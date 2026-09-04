Un grupo de músicos demandó a una empresa de inteligencia artificial musical: alegan que imita ilegalmente las voces de Taylor Swift y Bruno Mars

Jason Isbell, cantautor ganador de un premio Grammy, es uno de los demandantes en la demanda (REUTERS/Mike Segar)

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Cuatro músicos, entre ellos el aclamado cantautor independiente Jason Isbell, demandaron a la empresa de inteligencia artificial musical Suno, acusándola de imitar sus voces y estilos distintivos sin permiso. Los músicos que interpusieron la demanda —entre los que se encuentran Guy Forsyth, Eduardo Calle y David Lowery, un firme defensor de los derechos de los artistas en la era digital— solicitaban al tribunal que la demanda se tramitara como colectiva.

Suno, fundada en 2022, es una de las plataformas que permiten a los usuarios en línea, tanto músicos profesionales como aficionados, crear canciones introduciendo unas pocas palabras o frases descriptivas en un cuadro de texto. En cuestión de minutos, o incluso segundos, genera una melodía basada en la información proporcionada por el usuario. En un mercado saturado de música con inteligencia artificial, la compañía se ha convertido en líder, con una valoración de la compañía por parte de los inversores de 5400 millones de dólares, muy superior a la de cualquier competidor independiente.

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Al igual que otras empresas de música con inteligencia artificial, Suno se ha enfrentado a varias demandas de la industria musical por la forma en que se entrenó su modelo de aprendizaje automático. Las discográficas y las editoriales musicales afirman que la empresa ha infringido los derechos de autor a gran escala al utilizar millones de canciones sin su autorización. En los documentos judiciales, Suno ha defendido su modelo argumentando que el entrenamiento está permitido bajo el principio de uso legítimo, una defensa que ofrece protección contra las demandas por infracción de derechos de autor en circunstancias limitadas.

La última demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Massachusetts, abre un nuevo frente legal contra Suno, centrándose no en los derechos de autor, sino en lo que los demandantes consideran una imitación ilegal de los estilos y voces personales de artistas específicos.

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Según la denuncia de los músicos, Suno “introdujo las identidades de los músicos en su modelo de IA para crear su producto comercial sin su consentimiento, y ahora explota esas identidades utilizando públicamente los nombres de los músicos para obtener un considerable beneficio comercial”.

Según la denuncia de los músicos, Suno "explota identidades utilizando públicamente los nombres de los músicos para obtener un considerable beneficio comercial"

Citaron leyes estatales sobre privacidad y derecho a la propia imagen en más de una docena de estados, incluidos Massachusetts, Nueva York, Tennessee, California y Texas. (Como se indica en la demanda, Isbell reside en Tennessee; los demás demandantes, según la demanda, residen en Georgia, Texas y Florida). La demanda solicita una indemnización por daños y perjuicios de cuantía indeterminada.

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Algunas de las principales compañías discográficas, en un intento por establecer condiciones comerciales y obtener ingresos por licencias, han llegado a acuerdos extrajudiciales con empresas de inteligencia artificial. El año pasado, Warner Music llegó a un acuerdo con Suno y otra empresa de IA, Udio, y anunció que está colaborando con ambas para desarrollar nuevos modelos con licencia. Sin embargo, muchos artistas se han mostrado escépticos ante la inteligencia artificial, expresando su preocupación por un futuro en el que la música creada principalmente por seres humanos compita con una gran cantidad de canciones generadas por IA.

“No quiero Suno, gracias”, escribió en julio en las redes sociales Isbell, artista de música americana con seis premios Grammy.

Un representante declaró que la empresa considera que las acusaciones carecen de fundamento y que se defenderán de ellas. Asimismo, hizo referencia a una reciente publicación en el blog de Mikey Shulman, cofundador y director ejecutivo de la compañía. En ella, Shulman afirma que la empresa nunca ha permitido propuestas de artistas específicos ni de obras protegidas por derechos de autor.

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La demanda señala que Suno afirma que los usuarios tienen prohibido usar nombres específicos en sus sugerencias, pero lo califica de falso. Afirma que cuando se ingresó el nombre “Jason Isbell” en el sistema, este reprodujo “una canción de música americana llamada Paper Bell, imitando la característica voz masculina limpia y el acento country de Isbell”.

La demanda alega que Suno también puede imitar canciones de superestrellas como Taylor Swift y Bruno Mars si los usuarios simplemente escriben los nombres de estos artistas con espacios entre cada letra (“t a y l o r s w i f t”). La demanda podría determinar qué grado de similitud con la voz o el estilo de un artista es lícito y qué constituye una imitación ilegal.

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En una prueba reciente del servicio realizada por The New York Times, una solicitud de “una balada folk-rock de los años 70 al estilo de Neil Young” generó un mensaje emergente que decía: “No hacemos referencia directa a los artistas, por lo que hemos reemplazado su sugerencia con estilos similares que podrían gustarle”.

En la entrada de su blog, el Shulman afirmó que la empresa utilizó ciertas “estrategias de capacitación” para reducir el riesgo de que el sistema generara “reproducciones no autorizadas”. “Por ejemplo”, continuó, “decidimos intencionadamente no utilizar nombres de artistas en los metadatos de nuestro programa de formación porque nuestro objetivo es ayudar a la gente a crear canciones originales, no música que suene como la de artistas ya existentes”.

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Fuente: The New York Times