Tip de la RAE: Copa del Mundo de Baloncesto Femenino, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

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Uso correcto

Con motivo del inicio de la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA, que se celebra del 4 al 13 de septiembre en Berlín, se ofrecen algunas claves de redacción relacionadas con esta competición.

La denominación oficial de este torneo se escribe con mayúscula inicial en sus términos significativos ( Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA ), como señala la Ortografía de la lengua española , y lo mismo sucede cuando se abrevia («Sus rivales en la Copa del Mundo de Alemania»). Si copa del mundo se emplea de modo genérico, la minúscula es adecuada («¿Qué países han ganado más copas del mundo?»).

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Aunque son válidas las adaptaciones básquetbol , basquetbol y básquet , el Diccionario panhispánico de dudas recomienda utilizar con preferencia baloncesto , puesto que está asentado en todo el ámbito hispánico. Todas las opciones con q son más aconsejables que las grafías con k ( básketbol , basketbol y básket ).

Para las jugadoras, pueden emplearse las voces baloncestista , basquetbolista o basquetbolera , teniendo en cuenta lo dicho anteriormente.

La competición celebra este año su vigésima edición , expresión que puede abreviarse con números romanos ( XX edición ) o con números arábigos, punto y letra volada ( 20.ª edición ).

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En frases como «Destacaba la playmaker con doce puntos», es innecesario el uso de la palabra inglesa , pues existen alternativas en español como base o armadora .

La palabra pívot , que designa a la jugadora que tiene una posición más cercana al tablero, se escribe con tilde por ser una palabra llana acabada en consonante distinta de -⁠n o -⁠s . Su plural es pívots , también con tilde por terminar en grupo consonántico y es común en cuanto al género: el/la pívot . Es apropiado también pivote , que se utiliza en algunos países.

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En referencia a la posición intermedia de ala pívot , se aconseja la escritura en dos palabras , mejor que con guion ( ala-⁠pívot ), pues es un compuesto ya asentado, aunque también puede escribirse en una sola ( alapívot ).

Para referirse a la jugadora que encabeza el equipo, a la entrenadora y a la persona encargada de hacer cumplir el reglamento en la cancha, se emplean las formas capitana , técnica y árbitra , respectivamente.

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Respecto a árbitra , el Diccionario panhispánico de dudas señala que a este y otros sustantivos que han comenzado a usarse en femenino recientemente los suele preceder el artículo en femenino, aunque, como en este caso, comiencen por a tónica. Así, se utiliza la árbitra y una árbitra , antes que el árbitra y un árbitra .

En las noticias sobre este deporte, a veces se encuentran frases como «La estadounidense se multiplicó esta vez en los dos aros para acabar con dobles figuras», para referirse, entre otros datos estadísticos, a que marcó más de 10 puntos o hizo más de 10 rebotes. En estos casos, se recomienda usar cifras dobles o números de dos dígitos , entre otras alternativas, pues figura no tiene en español el sentido de ‘número’ .

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Construcciones como mejor jugadora , jugadora más valiosa o jugadora mejor valorada son alternativas a la sigla inglesa MVP (de most valuable player ). Así, en «Martín fue la MVP del campeonato sub-19 celebrado en Madrid en 2023», podría haberse usado cualquiera de ellas.

El anglicismo fan zone puede sustituirse por expresiones españolas como zona de hinchas , aficionados , seguidores o forofos , o zona para la hinchada , la afición o, en algunos países, la fanaticada , la porra o la barra .

¿Para qué sirve la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.