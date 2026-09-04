Multas en la ONU, matrimonios entre primos y asesinatos políticos: los insólitos casos que buscan responder si los líderes hacen la diferencia

El libro del día: "Profits, Prophets, Coaches and Kings: (When) Do Leaders Make a Difference?", de Jared Diamond

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En Profits, Prophets, Coaches and Kings: (When) Do Leaders Make a Difference? (Ganancias, profetas, entrenadores y reyes: ¿(Cuándo) marcan la diferencia los líderes?), Jared Diamond se propone responder una pregunta central: en qué casos un líder, un creador o una figura histórica fue realmente decisivo de un modo que otra persona no habría podido replicar.

Para eso, el libro desarrolla una especie de prueba contrafáctica: preguntarse si, en circunstancias similares, otra persona podría haber producido el mismo resultado. La hipótesis de fondo es que, aunque muchas transformaciones históricas dependen de contextos amplios, también hay casos en los que individuos concretos modifican el curso de los acontecimientos de una manera singular.

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En la apertura del libro, Diamond compara a William Shakespeare, Ben Jonson, Christopher Marlowe y John Webster para sostener que solo Shakespeare pudo haber escrito Hamlet. A partir de ese ejemplo, plantea que ciertos individuos fueron irreemplazables y que su intervención produjo resultados que nadie más habría logrado de la misma manera.

Uno de los ejes centrales del libro son los “experimentos naturales”, es decir, comparaciones entre casos parecidos que permiten aislar mejor el peso de una persona en un resultado histórico, político o económico.

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William Shakespeare (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los ejemplos que desarrolla aparece Seretse Khama, primer presidente de la Botsuana independiente, a quien Diamond presenta como un caso en el que el liderazgo individual sí marcó una diferencia decisiva. Según ese enfoque, Khama logró desmantelar el poder de los jefes tradicionales y pudo hacerlo, en parte, porque ocupaba una posición de poder excepcional.

El libro también recurre a un ejemplo empresarial: una pareja de californianos adinerados que pudo impulsar la industria del jugo de granada justamente porque ya contaba con una gran fortuna. A partir de ese caso, Diamond extrae una conclusión más amplia: para entrar en un negocio con costos iniciales altos y un largo período de despegue, resulta clave disponer de mucho capital desde el comienzo.

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En la misma línea, el autor incorpora comparaciones estadísticas entre situaciones similares. Entre ellas aparece el estudio de los economistas David Card y Alan Krueger sobre locales de comida rápida a ambos lados de una frontera estatal: mientras Nueva Jersey aumentó el salario mínimo, Pensilvania no lo hizo. Ese trabajo concluyó que la suba del salario mínimo elevó el empleo, y Diamond lo usa como ejemplo de cómo una comparación bien construida puede desafiar ideas instaladas.

Seretse Khama en Londres en 1964

También cita investigaciones que atribuyen a los directores ejecutivos entre 6% y 29% de la variación de las ganancias de una empresa, mientras que los entrenadores deportivos explicarían como máximo alrededor de 30% del rendimiento de un equipo. La idea es medir hasta qué punto el liderazgo individual modifica resultados que, a primera vista, podrían parecer explicables solo por factores estructurales.

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El libro extiende ese método a otros terrenos. Uno de los estudios que retoma toma el volumen de multas de estacionamiento acumuladas por delegaciones nacionales en la sede de la ONU en Nueva York como indicador del nivel de corrupción política de sus países.

Otro trabajo citado usa la frecuencia de matrimonios entre primos como variable vinculada a la consanguinidad y, a partir de ese punto, concluye que los monarcas europeos menos inteligentes de los últimos cuatro siglos tuvieron menos éxito para expandir sus territorios.

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El volumen de multas de estacionamiento acumuladas por delegaciones nacionales en la sede de la ONU en Nueva York como indicador del nivel de corrupción política de sus países (REUTERS/Carlo Allegri)

En otro tramo, Diamond se apoya en el artículo de 2009 Hit or Miss? The Effect of Assassinations on Institutions and War, de Benjamin F. Jones y Benjamin A. Olken, para examinar cuánto puede alterar la historia la eliminación de un líder. A partir de ese tipo de estudios, el libro explora si los asesinatos políticos cambian el curso de las guerras, las instituciones o los regímenes.

Hacia el final, Diamond plantea nuevas preguntas para abordar con experimentos naturales, entre ellas en qué circunstancias los líderes militares marcan más la diferencia.

En conjunto, Profits, Prophets, Coaches and Kings es un libro que intenta medir, comparar y poner a prueba la influencia real de individuos concretos en la historia, la política, la economía, el deporte y la guerra.

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