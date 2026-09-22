Detienen a dos turistas alemanes que colgaron sus propios cuadros en la sala de la Mona Lisa del Louvre

El Louvre detuvo a dos turistas alemanes por pegar cuadros propios junto a la Mona Lisa sin causar daños a la obra de Leonardo da Vinci - REUTERS/Gonzalo Fuentes

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Dos ciudadanos alemanes fueron detenidos el sábado en el Museo del Louvre de París tras pegar dos pinturas de elaboración propia en las paredes de la Sala de los Estados, el espacio que alberga la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci. El incidente no causó daños a la obra.

Según fuentes policiales citadas por la Agencia France-Presse (AFP), los dos hombres utilizaron cinta adhesiva para fijar las piezas —de aproximadamente 30 por 40 centímetros cada una— directamente sobre las paredes del recinto.

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Una de las pinturas representaba a uno de los detenidos vestido con armadura; la otra los mostraba a ambos junto a una mujer. Interceptados por el personal de seguridad del museo, fueron luego arrestados por la policía por daños menores a la pared.

Los turistas alemanes declararon ante la policía que colocaron sus cuadros en el Louvre por diversión y afrontarán una citación judicial - REUTERS/Stephanie Lecocq

Al ser interrogados, declararon que lo habían hecho por diversión. Los dos hombres —cuya identidad no fue divulgada, conforme a la práctica habitual en Francia— serán citados a declarar ante un tribunal una vez que el museo formalice la denuncia correspondiente.

Un antecedente y una alerta sostenida por robos en museos franceses

El episodio se produce en un período de máxima vigilancia para las instituciones culturales del país, y no es el primero de su tipo.

En noviembre de 2025, apenas un mes después del robo en la Galería de Apolo, dos jóvenes belgas identificados como Neal y Senne —con más de 40.000 seguidores en TikTok e Instagram— burlaron los controles de seguridad del Louvre con un método artesanal: ingresaron al museo con una bolsa de compras que contenía un retrato propio enrollado y una estructura plegable de piezas de Lego para sostenerlo.

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Los dos hombres fijaron con cinta adhesiva pinturas de 30 por 40 centímetros en las paredes de la Sala de los Estados del Museo del Louvre

A una hora del cierre, montaron el lienzo dentro de la bolsa para no levantar sospechas y lograron colgarlo en la Sala de los Estados. “Tenemos solo 30 segundos para conseguirlo; vamos a poner nuestro cuadro en la misma habitación que el de la Mona Lisa”, dijeron en el video que publicaron en sus redes.

Aunque la intención original era colocarlo junto a la obra de Da Vinci, la presencia de guardias y la densidad de visitantes los obligó a instalarlo en otro punto de la sala. “Era imposible ponerlo en la pared junto a la Mona Lisa, hay demasiados guardias, pero está en la misma sala”, reconocieron.

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No fue la primera vez: los dos tiktokers ya habían realizado una broma similar en el Museo de Bellas Artes de Gante, en Bélgica. En aquella ocasión en el Louvre no esperaron a ver el resultado por temor a la reacción de los guardias.

El robo de octubre de 2025 en la Galería de Apolo sustrajo ocho piezas valuadas en 88 millones de euros en menos de ocho minutos

El episodio del sábado pasado se enmarca en ese mismo clima de vulnerabilidad. El 19 de octubre de 2025, el propio Louvre sufrió uno de los robos más graves de su historia reciente: ocho piezas de las joyas de la corona francesa, valuadas en unos € 88 millones (USD 102 millones), fueron sustraídas en menos de ocho minutos de la Galería de Apolo, durante el horario habitual de apertura al público.

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Los ladrones, disfrazados de trabajadores de la construcción, ingresaron y salieron del recinto a través de una ventana utilizando un elevador de carga. Fue el primer robo de arte en el Louvre desde 1998. Aunque cuatro sospechosos fueron arrestados, las piezas no han sido recuperadas. La Galería de Apolo recién reabrió sus puertas al público en julio de 2026, pero sin las joyas en exhibición.

El atraco expuso serias deficiencias en el sistema de seguridad del museo —entre ellas, cámaras de vigilancia obsoletas— y desencadenó una serie de robos en otras instituciones del país. El escándalo se profundizó cuando se filtró una auditoría gubernamental que señalaba que el sistema era “obsoleto e inadecuado” y que había padecido “reiterados aplazamientos” en su modernización; un informe previo de 2019 había advertido sobre las mismas fallas estructurales sin que se tomaran medidas.

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Las joyas de la corona robadas en el Louvre no fueron recuperadas, pese al arresto de cuatro sospechosos - Europa Press

Como consecuencia, Laurence des Cars, primera mujer en dirigir el Louvre, presentó su renuncia en febrero; al día siguiente, Christophe Leribault asumió la presidencia-dirección de la institución.

Ya en el cargo, Leribault compareció ante el Senado francés para describir al museo como un punto de quiebre: “Se acumulan problemas urgentes de construcción y nos enfrentamos a un enorme desafío de inversión”, declaró, aunque aseguró que la institución afronta “de frente las emergencias necesarias”. Entre las medidas inmediatas figura la instalación de un nuevo sistema de videovigilancia perimetral prevista para enero.

El Louvre avanza en una reforma de más de 1.000 millones de euros que incluye una sala exclusiva para la Mona Lisa

A más largo plazo, el museo avanza en un proyecto de renovación integral denominado “Louvre Nouvelle Renaissance”, con un presupuesto estimado en € 1.100 millones, dividido entre obras de restauración a cargo del arquitecto del patrimonio nacional François Chatillon (€ 460 millones) y el proyecto de la “Grande Colonnade” (€ 660 millones). La iniciativa contempla dos nuevas entradas subterráneas en la fachada este del palacio, espacios de restauración y tiendas, y nuevos caminos con vegetación que conecten el museo con el resto de París, con capacidad para recibir hasta tres millones de visitantes adicionales por año.

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El proyecto Louvre Nouvelle Renaissance destina 1.100 millones de euros a una reforma que incluirá una sala exclusiva para la Mona Lisa en 2031 - (Foto AP/Thomas Padilla)

La obra de Leonardo da Vinci será trasladada a una sala propia de unos 3.076 metros cuadrados ubicada bajo la Cour Carrée, desde donde el público podrá verla sin necesidad de recorrer el resto del museo. Según The Washington Post, la inauguración de ese espacio está prevista para 2031.

En mayo, el Louvre anunció al equipo ganador del concurso internacional de arquitectura: el consorcio liderado por STUDIOS Architecture Paris y Selldorf Architects, firma neoyorquina fundada en 1988 por Annabelle Selldorf, conocida por proyectos como la renovación del Frick Collection de Nueva York y el Ala Sainsbury de la National Gallery de Londres.

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El diseño fue elegido, según el jurado, por su “calidad arquitectónica” y su “integración con el patrimonio existente”. El proyecto global, que abarca al menos 15 años de trabajo, también contempla la creación de un nuevo Departamento de Arte Bizantino y Cristiano Oriental, cuya apertura al público está programada para 2028.