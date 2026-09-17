Cultura

Viviana Rivero, Gabriela Exilart y Cristina Pérez protagonizan una nueva edición del Festival Historias que Enamoran

Escritores, periodistas y creadoras de contenido participarán el 26 de septiembre de una jornada gratuita sobre géneros, recomendaciones y comunidades lectoras en el Auditorio Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires

Tres mujeres posan junto a estanterías de madera repletas de libros en una biblioteca con una lámpara verde sobre un escritorio.
Viviana Rivero, Gabriela Exilart y Cristina Pérez protagonizan una nueva edición del Festival Historias que Enamoran (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Festival Historias que Enamoran, organizado por Penguin Libros, volverá el próximo 26 de septiembre al Auditorio Belgrano de Buenos Aires con una agenda centrada en novelas históricas, literatura japonesa, thrillers, sagas y hábitos de lectura. La actividad será gratuita y reunirá a escritores, periodistas, creadores de contenido y lectores entre las 11 y las 15:30.

La propuesta busca trasladar al encuentro presencial conversaciones que hoy circulan en clubes de lectura, redes sociales y comunidades digitales. En ese marco, la programación incluirá mesas sobre géneros literarios, recomendaciones y los vínculos que se forman alrededor de los libros.

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Captura - CRISTINA PÉREZ - PERIODISTA Y ESCRITORA – Infobae en Vivo
La periodista y escritora Cristina Pérez compartirá una charla con Diana Arias

La agenda abrirá espacio para la novela histórica con una conversación entre Gabriela Exilart y Daniel Balmaceda. El eje será el trabajo que permite convertir episodios, personajes y contextos del pasado en una obra de ficción.

El encuentro también abordará uno de los fenómenos editoriales de los últimos años: la expansión de la literatura japonesa entre los lectores en español. La periodista y escritora Cristina Pérez compartirá una charla con Diana Arias sobre el interés que despertaron autores y títulos provenientes de ese país, con géneros y estilos diversos.

La escritora Gabriela Exilart
Gabriela Exilart (Crédito: Diego Barbatto)

En otro de los paneles, las creadoras de contenido Ivana Kasper, conocida en redes como @hoyestaparaleer; Barbi, de @booksbyselina; y Sol Di Giorno, de @sol.reviews, analizarán la vigencia de los thrillers y las claves de esas tramas que sostienen la tensión hasta el final.

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La construcción de series narrativas tendrá su propio espacio. La escritora Gloria V. Casañas, acompañada por la crítica literaria Flavia Pitella, conversará sobre el desarrollo de una saga y la relación que puede establecer con su público a lo largo de los años.

El cierre estará a cargo de Viviana Rivero, con Una vida propia, una conversación enfocada en personajes femeninos y en las distintas formas de construir una trayectoria personal dentro de la ficción.

Viviana Rivero
Viviana Rivero (Fotos: Alejandra López)

Además de las charlas, el festival incluirá libros, juegos, sorteos, audiolibros y actividades del Club de Lectura de Historias que Enamoran. La iniciativa propone que la experiencia no quede restringida al escenario y habilita espacios de intercambio entre quienes asistan.

El evento se realizará el viernes 26 de septiembre, de 11 a 15:30, en Virrey Loreto 2348, sede del Auditorio Belgrano. La entrada será gratuita, con inscripción previa para reservar un lugar y recibir información sobre la jornada.

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