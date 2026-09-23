Cultura

Aplazan repatriación a Guatemala de restos del nobel Miguel Ángel Asturias

La familia del nobel de literatura comunicó que el traslado desde Francia, previsto antes del aniversario de su nacimiento el 19 de octubre, fue reprogramado por la extensión de los homenajes parisinos

Imagen del escritor Miguel Ángel Asturias
La repatriación desde Francia de los restos de Miguel Ángel Asturias se aplazó para inicios de noviembre
Guardar

La repatriación desde Francia de los restos del escritor guatemalteco y premio nobel de literatura Miguel Ángel Asturias, fue aplazada para inicios de noviembre próximo, informó este martes la familia a esta agencia.

El traslado había sido anunciado para los días previos al natalicio del escritor, el 19 de octubre, pero la ampliación de los homenajes en París obligó a reprogramar la fecha, indicó Sandino Asturias, nieto del nobel.

PUBLICIDAD

El cambio se debió especialmente a los “actos de despedida que están organizando” el Gobierno francés y la alcaldía de París para honrarlo “al más alto nivel”, indicó.

En Guatemala, los homenajes previstos, entre ellos en una iglesia católica y en el Palacio Nacional, finalizarán con la colocación de las cenizas en un pabellón funerario en el principal centro cultural del país, que lleva su nombre.

El cuerpo de Asturias, nacido en 1899 y galardonado con el Nobel en 1967, descansa en el cementerio Père Lachaise de París, donde fue sepultado tras morir en España a causa de un cáncer el 9 de junio de 1974.

PUBLICIDAD

Su obra más célebre es El señor Presidente (1964), inspirada en la dictadura del guatemalteco José Manuel Estrada Cabrera (1898-1920).

Además, destacan Hombres de maíz, considerada la primera novela hispanoamericana del realismo mágico, y Leyendas de Guatemala (1930), su primer libro publicado donde narra cuentos de origen maya.

Fuente: AFP.

Fotos: Ministerio de Cultura y Deportes Guatemala.

Temas Relacionados

Miguel Ángel AsturiasrepatriaciónGuatemalaParísPremio Nobel de Literatura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Booker Prize: dos ganadores previos, una debutante y una voz narrada desde un bolso negro compiten por el galardón literario más codiciado en inglés

M. John Harrison, Marlon James, Luke Kennard, Rebecca Perry, Elizabeth Strout y Douglas Stuart integran la lista corta del premio literario que otorga 50.000 euros al ganador

Booker Prize: dos ganadores previos, una debutante y una voz narrada desde un bolso negro compiten por el galardón literario más codiciado en inglés

El festival de Mar del Plata exhibirá filmes ganadores de Venecia y Cannes desde el 5 de noviembre

La programación de la 41ª edición incluirá “Woman Unknown”, dirigida por May El-Touky, y “Fjord”, de Christian Mungiu, dos obras reconocidas este año con el León de Oro y la Palma de Oro

El festival de Mar del Plata exhibirá filmes ganadores de Venecia y Cannes desde el 5 de noviembre

La verdadera historia de 'A Love Supreme': el disco de John Coltrane que nació de una adicción y se convirtió en religión

En diciembre de 1964, el saxofonista que hoy cumple 100 años entró a un estudio y en una sola noche grabó lo que muchos consideran la obra espiritual más importante del siglo XX

La verdadera historia de 'A Love Supreme': el disco de John Coltrane que nació de una adicción y se convirtió en religión

El “templo del arte para la gente”: George Lucas abrió su museo con un caza estelar en la entrada, Frida Kahlo en las paredes y una legión de fanáticos de ‘La guerra de las galaxias’

El espacio de 9.300 metros cuadrados, ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos, reúne piezas de Frida Kahlo, Banksy y otros artistas, además de cómics e ilustraciones

El “templo del arte para la gente”: George Lucas abrió su museo con un caza estelar en la entrada, Frida Kahlo en las paredes y una legión de fanáticos de ‘La guerra de las galaxias’

Buenos Aires se llena de literatura: los dos festivales que reunirán a escritores argentinos y extranjeros

Historias que enamoran y el FILBA 2026 ofrecerán charlas, lecturas y encuentros con autores como Gabriela Exilart, Gloria Casañas, Viviana Rivero, Emmanuel Carrère y Claire Keegan

Buenos Aires se llena de literatura: los dos festivales que reunirán a escritores argentinos y extranjeros

DEPORTES

“Cazaron a Aramburu”: el resonante alegato final del fiscal en el juicio por el crimen del ex jugador de Los Pumas

“Cazaron a Aramburu”: el resonante alegato final del fiscal en el juicio por el crimen del ex jugador de Los Pumas

La cruda confesión de Luciano De Cecco, emblema de la selección de vóley, sobre su método para escapar a la depresión

Conmoción en el hockey juvenil: un jugador de 11 años fue suspendido indefinidamente tras golpear por la espalda a su rival en la cabeza con su palo

La selección argentina confirmó dos bajas por lesión para los amistosos

La frase de Franco Colapinto que alimentó la esperanza de Alpine de cara al Gran Premio en el peligroso circuito callejero de Bakú

TELESHOW

La desafiante respuesta de la China Suárez tras el polémico video con Mauro Icardi: “¿Así mejor?”

La desafiante respuesta de la China Suárez tras el polémico video con Mauro Icardi: “¿Así mejor?”

Los días de Emilia Mernes lejos de los conciertos: amigos, gimnasio y un baile sensual en la calle

Las fotos familiares de Julieta Ortega con sus hermanos tras la polémica por la boda de Emanuel con Julieta Prandi

Dolor en el mundo del folklore: murió a los 36 años Lucas Montanaro, exintegrante de Canto 4

La noche tensa de Bersuit y Los Redondos en Cemento: una frase de Cordera y una visita para pedir explicaciones

INFOBAE AMÉRICA

El Museo Británico prohíbe fotografiar el "Tapiz de Bayeux" para mantener en movimiento las colas

El Museo Británico prohíbe fotografiar el "Tapiz de Bayeux" para mantener en movimiento las colas

El Consejo Permanente de la OEA confirma una reunión de cancilleres sobre Nicaragua para el 2 de octubre

Miles de personas reciben una advertencia ante la llegada de un fuerte fenómeno de “El Niño”: estos son los riesgos

Un informe advierte que el préstamo ilegal se volvió un engranaje del crimen organizado en Ecuador

Comunidades guatemaltecas denuncian menor disponibilidad de agua por proyectos mineros