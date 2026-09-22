Cultura

The Times pondera la nueva novela de Hernán Díaz y lo compara con Dickens, aunque señala que llega tarde a sus mejores ideas

La reseña del diario inglés sobre ‘Ply’, celebra la audacia del escritor argentino residente en Estados Unidos y ganador del Pulitzer, pero cuestiona un primer tramo que califica de “ficción juvenil”

Hernán Díaz - Pley
El autor argentino residente en Estados Unidos Hernán Díaz publica su nueva novela 'Ply' el 29 de septiembre en el mundo angloparlante (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Hernán Díaz, el escritor argentino radicado en Nueva York que en 2023 ganó el Premio Pulitzer de Ficción con Trust, publicó a fines de septiembre Ply, su tercera novela, y la crítica internacional ya empieza a tomar postura. El crítico Sam Corbett firmó una reseña en The Times que reconoce la ambición del proyecto —un salto al futuro distópico y a la ciencia ficción especulativa— pero advierte que el libro tarda demasiado en llegar a su idea más poderosa.

Después de retratar el Lejano Oeste norteamericano en En la distancia (2017) y el auge financiero del siglo XX en Fortuna (2022), Díaz abandona la historia para proyectarse siglos hacia adelante. Ply transcurre en una Estados Unidos devastada por un colapso silencioso: el Estado ha desaparecido, la población mengua y lo que queda de infraestructura está en manos de corporaciones que la defienden con seguridad privada. “¿Qué colapso había señalado el punto de no retorno? ¿Qué viga rota, qué ventana destrozada?”, se pregunta la protagonista en un pasaje que Corbett recoge como símbolo del tono de la novela.

PUBLICIDAD

La protagonista no tiene nombre. Es una joven “ladronzuela” —una especie de cruce entre el Conejo de Duracell y Robin Hood, según la descripción del crítico— que extrae electricidad de la red para alimentar conciertos clandestinos. Díaz la sumerge en un primer tramo de novela que The Times califica como una “aventura neodickensiana”: la muchacha fue huérfana, vivió con un mecenas adinerado, pasó por un taller de trabajo infantil y terminó en el gremio de los pellizcadores junto a otros jóvenes rebeldes.

La idea central tarda en aparecer

El juicio se bifurca con precisión. Por un lado, celebra la apuesta conceptual que da título a la novela: una idea sobre la física y la alteración de la realidad que el crítico considera genuinamente estimulante. “Cuando al fin llegué a la última página de Ply, recién empezaba a entusiasmarme con lo que podía ocurrir después”, escribe Corbett en The Times, una frase que funciona a la vez como halago y como reproche.

PUBLICIDAD

El problema, según la reseña, es estructural. En el punto medio del libro, Díaz abandona abruptamente la primera persona y el tono de aventura juvenil para ingresar en una ciencia ficción más técnica y conceptual. “Esta idea es tan grande y ofrece tantas posibilidades narrativas que uno puede terminar lamentando todo el tiempo pasado corriendo por la ciudad con la ladronzuela y sus compañeros”, señala el crítico. A su juicio, este giro llega demasiado tarde.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
"Ply", la nueva novela de Hernán Díaz (Foto: Penguin Random House)

Un texto que no termina de comprometerse

The Times identifica varios flancos débiles. El primer tramo del libro, con sus villanos “caricaturescos” y sus neologismos para objetos cotidianos —los teléfonos se llaman “stells”—, corre el riesgo de alejar a lectores que se acercan al autor por sus credenciales literarias. “Hay matices de ficción juvenil en esas primeras escenas que pueden decepcionar a los lectores atraídos por las credenciales del Pulitzer de Díaz”, advierte Corbett.

La reseña también apunta a una indecisión temática en el tratamiento de la ciudad futura: Díaz oscila entre la distopía sombría y el parque de juegos anarquista sin terminar de definirse. El personaje de Acevedo, un reparador de aspecto sacerdotal que pronuncia homilías sobre tecnología y propiedad, es señalado como una de las mejores creaciones del libro, pero la crític lamenta que también él sea abandonado antes de tiempo.

En cambio, las relaciones del segundo tramo reciben mejor trato en la crítica. El vínculo entre la ladrona y su nueva compañera Pola —una figura excéntrica y disfuncional que opera como sustituta de la madre muerta— es descripto como “encantador y revelador”. Y los pasajes dedicados a la física, pese a su densidad, son valorados como bien elaborados y capaces de dar credibilidad a la gran apuesta del cierre.

La expectativa en torno al libro es proporcional al peso del autor. Hernán Díaz nació en Argentina en 1973, se exilió con su familia en Suecia tras el golpe de 1976 y terminó instalándose en Nueva York, donde desarrolló una carrera académica antes de publicar su primera novela. En la distancia fue finalista del Premio Pulitzer y del PEN/Faulkner Award en 2018. Fortuna, su segunda novela, ganó el Pulitzer de Ficción en 2023, el Kirkus Prize y llegó a la lista larga del Booker Prize; Barack Obama la incluyó entre sus lecturas del año y The New York Times la incorporó a su lista de los 100 mejores libros del siglo XXI. La obra de Díaz está traducida a 37 idiomas. Con Ply, el autor da el paso más arriesgado de su trayectoria: salir del terreno histórico que dominó con solvencia para adentrarse en la especulación de un futuro distópico y por ahora, de ficción.

Temas Relacionados

Ciencia ficciónLiteraturaLibrosHernán Díaz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detienen a dos turistas alemanes que colgaron sus propios cuadros en la sala de la Mona Lisa del Louvre

El personal de seguridad interceptó a los hombres luego de que fijaran dos piezas de aproximadamente 30 por 40 centímetros sobre las paredes del recinto. El hecho ocurrió durante la jornada del sábado en París

Detienen a dos turistas alemanes que colgaron sus propios cuadros en la sala de la Mona Lisa del Louvre

Una filtración de agua obligó a retirar de forma preventiva el Baco de Caravaggio en Florencia: cuál es su estado

Una tormenta que dejó casi 45 milímetros de lluvia en una hora provocó el ingreso de agua por la claraboya de la sala 90 de la galería florentina del Uffizi, según confirmó la institución tras las inspecciones correspondientes

Una filtración de agua obligó a retirar de forma preventiva el Baco de Caravaggio en Florencia: cuál es su estado

Qué escribe Ariana Harwicz, la autora argentina vetada en el festival de Granada

Maternidad, violencia y extranjería: los ejes de una obra radical compuesta desde la campiña francesa que llegó al Man Booker y que ahora provocó una crisis en España

Qué escribe Ariana Harwicz, la autora argentina vetada en el festival de Granada

“Seis meses en edificio rosa y azul”, el filme que nació del miedo: cómo el VIH de un padre marcó la identidad de su hijo durante décadas

El cineasta mexicano Bruno Santamaria presenta en San Sebastián una película que explora “la jaula que te impide salir del armario”

“Seis meses en edificio rosa y azul”, el filme que nació del miedo: cómo el VIH de un padre marcó la identidad de su hijo durante décadas

Una niña, un deshielo y los silencios de Pinochet: cómo Manuela Martelli convirtió un crimen de montaña en alegoría política

La directora chilena llevó su película “El deshielo” a San Sebastián con una premisa inusual: una esquiadora desaparecida y una niña que descubre lo que los adultos callan. Detrás de esa historia, el peso de una transición que nunca se cerró del todo

Una niña, un deshielo y los silencios de Pinochet: cómo Manuela Martelli convirtió un crimen de montaña en alegoría política

DEPORTES

“Está re ancho”: la broma de Lisandro Martínez al Cuti Romero en el primer entrenamiento de la selección argentina

“Está re ancho”: la broma de Lisandro Martínez al Cuti Romero en el primer entrenamiento de la selección argentina

La modificación que habría en la definición del Torneo Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina

Los 100 triunfos de Argentina en la Copa Davis: las series que marcaron la historia y sus protagonistas

Cambio en la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi de la selección argentina: AFA confirmó que saldrán a la venta el jueves

El nuevo título que otorgará el fútbol argentino y el cambio reglamentario que habrá en la definición del Torneo Clausura

TELESHOW

Tamara Pettinato habló sobre las amenazas de muerte que recibió Homero: “Asustó que apareciera en persona”

Tamara Pettinato habló sobre las amenazas de muerte que recibió Homero: “Asustó que apareciera en persona”

José María Listorti recordó el enojo de su esposa cuando le encontró unas pastillas: “Pensó que eran las azules”

El viaje familiar de Calu Rivero a Madrid: fotos con Aíto de la Rúa, sus hijos y el show de Shakira

Cómo evoluciona la salud de Mirtha Legrand en su internación: qué se espera para el alta médica

Ivana Figueiras enfrentó a una seguidora que criticó a Darío Cvitanich durante su viaje familiar a Disney

INFOBAE AMÉRICA

Contraloría pone la lupa sobre el patrimonio de dos exministros de Panamá

Contraloría pone la lupa sobre el patrimonio de dos exministros de Panamá

Guatemala reúne a 70 expertos regionales para modernizar la aviación civil en la reunión del Grupo de Trabajo de Norteamérica, Centroamérica y Caribe

El aumento en las tasas de Estados Unidos puede encarece el crédito en dólares en Costa Rica

Joven nicaragüense fallece en España tras ser operada de emergencia por un tumor cerebral

Familia del pequeño André impulsa una colecta para costear su atención médica por Atrofia Muscular Espinal fuera de El Salvador