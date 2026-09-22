Cultura

Una niña, un deshielo y los silencios de Pinochet: cómo Manuela Martelli convirtió un crimen de montaña en alegoría política

La directora chilena llevó su película “El deshielo” a San Sebastián con una premisa inusual: una esquiadora desaparecida y una niña que descubre lo que los adultos callan. Detrás de esa historia, el peso de una transición que nunca se cerró del todo

Manuela Martelli INTERIOR
Manuela Martelli presenta 'El deshielo' en la Sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián
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En las montañas chilenas llega el deshielo y, bajo la nieve, una niña encuentra pistas de una desaparición de la que los adultos no quieren hablar. Con este argumento, que podría ser de cine negro, Manuela Martelli ha construido un filme político sobre la transición chilena, los silencios de la dictadura y las zancadillas a la democracia.

“Quería hablar de la transición en Chile porque me parece un tema muy importante del que se ha hablado poco, pero no lo quería hacer desde los discursos, sino desde la emoción”, explica la directora a esta agencia en San Sebastián, donde ha acudido a presentar El deshielo en la Sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián.

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En el largometraje no hay discursos, ni tampoco cuarteles militares o activistas políticos, los protagonistas son personas de a pie porque Martelli no entiende la historia de un país como “eso cien veces contado que sedimenta y parece de cartón”, sino como “algo que llevamos todos a cuestas y donde cualquiera de nosotros es un agente activo”.

El filme habla de una desaparecida escondida bajo un manto de silencio, como el caso de los miles de fallecidos que destapó el fin de la dictadura de Pinochet, pero en El deshielo la víctima no sabe nada de política, sino que es una esquiadora extranjera, porque Martelli prefiere las alegorías.

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Manuela Martelli INTERIOR
La película 'El deshielo' aborda la transición chilena, los silencios de la dictadura y las dificultades de la democracia

“Me interesaba observar cómo se construyen las democracias”, explica la directora y actriz, que ha ambientado la historia en 1992, en un hotel de montaña donde la nieta de la propietaria mira con ojos de niña los pecados de los mayores.

La democracia en Chile se construyó “con acuerdos que eran amarres de la dictadura, como el hecho de que Pinochet siguiera siendo jefe del ejército o la consolidación del sistema económico liberal”.

Aún así, se instauró la democracia y “los que vivimos eso pensábamos que ya nunca se volvería atrás y que se preservarían los derechos sociales que se habían conseguido con tanto trabajo”.

Sin embargo, el rumbo que ha imprimido el nuevo presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, es, según Martelli, un ejemplo de “la fragilidad de la democracia” porque en sus discursos se aprecia “que es capaz de venderla a cambio de seguridad” y eso “puede llevar de vuelta a una dictadura”.

Manuela Martelli INTERIOR
La directora evita los discursos políticos y retrata a personas comunes como agentes activos de la historia de Chile

El silencio es un tema central de la película, porque para Martelli es una de las imposiciones de las dictaduras y, cuando se rompe con él, se transita hacia la democracia.

Pero en el filme se observa lo difícil que es romper el silencio y “lo actual que es callar ante el horror”.

“Hoy en día sigue habiendo un silencio terrible, solo hay que ver lo que pasa en Palestina -sentencia-. En esa guerra hay horror, complicidad y silencio”.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Javier Etxezarreta.

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