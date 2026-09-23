Cultura

Buenos Aires se llena de literatura: los dos festivales que reunirán a escritores argentinos y extranjeros

Historias que enamoran y el FILBA 2026 ofrecerán charlas, lecturas y encuentros con autores como Gabriela Exilart, Gloria Casañas, Viviana Rivero, Emmanuel Carrère y Claire Keegan

Buenos Aires albergará dos festivales de literatura durante la última semana de septiembre
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Buenos Aires concentrará dos festivales literarios durante la última semana de septiembre: Historias que enamoran y el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires. El primero tendrá lugar el sábado 26 de septiembre, en el Auditorio Belgrano, con actividades sobre novela romántico-histórica.

En tanto, Historias que enamoran abrirá de 11.00 a 15.30 en Virrey Loreto 2348. La entrada será libre y gratuita, aunque el público deberá inscribirse antes porque el espacio tiene capacidad limitada.

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La programación reunirá a escritoras del género romántico-histórico, entre ellas Gabriela Exilart, Gloria Casañas y Viviana Rivero. Las actividades abordarán sus obras, el trabajo de investigación, la creación de sagas y el vínculo entre las autoras y sus lectoras.

Buenos Aires albergará dos festivales de literatura durante la última semana de septiembre (Fundación FILBA)
Buenos Aires albergará dos festivales de literatura durante la última semana de septiembre (Fundación FILBA)

Un festival sobre novela romántico-histórica

El festival Historias que enamoran pondrá el foco en un género que combina relatos amorosos con procesos históricos. Las novelas sitúan sus tramas en períodos definidos y recuperan costumbres, conflictos sociales, viajes, vestimenta, comidas y formas de vida.

Gabriela Exilart nació en Mar del Plata, es abogada y enseña Derecho en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Publica novelas romántico-históricas desde 2012 y coordina talleres de escritura. Será una de las escritoras que se presentará en el evento.

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Sus libros parten de episodios puntuales de la historia argentina, incluidos conflictos sociales y hechos de violencia. A partir de esas situaciones, desarrolla personajes y relaciones afectivas dentro de una trama histórica.

La escritora Gabriela Exilart
La escritora Gabriela Exilart reconstruye la matanza de inmigrantes en Tandil dentro de la trama de El secreto de Azucena Crédito: Diego Barbatto

En El secreto de Azucena, Exilart aborda la matanza de 36 inmigrantes en Tandil. La novela reconstruye ese episodio y lo integra a una historia de amor.

La autora busca sucesos menos difundidos dentro de la historia nacional. Ese trabajo permite que la ficción incorpore acontecimientos locales que no suelen ocupar un lugar central en los libros escolares.

Por su parte, Gloria Casañas, escritora, abogada y docente universitaria, también estará presente. La autora nació en Buenos Aires y desarrolla varias series de novelas, entre ellas la trilogía formada por La maestra de la laguna, El ángel roto y La salvaje de Boston.

Esa serie recupera historias vinculadas con maestras asociadas al proyecto educativo de Domingo Faustino Sarmiento. Los libros combinan desplazamientos, relaciones personales y referencias a la vida de cada época.

Gloria Casañas
La autora Gloria Casañas ambienta una de sus trilogías en el proyecto educativo impulsado por Domingo Faustino Sarmiento

Casañas también escribió la saga patagónica de Los notros. El ciclo comienza con Alas de seducción, continúa con La mirada del puma y Corazón de amazonita, y sumó este año El otoño del huemul.

Las novelas de esa serie transcurren en el sur argentino entre el siglo XIX y los primeros años del siglo XX. La ambientación incorpora descripciones geográficas y referencias a la vida cotidiana.

La construcción de una saga exige una planificación que supere el primer libro. Quien escribe debe definir un universo, ordenar personajes y dejar elementos abiertos para relatos posteriores. Casañas hablará sobre esta construcción en el evento.

Viviana Rivero también forma parte de las escritoras convocadas por Historias que enamoran. Su producción ocupa un lugar dentro de la literatura romántico-histórica y mantiene un contacto frecuente con sus lectoras.

Viviana Rivero
Viviana Rivero participará en las actividades del festival para analizar el vínculo entre las escritoras y sus lectoras (Alejandra López)

La convocatoria para Historias que enamoran está disponible en la página del festival. Allí figuran las charlas y las actividades para las que el público puede reservar un lugar.

FILBA 2026 comienza el 30 de septiembre

La edición N°18 del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (FILBA) comenzará el 30 de septiembre y terminará el 4 de octubre. El Malba concentrará gran parte de la agenda, aunque el programa sumará otras sedes.

El festival incluirá actividades en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Casa Victoria Ocampo, el Jardín Botánico, La Paz Arriba, Las Deudas, Gráfica Gloria y Azotea.

El programa oficial anuncia 12 invitados extranjeros y cerca de 80 autores argentinos. La agenda propone lecturas, entrevistas, conversaciones y encuentros entre escritores, traductores y público.

Emmanuel Carrère participará como invitado del festival. Tendrá dos conversaciones, una con Javier Sinay y otra con Leila Guerriero, según el programa anunciado.

Emmanuel Carrère
El escritor Emmanuel Carrère mantendrá conversaciones públicas que el festival FILBA transmitirá a través de YouTube

Carrère es autor de El adversario, Yoga y Kolhoz. Las entradas para sus actividades se agotaron, aunque el festival prevé proyectar sus participaciones por YouTube.

Claire Keegan también llegará a Buenos Aires. La escritora irlandesa participará de dos encuentros, incluido uno con Jorge Fondebrider, su traductor al español.

Keegan publicó libros como Recorre los campos azules, Tres luces y Cosas pequeñas como esta. Esta última obra inspiró una película con Cillian Murphy.

Camila Sosa Villada y Lucrecia Martel completan la lista de figuras mencionadas para esta edición. Martel conversará con Mercedes Halfon sobre su recorrido y su libro Un destino común.

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