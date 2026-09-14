Kevin Bacon y Kyra Sedgwick, Gran Premio Honorífico en el festival de Sitges

El Festival de Sitges otorgará el Gran Premio Honorífico a Kevin Bacon y Kyra Sedgwick en su edición de 2026

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La 59.ª edición del Festival de Sitges, que tendrá lugar del 8 al 18 de octubre de 2026, premiará a Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, Meiko Kaji y Adrienne Barbeau, en una edición que también reunirá a figuras del cine fantástico, como Peter Jackson, Amy Irving o Danny DeVito.

Según han adelantado en una rueda de prensa celebrada en Madrid la directora de la Fundació Sitges, Mònica Garcia Massagué, y el director artístico del Festival, Ángel Sala, el festival de cine catalán otorgará el Gran Premio Honorífico a Kevin Bacon y a su esposa, Kyra Sedgwick.

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Además, el matrimonio presentará la comedia de terror Family Movie, dirigida y protagonizada por ambos y con la presencia de sus hijos, Sosie Bacon y Travis Bacon, en el reparto, ya que esta es la primera vez que el actor protagonista de Footloose dirige una cinta de terror.

Por otro lado, la actriz y cantante japonesa Meiko Kaji (Lady Snowblood) y la estadounidense Adrienne Barbeau (La niebla) recibirán el Premio WomanInFan por su “larga trayectoria en el cine criminal nipón” y por su papel “esencial en el cine fantástico y de terror”, respectivamente, han afirmado los directores del Festival.

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La organización también ha querido reconocer el “talento de profesionales de la producción y distribución cinematográfica”, otorgando el Premio Industry a Bernardo Bergeret, David Gregory y Jorge Gabarró.

Kevin Bacon y Kyra Sedgwick presentarán en Sitges la comedia de terror 'Family Movie', dirigida y protagonizada por ambos

Todos estos reconocimientos se suman a los ya anunciados, como el Premio Méliès Career, que será otorgado al director Alejandro Amenábar en reconocimiento de su carrera y en coincidencia con el 30.º aniversario de Tesis. Además, Peter Jackson, Amy Irving y Danny DeVito recibirán el Gran Premio Honorífico.

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También se galardonará a Robert Eggers, Yuen Woo-ping, Bob Murawski, Takashi Shimizu y a Mark L. Lester con los Premios Màquina del Temps o a la actriz de cine español de los años 70 Bárbara Rey con el Premio Nosferatu.

En cuanto a las proyecciones, la 59ª edición del ciclo arrancará con Found Alive, el nuevo largometraje de Carlota Pereda, una cineasta que, después de Cerdita y La ermita, continúa explorando el terror desde los personajes, el cuerpo y los conflictos emocionales.

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Por su parte, Wicker, de Alex Huston Fischer, y Eleanor Wilson, pondrá el punto final a Sitges con una combinación de fantasía oscura, comedia y extrañeza protagonizada por Olivia Colman y Alexander Skarsgård.

En lo que respecta a las películas españolas, 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera y Apocalipsis Z: Nuevo Mundo de Carles Torrens se suman a la lista de ya anunciadas, que incluyen algunas como 11, Upiro, Las hijas, El exterior o The End of It.

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Fuente: EFE.

Fotos: Reuters/ Mike Blake y Reuters/ Daniel Cole.