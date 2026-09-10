Economía

Llenar el changuito ya cuesta más de $1 millón en cuatro provincias: cuáles son las más caras y las más baratas

La Patagonia concentró los valores más elevados, mientras las diferencias regionales resultaron marcadas. Cebolla, aceite y fideos estuvieron entre los productos con mayores aumentos durante agosto

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En varias jurisdicciones, la compra mensual representó más de un tercio de la suma de dos salarios del comercio (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El costo de hacer las compras volvió a mostrar importantes diferencias según el lugar del país. Una misma selección de alimentos y bebidas presentó una brecha de casi $134.000 entre los extremos del ranking provincial al cierre de agosto. Además, la Patagonia concentró los valores más elevados y cuatro distritos de esa región cruzaron la barrera del millón de pesos, según el último relevamiento del Changuito Federal de la consultora Analytica.

El estudio toma como referencia una selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas, diseñada para reflejar una compra mensual típica de una familia integrada por dos adultos y dos menores. Para garantizar que los resultados sean comparables entre las distintas jurisdicciones, Analytica utiliza los mismos productos, marcas y cantidades por empaque en todo el territorio. La metodología contempla primeras marcas, consumos básicos y cantidades correspondientes a un mes.

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Los resultados ubicaron a Santa Cruz como la provincia con el changuito más costoso, con un valor de $1.044.640 a fines de agosto. El segundo lugar correspondió a Chubut, donde la misma compra demandó $1.030.321. Luego aparecieron Río Negro, con $1.006.832, y Tierra del Fuego, con $1.002.496. Las cuatro jurisdicciones quedaron así por encima del millón de pesos.

Neuquén quedó apenas por debajo de ese umbral, con un costo de $999.797. De esa manera, las cinco provincias con los changuitos más caros se ubicaron en la Patagonia. La Pampa apareció después, con $955.370, seguida por Jujuy, con $951.793; Misiones, con $944.503; el resto de la provincia de Buenos Aires, con $941.555; y Santa Fe, con $941.133.

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La Ciudad de Buenos Aires registró un valor de $938.913, mientras que en Salta la compra alcanzó los $935.984 y en Córdoba, los $935.923. El conurbano bonaerense se ubicó muy cerca, con $935.099. Luego aparecieron Formosa, con $933.638; Chaco, con $931.104; San Juan, con $930.784; Santiago del Estero, con $930.552; y Corrientes, con $928.508.

Gráfico de barras horizontales con el costo en pesos por provincia argentina, desde Santa Cruz en la parte superior hasta La Rioja en la inferior
Un gráfico de la consultora Analytica detalla el costo de la canasta de compras en pesos en distintas provincias de Argentina a finales de agosto.

En el tramo inferior del ranking se encontraron Tucumán, con $923.370; Catamarca, con $922.021; Entre Ríos, con $921.597; San Luis, con $920.538; Mendoza, con $915.724; y La Rioja, con $910.748. Esta última registró el changuito más económico del relevamiento. La distancia entre los dos extremos resultó considerable: comprar exactamente los mismos productos en Santa Cruz costó $133.892 más que hacerlo en La Rioja.

Dónde subió más el changuito durante agosto

El ranking por valores absolutos no coincidió necesariamente con el mapa de los aumentos mensuales. Durante agosto, Chubut registró la mayor suba del país, con un avance de 4,8%. Mendoza ocupó el segundo puesto, con 3,9%, mientras que La Rioja, pese a presentar el menor costo final de la canasta, quedó tercera en términos de variación mensual, con un incremento de 3,7 por ciento.

Córdoba y Santiago del Estero registraron aumentos de 3,1%, mientras que Catamarca y Tucumán marcaron 3% cada una. Tierra del Fuego mostró un incremento de 2,9%; Formosa, de 2,7%; y Misiones, de 2,6%. En Salta la variación llegó a 2,5%, mientras que Santa Cruz registró 2,3%.

En la parte inferior del ranking de aumentos mensuales quedaron San Luis, con 1%; Chaco, con 0,8%; La Pampa, con 0,6%; y Río Negro, con apenas 0,5%, la menor variación del período. Entre Ríos y Neuquén registraron 1,8%, mientras que Corrientes, San Juan y el resto de la provincia de Buenos Aires mostraron incrementos de 1,9%.

Los alimentos que impulsaron los aumentos

Más allá de las diferencias entre jurisdicciones, el relevamiento también identificó algunos de los productos que registraron las variaciones más importantes durante el mes. La cebolla presentó el mayor incremento generalizado, con subas que oscilaron entre 10% y 40%, dependiendo de la provincia.

El aceite de girasol volvió a destacarse entre los productos con aumentos. Su precio avanzó entre 2% y 4% en casi todas las provincias. Sin embargo, hubo dos excepciones que superaron ese rango: Jujuy, con un incremento de 5,2%, y Salta, donde la variación llegó a 7,2%.

El aceite de girasol volvió a destacarse entre los productos con aumentos (NA)
El aceite de girasol volvió a destacarse entre los productos con aumentos (NA)

Los fideos también estuvieron entre las subas relevantes. En la mayoría de las jurisdicciones, sus precios aumentaron entre 4% y 7%. Chubut quedó por debajo de ese rango, con 2,2%; Tierra del Fuego registró 1,8%; La Pampa, 0,7%; y Santa Cruz, 0,5%. En sentido contrario, San Juan alcanzó un incremento de 9,6% y Salta se ubicó todavía por encima, con 11,5%.

Cuánto representa sobre los salarios

Una de las explicaciones que presentó Analytica para la dispersión de precios fue la heterogeneidad del costo de vida entre las regiones. La Patagonia, que concentró los changuitos más costosos, coincidió también con la región de salarios más elevados. El informe destacó particularmente el caso de Santa Cruz, que registró la canasta más cara y, al mismo tiempo, el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén. De esta manera, los mayores costos quedaron parcialmente compensados por remuneraciones superiores.

Sin embargo, el promedio salarial podía esconder diferencias importantes dentro de cada provincia. Por ese motivo, el estudio incorporó una segunda comparación y tomó como caso específico el salario del comercio minorista, al tratarse de uno de los gremios más importantes en cantidad de trabajadores. Con esa referencia, el peso de la compra mensual sobre los ingresos resultó considerablemente mayor.

En Santa Cruz, por ejemplo, el changuito representó 19,8% de la suma de dos salarios promedio y 22,5% de dos remuneraciones del comercio. En Neuquén, las proporciones fueron de 14,9% y 31,8%, respectivamente. En la Ciudad de Buenos Aires, la relación llegó a 18,5% frente a dos salarios promedio y a 28,3% cuando se tomaron dos ingresos del sector comercial.

La diferencia resultó todavía más marcada en otras jurisdicciones. En Santiago del Estero, el costo del changuito equivalió al 42,4% de dos salarios del comercio, el porcentaje más elevado del mapa presentado por Analytica. Formosa registró 42,2%; Chaco, 41,7%; Salta, 41%; y tanto Jujuy como Misiones alcanzaron 40,5%.

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