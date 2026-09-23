Aplazan repatriación a Guatemala de restos del nobel Miguel Ángel Asturias

La repatriación desde Francia de los restos de Miguel Ángel Asturias se aplazó para inicios de noviembre

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La repatriación desde Francia de los restos del escritor guatemalteco y premio nobel de literatura Miguel Ángel Asturias, fue aplazada para inicios de noviembre próximo, informó este martes la familia a esta agencia.

El traslado había sido anunciado para los días previos al natalicio del escritor, el 19 de octubre, pero la ampliación de los homenajes en París obligó a reprogramar la fecha, indicó Sandino Asturias, nieto del nobel.

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El cambio se debió especialmente a los “actos de despedida que están organizando” el Gobierno francés y la alcaldía de París para honrarlo “al más alto nivel”, indicó.

En Guatemala, los homenajes previstos, entre ellos en una iglesia católica y en el Palacio Nacional, finalizarán con la colocación de las cenizas en un pabellón funerario en el principal centro cultural del país, que lleva su nombre.

El cuerpo de Asturias, nacido en 1899 y galardonado con el Nobel en 1967, descansa en el cementerio Père Lachaise de París, donde fue sepultado tras morir en España a causa de un cáncer el 9 de junio de 1974.

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Su obra más célebre es El señor Presidente (1964), inspirada en la dictadura del guatemalteco José Manuel Estrada Cabrera (1898-1920).

Además, destacan Hombres de maíz, considerada la primera novela hispanoamericana del realismo mágico, y Leyendas de Guatemala (1930), su primer libro publicado donde narra cuentos de origen maya.

Fuente: AFP.

Fotos: Ministerio de Cultura y Deportes Guatemala.