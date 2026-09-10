La Iglesia uruguaya se moviliza para recibir a León XIV: lanzó una colecta, busca voluntarios y prepara una canción

La delegación del Vaticano e la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio Casavalle de Montevideo (@iglesiauy)

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La cuenta regresiva está en 56. Son los días que faltan para que el papa León XIV pise suelo uruguayo y comience su viaje apostólico que se extenderá por el fin de semana en el país. El pontífice tendrá una cargada agenda entre viernes y domingo, el día que continúa hacia Argentina. La Iglesia Católica uruguaya prepara la llegada pidiendo colaboración, buscando voluntarios y componiendo una canción.

La Conferencia Episcopal Uruguaya –la organización que reúne a los obispos del país– publicó una carta circular para iniciar una colecta nacional para financiar los gastos de la llegada del líder de la Iglesia Católica.

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“Como parte de este camino de preparación, invitamos a los fieles de nuestras diócesis a participar, con generosidad y de acuerdo con las posibilidades de cada uno, en la colecta nacional convocada por la Conferencia Episcopal del Uruguay, que se realizará en todas las comunidades el 12 y 13 de septiembre”, dice la publicación.

La avanzada del Vaticano recorre la peatonal Sarandí hacia la Iglesia Matriz, Catedral de Montevideo (@iglesiauy)

Lo que se recaude en esta instancia se destinará a contribuir con los gastos que la llegada de León XIV genera en organización, infraestructura, servicios y comunicación, entre otros aspectos clave.

“Con profunda alegría nos preparamos para recibir en nuestro país al Santo Padre León XIV. Su viaje apostólico será un acontecimiento de gran significado para la Iglesia y para todo el Uruguay, una ocasión privilegiada para renovar nuestra fe, fortalecer la comunicación y compartir un mensaje de esperanza”, agrega la carta circular firmada por los obispos.

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La Iglesia Católica habilitó dos cuentas, en las cuales se pueden hacer depósitos o transferencias, y son las siguientes del Banco República:

Cuenta corriente en pesos uruguayos: 001564485-00004

Cuenta corriente en dólares estadounidenses: 001564485-00005

Esos números permiten transferencias dentro del territorio uruguayo.

La delegación Vaticana en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo (@iglesiauy)

“Queremos recibir al papa con alegría y ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Cada aporte, más allá de su monto, será una expresión concreta de comunión y corresponsabilidad con la iglesia que peregrina en el Uruguay”, plantean los obispos de Uruguay.

León XIV llegará el viernes 6 de noviembre, sobre las 16 horas, al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Luego irá hasta la Plaza Independencia, donde encabezará un acto cívico. Desde allí se trasladará hasta la Catedral Metropolitana, que está sobre la Plaza Madrid, que queda a unos 450 metros.

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Al día siguiente estará en Paysandú, un departamento 375 kilómetros al norte de Montevideo. Y continuará su agenda en la capital: primero recorriendo obras sociales en el barrio Casavalle, visitando la Universidad Católica del Uruguay, y luego en una celebración masiva que encabezará en el Estadio Centenario. Al día siguiente León XIV viajará a Florida, una ciudad ubicada a 100 kilómetros de la capital. Allí nuevamente celebrará una misa en el día de la Virgen de los Treinta y Tres, que es la patrona del Uruguay.

La delegación del Vaticano en la ciudad de Florida; recorren el santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay (@iglesiauy)

Además de la colecta, la iglesia uruguaya está llamando a voluntarios a parroquias, colegios, movimientos y otras comunidades.

Se está grabando la canción oficial de la visita del Papa

Otra forma de preparar la llegada del papa León XIV es con música. Según informó este miércoles la Conferencia Episcopal del Uruguay, se está grabando la canción oficial de la visita del papa León XIV a Uruguay. La creación fue del músico uruguayo Diego Melano, con la colaboración de Santiago Soares de Lima.

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Según el comunicado, la canción “busca expresar, desde la música, la identidad uruguaya y la alegría de recibir al papa, incorporando ritmos profundamente vinculados a nuestra cultura, como el candombe, la murga y la milonga”.

El papa León XIV se retira al final de su audiencia semanal en la Plaza de San Pedro, en Roma, el miércoles 2 de septiembre de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

La grabación de la canción oficial reunirá a entre seis y ocho músicos y cantantes, que buscarán integrar voces de Montevideo y del interior del país. Marcos Agüero, quien ya grabó su participación, ha tenido experiencia papal porque le cantó al papa Francisco durante una Jornada Mundial de la Juventud.

Está previsto que la canción sea interpretada en vivo en el Estadio Centenario. Él habrá cantado, así, ante dos papas.