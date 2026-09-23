Cuba supera los 7,100 casos de dengue en 2026, una cifra 7.4 veces mayor a la esperada

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Los datos independientes más recientes de septiembre de 2026 sitúan en 7,133 los casos acumulados de dengue en Cuba. La información proviene de los registros consolidados por el Observatorio Global del Dengue (Global Dengue Observatory), organismo que señala a la isla como uno de los territorios con mayor severidad epidemiológica en la región.

Solo durante el último mes se experimentó un preocupante incremento del 32 % en el volumen total de contagios. A pesar de este complejo panorama, el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) mantiene un estricto silencio oficial. Las autoridades sanitarias del régimen han optado por suspender los balances unificados a nivel nacional, dejando de publicar estadísticas periódicas sobre el número exacto de:

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Contagios

Pacientes hospitalizados

Personas fallecidas no solo por dengue, sino también por otras arbovirosis y afecciones epidemiológicas en curso.

De acuerdo con los respectivos datos del Observatorio, en lo que va del año 2026, la velocidad de propagación del virus ha sobrepasado ampliamente los umbrales de seguridad y las estimaciones oficiales. Aunque el repunte en la transmisión coincide históricamente con la temporada estival y el incremento de las lluvias, el impacto actual alcanza dimensiones anómalas:

Pico estival acelerado: Durante el mes de agosto de 2026, el país llegó a registrar 3,214 casos acumulados en un solo periodo de reporte, un volumen extraordinariamente alto respecto a la norma histórica para ese mes.

Comportamiento respecto al mes previo: Esta cifra se mantuvo en niveles elevados al compararse con julio de 2026, mes que sumó 2,173 notificaciones de la enfermedad.

Multiplicación de la norma esperada: Los 7,133 casos registrados de forma consolidada representan aproximadamente 7.4 veces el nivel medio previsto hasta la fecha, confirmando que la curva epidemiológica transita muy por encima de los promedios proyectados.

Cuba ha acumulado 7,133 casos de dengue en lo que va de 2026, lo que representa un nivel 7.4 veces superior al promedio esperado para la época (Cortesía: Observatorio Global del Dengue).

La brecha de datos públicos por parte del Estado ha obligado a instituciones multilaterales y observatorios epidemiológicos a depender de los cortes disponibles en plataformas regionales.

Provincias en alerta y focos críticos a lo largo de la isla

Ante la inviabilidad de ocultar el impacto en las comunidades, las direcciones provinciales de salud se han visto forzadas a admitir de manera aislada que existe una transmisión activa comunitaria. El mapa de afectaciones abarca la casi totalidad de la geografía nacional, manifestándose a través de una alta incidencia de síndromes febriles inespecíficos y cuadros sospechosos:

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Región Occidental y Central: La transmisión se concentra con fuerza en La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara y Ciego de Ávila. En Pinar del Río, los reportes locales registraron un incremento del 17.8 % en la atención a pacientes con síntomas febriles, teniendo como epicentros de la epidemia a municipios como San Luis y San Juan y Martínez.

Región Oriental: Las mayores complicaciones institucionales se observan en Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Sancti Spíritus, zonas donde el déficit asistencial agrava la evolución de los enfermos.

Evolución de los casos de dengue en 2026 en comparación con el promedio de los últimos cinco años. A partir de julio se registra un pronunciado aumento que supera ampliamente la media histórica (Cortesía: Observatorio Mundial del Dengue).

Frente a este panorama, el verdadero alcance de la crisis epidemiológica se encuentra eclipsado por un profundo subregistro provocado por el colapso del sistema sanitario.

La gran mayoría de los pacientes que acuden a los centros de atención con fiebres elevadas, dolores articulares y erupciones son catalogados de manera genérica bajo el rótulo de “síndrome febril inespecífico”, sin que sus casos se registren formalmente como confirmados de dengue.

Sin acceso a medicamentos básicos, analgésicos o pruebas de monitoreo sanguíneo (como recuentos de plaquetas), miles de personas atraviesan la enfermedad en sus hogares sin seguimiento médico adecuado. Esta falta de diagnóstico sistemático, sumada a la ausencia de fumigación y control vectorial por falta de combustible, dibuja un escenario donde las cifras reales en las calles superan con creces las estimaciones de los organismos internacionales.

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