Malba cumple 25 años y suma 8 obras: Del Prete vuelve de París, Badíi entra por primera vez y se expande la colección de fotos y videos

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Malba incorporó ocho obras nuevas a su Colección en el año de su 25º aniversario: dos piezas adquiridas de Juan Del Prete y Líbero Badíi, más seis ingresos por donación, una ampliación con la que el museo profundiza su relato sobre la abstracción argentina, suma por primera vez a Badíi a su acervo y refuerza núcleos de arte latinoamericano, fotografía contemporánea y videoarte.

El anuncio incluye un dato que explica la escala del proceso: el Comité de Adquisiciones, creado en 2012 y hoy integrado por más de 80 miembros, contribuyó desde su formación a triplicar la colección fundacional del museo, en articulación con donaciones privadas y aportes corporativos.

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Según Malba, las dos adquisiciones fueron votadas por ese comité a partir de una selección elaborada por el equipo de Curaduría, integrado por María Amalia García, Nancy Rojas, Alejandra Aguado y Valeria Intrieri. El objetivo fue seguir fortaleciendo el acervo con obras consideradas representativas para la colección.

María Amalia García, curadora en jefe de Malba, explicó el sentido de esas incorporaciones: “Las dos piezas elegidas son incorporaciones clave para el acervo del museo. Por un lado, Juan Del Prete es un eslabón central en el relato de la abstracción que propone Malba ya que se enlaza con otras obras del patrimonio: las carbonillas abstractas de Emilio Pettoruti de 1914 y el gran conjunto de piezas invencionistas y marcos recortados. Esto nos permite profundizar y mostrar panoramas más plurales dentro de estos desarrollos. Por otro lado, la incorporación de una obra de Líbero Badíi salda una deuda con uno de los artistas argentinos que contribuyó activamente a promover el arte latinoamericano”.

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"Abstracción con material" (1934), de Juan Del Prete

La pintura Abstracción con material, de 1934, ingresa al museo procedente de Estate Yente-Del Prete, a través de Galería Roldán. La obra mide 69 x 49 cm y está realizada en óleo, cemento y láminas de cobre, bronce y zinc sobre cartón.

El museo la ubica en un momento preciso de la trayectoria del artista: fue producida tras su regreso a la Argentina luego de su estadía en París a comienzos de los años 30. En ese período, Del Prete estuvo en contacto con la avanzada vinculada al grupo Abstraction-Création Art non-Figuratif e inició sus búsquedas abstractas y su experimentación con materiales extraartísticos.

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La institución subraya que, de vuelta en el país, el artista realizó en Amigos del Arte dos exposiciones consideradas las primeras muestras de arte no figurativo presentadas en la Argentina. Malba ya había exhibido esta pieza en la muestra Yente-Del Prete. Vida Venturosa, realizada en 2022.

"Conocimiento siniestro nº 4 “El ser”", una obra de Líbero Badíi fechada en 1973 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda adquisición es Conocimiento siniestro nº 4 “El ser”, una obra de Líbero Badíi fechada en 1973 y procedente de Colección Helft, a través de Galería W. Está hecha en óleo sobre madera, metal y lentejuela, y tiene 205 x 60 x 56 cm.

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El museo la describe como un gabinete totémico de madera policromada construido por adición y superposición de placas, herrajes y perillas. Cuando permanece cerrada, muestra figuras antropomorfas en sus dos puertas; al abrirse, revela una cavidad interior en tonos oscuros con otra figura de rasgos de marioneta.

La pieza reúne dos líneas centrales de la práctica de Badíi. Por un lado, el uso del color, que el propio artista definía así: “Para mí la escultura en América es color”. Por otro, su formulación del arte siniestro o siniestrismo, que desarrolló desde fines de los años 60 y durante los 70 en oposición a los valores de la escultura clásica, a partir de un término tomado de la psicología y relacionado con revisiones del surrealismo y de las culturas prehispánicas.

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"Al este del Paraíso" de Jorge Pineda, una xilografía sobre papel de 1995

Entre las donaciones, se incorpora Al este del Paraíso de Jorge Pineda, una xilografía sobre papel de 1995 organizada como políptico en cuatro partes y de 214,2 x 117 cm. La obra llegó por donación de Patricia Phelps de Cisneros, en honor a María Amalia León.

El museo presenta a Pineda, nacido en Barahona en 1961 y fallecido en Santo Domingo en 2023, como una figura central en la renovación de las artes visuales de República Dominicana desde la década de 1990. Vincula esta pieza con un momento temprano de su trayectoria, cuando comenzó a desarrollar una iconografía afrocaribeña que después se volvería uno de los ejes de su producción, en paralelo con su participación en la Bienal de La Habana y con la aparición de temas ligados a identidades raciales y disidencias sexuales.

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Las dos fotografías donadas por Mario Testino: "Sienna Miller, Roma, American Vogue" y "Gisele Bündchen, New York, Vanity Fair", ambas de 2007

También ingresan dos fotografías donadas por Mario Testino: Gisele Bündchen, New York, Vanity Fair y Sienna Miller, Roma, American Vogue, ambas de 2007. La primera es una impresión tipo C producida digitalmente de 240 x 180 cm; la segunda, de 126 x 166 cm.

Malba recuerda que Testino, nacido en Lima en 1954 y radicado en Londres desde 1976, expuso en el museo en 2014 con In Your Face, su primera gran muestra en la Argentina. Esa exhibición reunió 122 fotografías seleccionadas por el propio artista, y una de las copias ahora donadas había formado parte de aquella presentación.

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La tercera incorporación por donación reúne tres obras de Margarita Paksa, formalizadas en el marco de la exposición Margarita Paksa. Ideas correspondientes, 1964-1984 gracias al aporte de Sergio y Leandro Cairola Paksa. Dos de ellas son derechos de reconstrucción de las ambientaciones Idea correspondiente e Identidad en dos situaciones; la tercera es el video Tiempo de descuento, cuenta regresiva, la hora O..

La tercera incorporación por donación reúne tres obras de Margarita Paksa, formalizadas en el marco de la exposición "Margarita Paksa. Ideas correspondientes, 1964-1984"

Idea correspondiente, de 1967, se presentó una sola vez entre el 20 de abril y el 14 de mayo de ese año en la exposición Más allá de la geometría del Centro de Artes Visuales del Instituto Di Tella. La obra ocupaba una sala cúbica blanca con cuatro prismas distribuidos de forma simétrica y fue pensada para explorar relaciones entre formas suspendidas y apoyadas, con un efecto de desmaterialización y tensión entre tamaño físico y peso óptico.

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Identidad en dos situaciones, también de 1967, debutó en el Premio Braque del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y luego se exhibió en Estructuras primarias II de la Sociedad Hebraica Argentina. Concebida por Paksa y construida íntegramente por una fábrica, oponía transparencia y opacidad, materialidad y luz, para privilegiar el concepto por encima del objeto con un soporte material mínimo.

La tercera donación de Paksa es un video digital color y sonido transferido de una cinta Betamax, restaurado en 2025 por Mariela Cantú y Nuria Campos Vieira y con una duración de 12 minutos. El museo lo define como una pieza fundacional del videoarte argentino.

La obra fue realizada en 1978 por invitación de Jorge Glusberg para las I Jornadas de la Crítica del Museo Nacional de Bellas Artes, en plena última dictadura cívico-militar. La copia incorporada por Malba surge de la restauración física y digitalización de una cinta Betamax NTSC y, según las investigaciones citadas por el museo, constituye la sobreviviente más cercana al máster analógico.