, también con entrada gratuita.

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La jornada sumará a las 19 la inauguración de Vínculos ocultos II, con obras de Christian Román y Cintia Arias, en Mina, Entre Ríos 396.

Las sierras y los procesos creativos antes de la feria

La Falda concentrará actividades el domingo 20. Brújula Invisible Galería exhibirá entre las 10 y las 20 obras, publicaciones, casetes y libros de arte en Tienda Invisible, con participación de Lucía Barchi, Laura Morán, Pablo Picco, Francastique, Dana Fanego, Celeste Gómiz, Cecilia Asís, Alejandro Bovo Theiler, Anaclara Montani y La Macchia.

En ese mismo espacio, ubicado en Bolívar 850, Lucía Barchi coordinará de 11:30 a 17 un taller de fotografía analógica que incluirá una introducción teórica y una salida fotográfica por las sierras. La propuesta tendrá costo y requerirá inscripción previa.

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Casa Toledo, en La Cumbre, recibirá a las 14:30 una visita guiada y café alrededor de Antes de la forma. El tercer lote de su programa de artes visuales explora la abstracción a través de líneas, colores, texturas y ritmos, con obras de Florencia Walter, Cecilia Asís, Carlos Martín Canale, Christian Román y Guido Grosso; la curaduría y producción están a cargo de Capital Creativo.

El martes 22, Alejandro Rosemberg dará la charla El proceso creativo entre las 15 y las 17:30 en el Palacio Ferreyra. El artista cordobés radicado en Buenos Aires abordará sus métodos de trabajo en el marco de El oficio de la Belleza, exposición con curaduría de Agustina Roca.

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Cripta Jesuítica del Noviciado Viejo

A las 17, el Centro Cultural España Córdoba será sede de la Asamblea de Performance, coordinada por Sofía Torres Kosiba y con Lorenzo García Andrade, de España, como invitado especial. El encuentro partirá de una charla de ambos para debatir la dimensión antropológica y multidisciplinaria de la performance, además de los presentes y futuros de esa práctica.

La Cripta Jesuítica del Noviciado Viejo inaugurará a las 18 Evocar lo infinito, una muestra colectiva inspirada en la Era de Acuario y organizada a partir de Fuego, Tierra, Aire, Agua y Éter. La exposición, con curaduría de Cintia Arias y Ral Haro, reunirá escultura, pintura, dibujo, cerámica, textil, fotografía y videoperformance de Bichos-Ö-Vitcio, Constanza Ruibal-Desarmario, Lucía Von Sprecher, Christian Román, Aster Celeste, Sara Fernández, Ana Poulsen, Arias y Haro.

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La explanada del CCU, en Duarte Quirós 107, recibirá a las 19:30 la Mesa de diálogo aumentada: Artistas y desarrollo de software. Sergio Scotta coordinará la actividad, que incluirá la instalación sonora Electro Soma.

Archivo, territorio y colecciones en el cierre de la Agenda Pre MAC

El miércoles 23 comenzará a las 16 con una conferencia performática de Escenotecnia en el Museo de las Mujeres. Matías Gaitán y Jimena Rivas conversarán sobre las herramientas utilizadas en montajes de óperas y otras puestas complejas, desde el vestuario y la escenografía hasta la maquinaria, la iluminación y el sonido, como parte de la muestra Manifiesto de identidad - arte y oficio.

Museo Municipal de Bellas Artes Genaro Pérez

A la misma hora, el Museo Municipal de Bellas Artes Genaro Pérez ofrecerá el recorrido conversado Permanecer en la línea, con su curadora Agustina Rodríguez Suhurt, Sol Bastos y el artista Enzo Scurti. El Museo Provincial de Ciencias Naturales sumará, de 16 a 18, una visita a pie de obra por el segundo bloque de Cruces Creativos, con Mónica Jacobo, Celeste Sánchez Golder, Leandro José Cariddi, Julio Gambero, Luciana Gómez, Cecilia Carrizo Sineiro, Lisandro Baibiene y Alejandra Ceballos.

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La Legislatura Histórica de la Provincia de Córdoba presentará a las 17 una visita guiada por Prácticas situadas, una cartografía de las producciones artísticas del departamento Santa María. La muestra, curada por Agustina Rodríguez Suhurt, reúne a Andrés Silva Sle, Groube Iriarte, Sandra Ramos, Hilda Zagaglia, Malena Liberali, Gabriela Bárcena, Ivanna Schiller, Pablo Bisio, Rafael Carletti, Carolina Bertone, Verónica Jofré, Mónica Blanco, Martina Korb, Candelaria Silvestro, Carmen Buteler, Valeria Volando, Romina Gargano, Ana Saráchaga, Matías Factorovich, Cecilia Cejas, Raúl Soria, Ana Capra, Maximiliano Basualdo, Nicolás Machado y Nöel Loeschbor.

La exposición permanecerá abierta hasta noviembre, de lunes a viernes entre las 10 y las 12 y de 15 a 18. Su propósito es mostrar la diversidad de las prácticas artísticas de ese territorio.

El espacio 220 Cultura Contemporánea realizará entre las 17 y las 19 una visita con café a Donde muerde el agua, guiada por las coleccionistas Sara Goldman, Claudia Santanera, Susana Lescano y Ana Luisa Bondone. La muestra, curada por Gisella Mailén Scotta, reúne 70 obras, 50 artistas y cuatro coleccionistas; requiere inscripción previa.

Hotel Inminente

Federico Kenis realizará entre las 18 y las 20 una intervención sonora para cerrar Plasmosis Híbrida en Reyerta, Mariano Fragueiro 43. A las 19, la explanada del CCU recibirá Soberanía de la Memoria: El archivo como material de la obra artística, con Federico Robles, Natalia Albanese Gisbert, Santiago Sein y Valeria López, en el marco de Un Pueblo de Indios y con coordinación de Cultura UNC.

Hotel Inminente, en La Rioja 556, inaugurará desde las 19:30 dos muestras colectivas. Encachiladas reunirá artistas de Córdoba, Argentina, Uruguay y España junto con música, tragos y performances, mientras que Memoria y Red abrirá Memoria Futura, su segunda exposición colectiva.