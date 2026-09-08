Cultura

“La música y la actuación han sido mi vida”: Raúl Lavié recibió la máxima distinción cultural y celebró sus 75 años de trayectoria

La Secretaría de Cultura lo reconoció como Personalidad Emérita en una ceremonia en el Palacio Libertad, donde el cantante repasó su camino artístico y agradeció con emoción un premio que conecta con toda una vida

Raúl Lavié sostiene un diploma enmarcado detrás de un atril con micrófono frente a una pared de listones de madera
“La música y la actuación han sido mi vida”: Raúl Lavié recibió la máxima distinción cultural y celebró sus 75 años de trayectoria
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La Secretaría de Cultura de la Nación distinguió este lunes a Raúl Lavié como Personalidad Emérita de la Cultura, el máximo reconocimiento oficial para quienes realizan un aporte excepcional al patrimonio cultural argentino, con una ceremonia realizada en La Cúpula del Palacio Libertad.

Tras la bienvenida, la organización proyectó una pieza audiovisual con un repaso de la trayectoria artística del artista, antes de la entrega de la placa.

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Luego de recibir la placa, Lavié habló desde una clave biográfica y conectó el presente institucional con el inicio de su vida laboral. “Recibo esta distinción como Personalidad Emérita de la Cultura con una emoción que me desborda el pecho. Si miro hacia atrás, veo a aquel chico de 12 años que empezó a trabajar muy temprano para ayudar a mantener a sus abuelos. Por eso, estar hoy aquí, celebrando 75 años de trayectoria, tiene un valor incalculable para mí. La música y la actuación han sido mi vida. Cada personaje, cada canción y cada aplauso han sido mi verdadera formación. El arte popular se hace con el corazón y con la experiencia. Recibo este premio con la frente en alto y el alma llena de gratitud. Muchas gracias por este honor”.

Personas sentadas en penumbra dentro de una sala con estructura metálica e iluminación azul mientras ven una pantalla proyectada
La organización proyectó una pieza audiovisual con un repaso de la trayectoria artística del artista, antes de la entrega de la placa

En el cierre del evento, el artista interpretó Sueño imposible, tema del musical El hombre de La Mancha, acompañado por el pianista Matias Feigin.

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La celebración de su trayectoria continuó con una fecha anunciada para el próximo sábado 12 de septiembre: su participación en el concierto Clásicos Argentinos junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, en el Teatro Colón.

Esta distinción a Lavié se sumó a las entregadas a referentes de la cultura del país como Mirtha Legrand, Luis Brandoni, Lalo Schifrin, Alejandro Lerner, Aldo Sessa, Mauricio Wainrot, Eduardo Costantini, Moria Casán, Lía Jelín, Valeria Lynch, Mario Benzecry y Marta Minujín.

Dos hombres con traje formal sostienen una placa conmemorativa enmarcada ante un panel decorativo de franjas de madera
El cantante Raúl Lavié recibe una placa de reconocimiento como Personalidad Emérita de la Cultura por parte de la Secretaría de Cultura de la Nación.

El acto lo encabezó el secretario de Cultura Leonardo Cifelli y contó con el acompañamiento de la directora del Centro Cultural Valeria Ambrosio, además de autoridades, familiares, amigos, personalidades de la cultura e invitados especiales.

Cifelli enmarcó la distinción en la persistencia de la figura pública de Lavié dentro del repertorio popular. “Hay artistas que tienen grandes carreras, que llenan teatros y que reciben reconocimientos. Y hay otros que, con el paso del tiempo, se vuelven parte de la vida de un país. Raúl Lavié es de esos. Una voz que atravesó generaciones, que llevó el tango a escenarios de todo el mundo y que hizo que muchas de nuestras canciones se convirtieran en parte de la memoria de los argentinos”, expresó.

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