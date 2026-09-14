Cultura

Entre un libro y sus lectores se interponen cada vez más plataformas y algoritmos”: la Feria de Frankfurt desafía el dominio digital y reivindica el encuentro cara a cara en su 78ª edición

El evento literario más importante del mundo reordena sus espacios para facilitar la interacción directa y dedica un escenario especial al aniversario de Latinoamérica como invitado de honor, en una edición marcada por el debate sobre el impacto de la tecnología en la lectura y la cultura

Feria del Libro de Frankfurt
La Feria de Frankfurt recordará los 50 años de Latinoamérica como primer invitado de honor (Crédito: Gentileza Prensa Frankfurter Buchmesse / archivo 2023)
Guardar

La 78ª edición de la Feria del Libro de Frankfurt, que se celebrará entre el 7 y el 11 de octubre, recordará con un escenario especial el 50º aniversario de Latinoamérica como primer invitado de honor a esta cita literaria y ofrecerá, además, con una fuerte presencia de Chile, un aperitivo de cara al año que viene, cuando el país sudamericano será país invitado.

Así, entre el 7 y el 9 de octubre, el programa del espacio dedicado a América Latina se centrará principalmente en aspectos del sector editorial latinoamericano, mientas que durante el fin de semana, serán los escritores, artistas y creativos los que tomarán la palabra para debatir temas que abarcan desde la literatura hasta cuestiones sociales.

PUBLICIDAD

“Nuestro futuro país invitado, Chile, contará con una fuerte presencia, ya que contribuye al programa con 14 autores e ilustradores”, dijo Ines Bachor, directora de Relaciones Públicas de la feria, en la rueda de prensa de presentación de esta 78ª edición.

Además de la participación chilena, habrá “un programa realmente amplio con obras procedentes de los países más diversos, desde Argentina hasta los cómics guatemaltecos”, subrayó.

PUBLICIDAD

Feria del Libro de Frankfurt
La cita, que se celebrará del 7 al 11 de octubre, incluirá un programa latinoamericano con Chile y tendrá a República Checa como país invitado (Crédito: Gentileza Prensa Frankfurter Buchmesse / archivo 2023)

La Feria de Frankfurt apuesta por ofrecer un espacio de encuentro personal entre escritores y lectores con un nuevo orden espacial y un claro perfil para cada pabellón, pero se volcará también en cuestiones urgentes de actualidad dentro del programa de política cultura “Frankfurt Calling”, con nombres como Gisèle Pelicot, icono de la lucha contra la violencia sexual de la que fue víctima.

“Hoy en día, la atención es un bien muy disputado. Entre un libro y sus lectores se interponen cada vez más plataformas, recomendaciones y algoritmos. La respuesta a esto empieza por el encuentro”, afirmó Jürgen Boos, director de la Feria del Libro de Frankfurt, cita que reúne a “personas que escriben, traducen, editan, venden y leen libros”, recordó.

Por eso, añadió, en esta edición se dará a estos encuentros un nuevo orden espacial en el que cada pabellón tendrá un perfil más definido, lo que facilitará la orientación y dará tiempo para las conversaciones.

Feria del Libro de Frankfurt
"Nuestro futuro país invitado, Chile, contará con una fuerte presencia, ya que contribuye al programa con 14 autores e ilustradores", dijo Ines Bachor, directora de Relaciones Públicas de la feria (Crédito: buchmesse.de)

Este año, el invitado de honor es la República Checa que, bajo el lema “Un país a orillas del mar” estará representada por 75 autores de todos los géneros.

El pabellón de 2.300 metros cuadrados, titulado “En los límites de la imaginación”, transportará a los visitantes a un paisaje costero poético con elementos redondos e hinchables, boyas interactivas y un faro poético, señala el comunicado, que agrega que la inteligencia artificial permitirá experimentar la literatura checa a su manera, con la creación de obras de arte en directo, entre otras cosas, con la participación de un robot.

En los dos escenarios del pabellón del país invitado se celebrarán lecturas, coloquios e intercambios especializados durante todos los días de la feria, aunque el “año de la cultura checa” irá mucho más allá del recinto ferial, con decenas de actos relacionados con la literatura, el cine, el teatro y la música, así como diez exposiciones en instituciones culturales de Frankfurt y otras ciudades del estado federado de Hesse, que invitarán a descubrir la diversidad cultural de la República Checa.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Feria del LibroFráncfortChileCulturaArgentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Andy Warhol vuelve a París como dibujante: 150 trazos, una madre calígrafa y la muestra que desafía el estereotipo pop

El Museo de Luxemburgo abre una muestra que reordena la biografía del artista. Bocetos, archivos y una apuesta curatorial invitan a mirar de nuevo sus iconos

Andy Warhol vuelve a París como dibujante: 150 trazos, una madre calígrafa y la muestra que desafía el estereotipo pop

Helen Mirren en el Festival de Toronto: premio a su carrera, un regreso al thriller y el salto de reina Isabel II a Patricia Highsmith

La actriz británica recibe el Share Her Journey Groundbreaker Award en el TIFF y presenta un estreno mundial con Anton Corbijn. En pantalla deja atrás las coronas y se adentra en una autora tan dura como magnética

Helen Mirren en el Festival de Toronto: premio a su carrera, un regreso al thriller y el salto de reina Isabel II a Patricia Highsmith

Paul Auster, escritor estadounidense: “El mundo ha ido de horror en horror, pero los seres humanos seguimos existiendo, enamorándonos y hallando alegría”

Tras los atentados a las Torres Gemelas y el inicio de la guerra de Irak, el gran autor neoyorquino abandonó transitoriamente sus laberintos policiales para firmar una novela que funcionó como un manifiesto de supervivencia espiritual: “Brooklyn Follies”

Paul Auster, escritor estadounidense: “El mundo ha ido de horror en horror, pero los seres humanos seguimos existiendo, enamorándonos y hallando alegría”

Cómo se escribe: dado que o debido a que, mejor que dado a que

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Cómo se escribe: dado que o debido a que, mejor que dado a que

La “fiebre de Bayeux” ya atrajo un millón de visitantes: el tapiz del siglo XI que regresó a Inglaterra despierta el fervor popular

La pieza narra la invasión de 1066 y atrae a visitantes que viajaron horas para verla. Sin embargo, dos nuevas roturas preocupan a restauradores y críticos. Mientras tanto, el museo calcula un gran impacto económico, la tienda se llena de recuerdos y la emoción domina la sala

La “fiebre de Bayeux” ya atrajo un millón de visitantes: el tapiz del siglo XI que regresó a Inglaterra despierta el fervor popular

DEPORTES

Los desgarradores testimonios de la familia y amigos del ex Puma Federico Martín Aramburu en el juicio por su crimen: “La vida no es la misma”

Los desgarradores testimonios de la familia y amigos del ex Puma Federico Martín Aramburu en el juicio por su crimen: “La vida no es la misma”

El accidente escatológico que sufrió una campeona del mundo en una competencia de fitness y abrió debate sobre la salud de los atletas

Los pilotos de la Fórmula 1 criticaron el diseño del circuito tras el Gran Premio de España: “Casi me quedé dormido”

Escándalo en la Premier League: confirmaron que el VAR falló en la jugada de Enzo Fernández que le dio el triunfo al Manchester City en el clásico

La agenda de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 2: debutarán Las Leonas y continuará la actividad en la natación

TELESHOW

La foto con la que Cande Vetrano reaccionó al escándalo por los rumores de infidelidad de Andrés Gil con Gime Accardi

La foto con la que Cande Vetrano reaccionó al escándalo por los rumores de infidelidad de Andrés Gil con Gime Accardi

"Tengo todo", el mensaje de la China Ansa en su íntimo cumpleaños entre inflables, velas y su familia

Cabalgatas, vinos y paisajes nevados: la escapada de Ángel de Brito a Mendoza con sus amigas de LAM

Sofía Gala habló sobre la realidad del cine independiente en el país: “Una situación complicada”

El nuevo desafío de Rocío Pardo con una obra inmersiva en una cárcel: “Entre camarines y celdas”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Liberan carretera tras enfrentamiento entre policías y transportistas

Honduras: Liberan carretera tras enfrentamiento entre policías y transportistas

El papa León XIV revocó los recortes salariales que Francisco impuso a los cardenales durante la pandemia

Guatemala conmemora los 205 años de la independencia con sus siete símbolos patrios que reúnen historia, identidad y representación nacional

Honduras y la necesidad de reformas para endurecer controles y evitar accidentes viales

Desmantelan campamento clandestino para producir “clerén” ron adulterado en República Dominicana