La escritora Alina Diaconú, nombrada Chevalière de la Orden de las Artes y las Letras de Francia

Alina Diaconú fue nombrada Chevalière de la Orden de las Artes y las Letras de Francia

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La escritora, poeta y columnista argentina Alina Diaconú fue nombrada Chevalière de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, una distinción otorgada por el Ministerio de Cultura francés por sus aportes a la literatura y al vínculo cultural entre Francia y Argentina. La designación fue resuelta luego de la aprobación conjunta del Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores y del Consejo de la Orden de las Artes y las Letras.

Su nombramiento en el grado de Chevalière, equivalente a Caballera, es de la Orden de las Artes y las Letras, que distingue a quienes contribuyen de manera relevante al desarrollo o la difusión de las artes, las letras y la cultura francesa. El embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal, destacó la “valiosa contribución a la literatura y a los lazos culturales entre Francia y Argentina” de la escritora.

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La escritora argentina recibirá la condecoración del embajador francés Romain Nadal, que distingue a quienes contribuyen de manera relevante al desarrollo o la difusión de la cultura francesa

Nacida en Bucarest, Rumania, en 1945, Diaconú se radicó en Buenos Aires en 1959 y adquirió la ciudadanía argentina. Vivió en París entre 1968 y 1970 y desarrolló una obra que reúne narrativa, poesía, ensayos, entrevistas y periodismo cultural. Es autora de nueve novelas, entre ellas La señora, Buenas noches, profesor, Cama de ángeles, El penúltimo viaje, Los devorados y Avatar. Además, publicó poemarios y colaboró con medios como La Nación, Clarín, Perfil, La Prensa y La Gaceta. Parte de sus libros fue traducida al francés, inglés, italiano y rumano.

La condecoración será entregada próximamente por Nadal. La ceremonia se realizará en la Argentina, aunque todavía no se comunicaron la fecha ni el lugar. La decisión lleva la firma de Catherine Pégard, ministra de Cultura de Francia desde febrero de 2026.

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