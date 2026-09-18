Cómo se escribe según la RAE: votación del nuevo diseño de los billetes de euro, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

Guardar

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

PUBLICIDAD

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con ocasión de la votación popular sobre el nuevo diseño de los billetes de euro, se ofrecen a continuación una serie de claves lingüísticas relacionadas.

Las tres expresiones , válidas para referirse al conjunto de los países que participan de la moneda única, se escriben con minúsculas iniciales.

Los nombres de las monedas se escriben con minúscula, por lo que lo apropiado es el euro , no el Euro .

Tanto el símbolo € como el trilítero EUR se emplean en general solo acompañando a una cifra concreta , por lo que no es indicado usarlos para hablar de la moneda en sí («Rediseño del euro», no «Rediseño del € / EUR»). EUR se separa con espacio de la cifra, mientras que € solo lo lleva si se pospone a la cifra, uso habitual en España («El billete de 10 €») y prescinde de él si la antecede, como es normal en América («El billete de €10»).

PUBLICIDAD

Varios de los diseños tratan el tema de la cultura europea. Cabe hacer las siguientes consideraciones sobre los protagonistas de dicho tema:

● En el nombre de Maria Callas , escribir Maria , sin tilde, es adecuado, pues es la forma original de este nombre extranjero.

● En los nombres de Ludwig van Beethoven , Leonardo da Vinci y Bertha von Suttner , lo indicado es que el segundo elemento ( van , da , von ) se escriba con minúscula al citarse el nombre completo. Sí es apropiado escribirlo con mayúscula si se obvia el nombre de pila: «El billete de cien rinde homenaje a Da Vinci».

PUBLICIDAD

● Al hablar de Marie Curie y de Bertha von Suttner , es frecuente aludir al Premio Nobel. Si se refiere al galardón (y a la especialidad), se emplea la mayúscula: «Marie Curie ganó el Premio Nobel de Física y también el de Química». En cambio, si se habla de la persona en sí, se utiliza la minúscula: «La premio nobel de la paz Bertha von Suttner aparece en el billete de doscientos».

● La obra fundamental de Miguel de Cervantes es el Quijote ; en esta mención abreviada del título, solo se escribe con mayúscula (y con cursiva) la palabra Quijote .

PUBLICIDAD

El otro motivo disponible en la votación es el de los ríos y las aves. El sustantivo ave es femenino, pero, al empezar por el sonido de /a/ tónica, se emplea con el artículo el cuando lo antecede inmediatamente ( el ave ); también suelen usarse en este caso los determinantes un , algún y ningún . En los demás contextos, lo apropiado son las formas femeninas ( las aves , esta ave , una única ave …).

Por otra parte, conviene recordar que los nombres comunes de aves se escriben con minúscula : treparriscos , martín pescador , avoceta …

La institución monetaria encargada de elegir el nuevo diseño final es el Banco Central Europeo, cuya sigla es BCE , escrita sin puntos ni espacios intermedios .

PUBLICIDAD

¿Qué hace la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

PUBLICIDAD

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

PUBLICIDAD

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.