Los libros de septiembre: de la condesa sangrienta a un futbolista mítico de la Patagonia (y una parodia de Piglia)

Una selección de portadas de obras literarias compila las novedades y lanzamientos de libros de ficción del mes de septiembre.

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Septiembre suma novedades de ficción con reediciones, traducciones y novelas de autoras y autores argentinos y extranjeros que circulan entre el terror, la memoria, la relectura histórica, el retrato íntimo y las formas más cercanas a la fábula. Esta selección reúne 15 libros de ficción que llegan en septiembre, con historias que van del litoral al País Vasco, de la Patagonia a Nueva Inglaterra, y que también recuperan nombres ya instalados en el catálogo de distintas editoriales.

Entre los temas que recorren esta selección aparecen, por poner dos ejemplos, dos extremos: la relectura de Florencia Canale sobre Erzsébet Báthory, la llamada Condesa Sangrienta, convertida en eje de una novela que cruza poder, crueldad y obsesión con la juventud, y también asoma el futbolista mítico imaginado por Eduardo Berti en un pueblo de la Patagonia, donde la memoria colectiva transforma a un hombre casi desconocido en leyenda. Entre esos dos polos, septiembre reúne libros atravesados por el horror, la historia, los vínculos, la rareza y la invención.

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“Las iracundas”, de Julián López

“Las iracundas”, de Julián López

La nueva novela de Julián López se sitúa en un barco que remonta el río Paraná y funciona como residencia para artistas. Desde esa travesía, una narradora escribe cartas a una antigua amante y, a través de esa voz, la novela arma un mundo de vínculos, tensiones, escenas sexuales, conversaciones de grupo y observaciones sobre el ambiente cultural. El viaje por el litoral organiza una historia en la que los personajes parecen avanzar sin un destino firme, mientras el río se vuelve escenario y fuerza que arrastra. Editó Penguin.

“En busca de un personaje”, de Graham Greene

“En busca de un personaje”, de Graham Greene

Este libro editado por Fiordo reúne los diarios que Graham Greene escribió durante sus viajes por África mientras preparaba dos de sus novelas. La edición permite entrar en una zona de trabajo del autor, entre apuntes de viaje, observaciones sobre los lugares que recorre, dudas sobre la escritura y notas ligadas a la construcción de personajes. Más que un registro lineal, el volumen muestra el modo en que experiencia, desplazamiento y ficción se cruzan en el proceso creativo.

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“Maldita”, de Florencia Canale

“Maldita”, de Florencia Canale

Florencia Canale lleva su nueva novela a la Europa Central para reconstruir la figura de Erzsébet Báthory, la noble húngara del siglo XVI convertida en personaje de leyenda, la infame Condesa Sangrienta. El libro trabaja sobre su obsesión con la juventud, la violencia ejercida sobre otras mujeres y el modo en que ese imaginario llega hasta el presente. A partir de esa historia, la novela retoma una figura extrema para cruzar deseo, poder, crueldad y mandato de belleza. Se titula Maldita, publica Planeta.

“La princesa de las Pampas”, de Gabriela Margall

“La princesa de las Pampas”, de Gabriela Margall

En el año en que celebra dos décadas como autora, Gabriela Margall relanza el primer volumen de una bilogía ambientada en tiempos de Juan Manuel de Rosas. La novela combina una historia de amor con el trasfondo político de una etapa marcada por enfrentamientos, secretos familiares y disputas de poder. En ese marco, los personajes centrales atraviesan pasiones y conflictos en medio de la guerra final contra el Restaurador. La princesa de las Pampas, editada por Del Fondo Editorial.

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“Pez, piedra, pájaro”, de Luciana De Luca

“Pez, piedra, pájaro”, de Luciana De Luca

La tercera novela de Luciana De Luca se mueve en un territorio de escasez, maldición y transformación. La historia sigue a Jocabed y a sus hijas gemelas en una tierra deshabitada donde el hambre, la sed y la amenaza de la llanura ordenan la vida cotidiana. Con ecos de cuento de hadas y de fábula, el libro editado por Tusquets construye una trama en la que naturaleza, violencia y deseo se mezclan, mientras las tres mujeres buscan una forma de sostener el vínculo que las une.

“Victorie. La madre de mi madre”, de Maryse Condé

“Victorie. La madre de mi madre”, de Maryse Condé

La novela de Maryse Condé, que ahora llega a la Argentina, reconstruye la vida de su abuela materna, Victoire Élodie Quidal, una cocinera que se volvió una figura reconocida en la Guadalupe de fines del siglo XIX. A partir de esa historia familiar, el libro publicado por Impedimenta combina memoria e imaginación para narrar orígenes, desplazamientos y la huella de una mujer cuya experiencia personal queda enlazada con una época y un territorio.

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“La sombra sobre Innsmouth”, de H. P. Lovecraft y Gou Tanabe

“La sombra sobre Innsmouth”, de H. P. Lovecraft y Gou Tanabe

El japonés Gou Tanabe lleva adelante esta adaptación —que edita Planeta— en formato manga de una de las historias más conocidas de H. P. Lovecraft. El punto de partida sigue a un estudiante que viaja por Nueva Inglaterra para comprar antigüedades y llega al puerto de Innsmouth, un pueblo atravesado por rumores, decadencia y episodios perturbadores. A medida que su permanencia se prolonga, la trama avanza hacia el descubrimiento de los secretos del lugar y de un pasado marcado por una epidemia y por versiones ligadas a un pacto oscuro.

“La niña que leía sentada en el piso”, de Federico Jeanmaire

“La niña que leía sentada en el piso”, de Federico Jeanmaire

Federico Jeanmaire construye una historia centrada en una niña de siete años para quien la lectura es la principal forma de contacto con el mundo. Cuando su madre la lleva a la consulta de una psicóloga atravesada por el duelo, entre ambas empieza a formarse un vínculo inesperado. Escrita como el cuaderno íntimo de esa profesional, la novela editada por el sello Híbrida pone en relación infancia, lenguaje, ficción, pérdida y afecto a través de un tratamiento que se aparta de lo convencional.

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“Cuentos completos”, de Juan José Saer

“Cuentos completos”, de Juan José Saer

La publicación de Cuentos completos reúne los relatos de Juan José Saer y vuelve a poner en circulación una parte central de su obra. En estos textos aparecen varias de las preguntas que recorren su literatura: los cambios de ánimo, la percepción, la conciencia del tiempo y la dificultad para encontrar un sentido estable a la experiencia. El volumen permite leer de conjunto una zona clave de su proyecto narrativo y seguir el modo en que sus personajes enfrentan incertidumbres, desajustes y formas de extrañeza. El prólogo es de Fabián Casas, y la editorial, Planeta.

“Jenisjoplin”, de Uxue Alberdi

“Jenisjoplin”, de Uxue Alberdi

La novela de Uxue Alberdi sigue a Nagore Vargas, conocida como Jenisjoplin, desde su crecimiento en un pueblo industrial vasco hasta su llegada a Bilbao. En ese recorrido aparecen la rebeldía, los conflictos políticos y sociales de su entorno y una vida marcada por la confrontación con distintas formas de autoridad. El relato da un giro cuando la protagonista descubre que es seropositiva y tiene sida, y desde ahí la historia se abre a preguntas sobre el cuerpo, la vulnerabilidad, el deseo y los límites de la lucha personal. Publica Consonni, editorial de Bilbao, País Vasco, España.

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“La historia de Horacio”, de Tomás González

“La historia de Horacio”, de Tomás González

Tomás González organiza esta novela alrededor de Horacio y de todo lo que compone su mundo: la familia, la finca, los animales, los objetos que guarda y el entramado doméstico que lo rodea. A partir de esa red de presencias, el libro editado por Sexto Piso acompaña los últimos días del protagonista, que atraviesa ese tramo con ironía, serenidad y una relación muy concreta con sus pertenencias, sus afectos y su historia cotidiana.

“La estrella y la memoria”, de Eduardo Berti

“La estrella y la memoria”, de Eduardo Berti

Eduardo Berti propone una novela construida a partir de voces múltiples para narrar la historia de Eliseo Alegre, un futbolista recordado en un pueblo de la Patagonia como una figura extraordinaria, aunque desconocida fuera de ese lugar. La estrella y la memoria (Híbrida) se mueve entre la ficción, la crónica y el relato oral, y explora cómo una comunidad arma una leyenda alrededor de un talento que nunca quiso convertirse en celebridad. La pregunta por el don, el deseo y la memoria colectiva atraviesa toda la novela.

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“Cuidado al entrar”, de Patricia Ratto

“Cuidado al entrar”, de Patricia Ratto

En este volumen de cuentos, Patricia Ratto reúne once relatos en los que los espacios cotidianos se desvían hacia zonas extrañas. Animales improbables, personajes desorientados y escenarios que cambian de sentido forman parte de un conjunto que trabaja sobre la inestabilidad de los límites entre lo familiar y lo inquietante. El libro editado por Adriana Hidalgo continúa una línea de exploración sobre el vínculo entre humanos y animales, con historias que alteran las perspectivas y desplazan certezas.

“Respiración boca a boca”, de Ricardo Strafacce

“Respiración boca a boca”, de Ricardo Strafacce

La novela de Ricardo Strafacce pone en el centro a dos amantes, una alumna y una profesora, que pasan un fin de semana largo entre discusiones literarias, sexo y lecturas cruzadas. Desde ese encierro, el libro organiza una parodia de Respiración artificial, de Ricardo Piglia, y también de las formas de consagración que rodearon a esa novela. A la vez, abre un espacio para discutir tradiciones, nombres centrales de la literatura argentina y modos de leer atravesados por el deseo y la provocación. Publica Blatt & Ríos.

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“El fino arte de crear monstruos”, de Silvana Vogt

“El fino arte de crear monstruos”, de Silvana Vogt

El fino arte de crear monstruos (Eterna Cadencia) comienza con la inundación de un pueblo y con una imagen que altera por completo el paisaje cotidiano. Desde la voz de una niña, el relato sigue el crecimiento de Vidria en un mundo atravesado por catástrofes, escenas de muerte y una mirada que nombra la realidad de manera singular. En ese registro, la novela enlaza infancia, lenguaje y literatura para contar una experiencia en la que imaginar también aparece como una forma de atravesar lo que ocurre.