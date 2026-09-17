El Festival de Cine Alemán trae a Buenos Aires trece sorprendentes películas para ver hasta el 23 de septiembre

Festival de Cine Alemán 2026

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La 26° edición del Festival de Cine Alemán presenta su nueva programación, que se exhibe hasta el miércoles 23 de septiembre en el complejo Cinépolis Recoleta de Buenos Aires, con el apoyo del GOETHE-INSTITUT de Buenos Aires. La selección realizada por German Films -el organismo nacional de información y apoyo encargado de la promoción del cine alemán en todo el mundo- incluye 13 largometrajes que vuelven a mostrar la potencia y versatilidad del cine germano, con el foco puesto en la producción reciente y en los temas y preocupaciones contemporáneas. La película de apertura del festival es El hombre que se desvanece, ópera prima de Welf Reinhart (jueves 17, 19:30 y 22 hs. / lunes 21, 17 hs.). En ella, la vida ordenada de una mujer junto a su nueva pareja se ve alterada con la reaparición de su exmarido, que ahora padece demencia y no es consciente de que se han divorciado. Lo que comienza como una convivencia incómoda se abre poco a poco a posibilidades inesperadas para el amor y para la vida.

Los espectadores del festival también podrán ver Ay, ese vacío, ese espantoso vacío (viernes 18, 14 hs. / lunes 21, 22 hs.), lo nuevo de Simon Verhoeven, ganador del premio Lola de Bronce a Mejor Película. Verhoeven había participado en la 17° edición con Bienvenido a la casa de los Hartmann. Dos títulos de la selección 2026 abordan distintas facetas del mundo digital. En Rave On (viernes 18, 17 hs. / domingo 20, 11:30 hs.), Nikias Chryssos y Viktor Jakovleski retratan la escena under de la música tecno en Berlín, en una ficción que incluye una banda sonora con canciones de DJ’s como Hieroglyphic Being, Ed Davenport o la brasileña Amanda Mussi.

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En Babystar (domingo 20, 19:30 hs. / martes 22, 14 hs.), el director Joscha Bongard aborda desde la ficción un mundo que ya investigó desde el documental: el de los influencers. Así como en Pornfluencer (2022) retrató a una pareja conocida dentro de las comunidades de pornografía amateur, en Babystar sondea el mundo de los padres que someten a sus hijos a la explotación de su propia imagen en redes sociales.

La 26° edición del Festival de Cine Alemán se realiza en Cinépolis Recoleta de Buenos Aires hasta el 23 de septiembre con el apoyo del Goethe-Institut.

El festival también recibirá a cuatro cineastas que regresan con sus películas más recientes. Uno es Wolfgang Becker, director que presentó en ediciones anteriores sus ya clásicas Good Bye, Lenin y Yo y Kaminsky . Este año presentará El héroe de Berlín (viernes 18, 19:30 hs. / miércoles 23, 22 hs.), codirigida junto a Achim von Borries, uno de los creadores de la serie Babylon Berlin. Otro de los directores que regresa es Thomas Stuber, quien participó en anteriores ediciones con Herbert y En los pasillos. Esta vez se proyectará La rana y el agua (viernes 18, 22 hs. / miércoles 23, 19:30 hs.), su octavo trabajo, sobre la amistad inesperada que surge entre un turista japonés y un joven mudo cuando este se extravía durante una excursión.

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También regresa la cineasta Eva Trobisch, quien hace dos años visitó Buenos Aires para presentar Ivo. Ahora es el turno de su tercer largo, Home Stories (sábado 19, 11:30 hs. / martes 22, 17 hs.), nominado al Oso de Oro en la última Berlinale, en el que una joven que desea ingresar a un reality show se enfrenta al dilema de repensar quién es realmente.

Otra de las películas destacadas de esta edición es El sonido al caer (sábado 19, 22 hs./ miércoles 23, 14 hs.), segunda película de Mascha Schilinski, candidata a la Palma de Oro en el Festival de Cannes y ganadora del Premio del Jurado en esa misma competencia. Integró además la lista de precandidatas al Oscar 2026 en la categoría de Mejor Película Internacional y ganó 10 premios Lola —los Oscar alemanes—, incluidos los de Mejor Película y Mejor Dirección. El sonido al caer retrata a cuatro mujeres que habitan la misma granja en distintas épocas, y la forma en que sus vidas se irán enlazando a partir de los ecos que los años acumularon en esa casa.

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Kilian Armando Friedrich, invitado especial del Festival de Cine Alemán 2026 en Buenos Aires

En esta edición, el festival contará con un invitado especial: Kilian Armando Friedrich, director de Entiendo su descontento (sábado 19, 19:30 hs./ domingo 20, 22 hs.), estrenada este año en la Berlinale y ganadora del premio a Mejor Actriz en el Festival de Hong Kong. Es la primera película de ficción de Friedrich, hasta ahora documentalista, una experiencia que se percibe con claridad en este nuevo trabajo. La película aborda los conflictos de una administradora de edificios que se debate entre la escasez de personal y la lealtad hacia sus empleados. En su intento por hacer lo que considera justo, la mujer acaba envuelta en un dilema moral de consecuencias muy concretas.

Propuestas para toda la familia y óperas primas

El festival incluye en el programa dos propuestas para toda la familia. La primera es El piso secreto (sábado 19, 14 hs. / domingo 20, 17 hs.), de Norbert Lechner, una aventura de viajes en el tiempo, amistad y misterios por resolver. La segunda es el documental Circusboy (sábado 19, 17 hs. / domingo 20, 14 hs.), de Julia Lemke y Anna Koch, que tuvo su estreno en la Berlinale y sigue la intimidad de un chico criado en un circo, quien debe decidir si continúa con ese legado familiar.

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El festival suma además tres óperas primas. A la ya mencionada película de apertura se agrega Seis semanas después (martes 22, 22 hs./ miércoles 23, 17 hs.), de Jacqueline Jansen, que abordan la inclusión, los derechos de las personas con discapacidad y las marcas que la pandemia dejó en la vida cotidiana. La propuesta se completa con la antología de cortometrajes Next Generation Short Tiger 2026 (lunes 21, 14 hs. / martes 22, 19:30 hs.).