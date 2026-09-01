El Centro Cultural Recoleta arranca septiembre entre Hitchcock, Borges y shows gratis

El Centro Cultural Recoleta presenta en septiembre una programación con cine, música, literatura y artes visuales con entrada libre y sin costo para residentes y argentinos

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El Centro Cultural Recoleta anuncia para septiembre una grilla que cruza ciclos de cine, shows en vivo y programación literaria con entrada libre y sin costo para residentes y argentinos. El eje curatorial combina un recorrido por Alfred Hitchcock en la sala de cine, un mes de música en la Capilla y actividades que ponen a Borges y Juan José Saer en el centro de la conversación cultural.

El calendario de artes visuales suma un dato de programación de largo aliento: la muestra El juguete rabioso: 100 años permanecerá disponible hasta marzo de 2027 en las salas 2 y 3, con curaduría de Sylvia Saítta y Juan Maisonnave. En la sala Histórica extiende Mireya Baglietto en el Recoleta: 1986-2000 hasta el 25 de octubre.

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En cine, el CCR ofrece funciones semanales de Catálogo para una familia de Iair Michel Attias y activa un bloque de rarezas europeo-oriental que va de Cuerno de cabra a El color de la granada. La sala también programa una edición de sábados de superacción con Casino Royale, firmada por John Huston, Robert Parrish, Val Guest, Ken Hughes y Joseph McGrath.

La literatura, por su parte, sostiene dos líneas: una fecha dedicada a la biblioteca de Borges con especialistas de la Biblioteca Nacional y un fin de semana completo para la Fiesta del Libro Usado (FLU), además de un episodio en vivo del podcast Desinteligencia artificial centrado en Glosa.

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Cine: Hitchcock, estreno argentino y Europa del Este en bloque

El estreno argentino del CCR presenta "Catálogo para una familia", documental de Iair Michel Attias.

El CCR, como es sabido, ordena su cartelera en ciclos. En los viernes de Hitchcock, programa Cuéntame tu vida, Vértigo, Psicosis y Frenesí, todas dirigidas por Alfred Hitchcock, con clasificación +13. El recorte incluye desde el melodrama con pulso detectivesco hasta el suspenso y el humor negro, con foco en la lógica del trauma, el vértigo psicológico y el crimen.

El estreno argentino se concentra en Catálogo para una familia, de Iair Michel Attias, con funciones los jueves 3, 10, 17 y 24 de septiembre a las 18:00. El documental reconstruye la vida del artista plástico Jorge Michel desde diez fotografías y conecta esa búsqueda con el período del Instituto Di Tella y su impacto en el paisaje de la plástica en Argentina.

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El bloque de rarezas del Este suma una curaduría de títulos y procedencias: Cuerno de cabra (Metodi Andonov), Locas margaritas (Vera Chytilová), Manuscrito encontrado en Zaragoza (Wojciech Has), El hijo de la yegua blanca (Marcell Jankovics), El color de la granada (Sergei Paradjanov) y Viy, espíritu del mal (Konstantin Ershov y Gueorgui Kropatchev), con clasificaciones para mayores de 13 y 17, según el caso.

Locas margaritas (Vera Chytilová)

Música: Capilla, laboratorio y un mes de escenas cruzadas

La agenda musical del CCR ocupa dos frentes: la Capilla como sala principal y el Laboratorio de Investigación y Producción Musical como espacio de cruce entre arte, ciencia y tecnología. En música popular, la Capilla recibe a Sofa (4 de septiembre), Lucio Mantel (18 de septiembre), Luca Laurito y Ciaro Spinetta (20 de septiembre) y Alfredo Piro Rinaldi (25 de septiembre), que presenta Canciones de dos puertos con repertorio vinculado al tango, la milonga, la canción urbana de autor, el vals y el candombe.

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En el Laboratorio, el mes abre con HAITZ - Iñigo Ibaibarriaga (1 de septiembre), un proyecto planteado por el Laboratorio KLEM de Bilbao y enfocado en prácticas experimentales que trabajan sobre composición, espacio y escucha, con énfasis en tecnologías creativas. A mitad de mes, Metáforas (16 y 17 de septiembre) muestra improvisaciones sonoras y visuales con Karen Biehl (pintura) y Nora García (piano) como resultado de una investigación sobre relaciones entre arte sonoro y arte visual.

La Capilla del CCR presenta a Sofa, Lucio Mantel, Luca Laurito, Ciaro Spinetta y Alfredo Piro Rinaldi (foto) con una programación de música popular

La música clásica queda representada por Ensamble Tropi (26 de septiembre), agrupación dedicada a música de cámara de los siglos XX y XXI y a encargos a jóvenes creadores. El ciclo Antidomingos suma a Inbal Comedi (27 de septiembre), que presenta su disco Mis estaciones.

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Literatura: Borges, FLU y un podcast en vivo sobre Saer

El CCR monta un mes literario con tres hitos. La FLU - Fiesta del Libro Usado ocupará la Terraza el sábado 5 y domingo 6 de septiembre de 11:00 a 20:00. El evento, que nació en 2022, reúne librerías de usados y anuncia participación de Gabriel Borrelli, Liliana Heker, Lucas Adur y Cecilia Bona, con cierre musical de Paula Maffia.

El ciclo Borges 360° programa La biblioteca de Borges el 9 de septiembre a las 19:00, con Laura Rosato y Germán Álvarez, especialistas de la Biblioteca Nacional, con moderación de Juan Maisonnave. La actividad se apoya en un dato documental: antes de abandonar su cargo como director, Borges donó casi mil ejemplares que permanecieron ocultos durante treinta años en los fondos generales; un hallazgo casual impulsó la investigación de Rosato y Álvarez sobre esos volúmenes con marcas, anotaciones y manuscritos originales.

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La agenda de literatura del Centro Cultural Recoleta incluye la FLU - Fiesta del libro usado (foto) , el ciclo Borges 360° y una edición en vivo del podcast Desinteligencia artificial sobre Glosa, de J. J. Saer

El mes cierra su agenda literaria en vivo con Desinteligencia artificial. Edición especial: Glosa (J. J. Saer) el miércoles 23 de septiembre a las 18:30, en la sala Cine. Hernán Vanoli y Marcos Zurita protagonizan con público su podcast de crítica de libros, en una edición titulada Subordinación y Calor.

Artes visuales: de Baglietto a Klemm, con fechas de sala y coproducción

La programación de exposiciones articula nombres propios, aniversarios y convocatorias institucionales. En la sala Histórica, Mireya Baglietto en el Recoleta: 1986-2000 permanece disponible hasta el 25 de octubre, con foco en la artista visual e investigadora, creadora del arte núbico y pionera del arte participativo en la historia del CCR.

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En salas 7, 8 y 9, Federico Klemm, iluminador de mitos presenta una antológica con más de noventa obras, coproducida con la Fundación Klemm y curada por Federica Baeza, Guadalupe Chirotarrab y Santiago Villanueva. La muestra reúne núcleos ligados a Rosa Klemm, la ópera y las artes escénicas, fotomontajes digitales sobre Sansón y Dalila y el universo de telecristales, con fecha de cierre el 27 de septiembre.

La sala 4 aloja Melodía encadenada de Andrés Aizicovich hasta el 8 de noviembre. La sala 5 exhibe a Martín Farnholc Halley, seleccionado en la Convocatoria Abierta CCR 2026, hasta el 25 de octubre. La sala 6 presenta la colectiva Calabxzxs & Dragxnes curada por Andrés Gorzycki hasta el 11 de octubre. La sala 10 suma Eslabón Leyes, de Manuel Sigüenza, primera exposición institucional del artista, con curaduría de Javier Villa, hasta el 8 de noviembre. La sala 11 muestra Fantasía de valor, de Flor Alvarado, parte de la Convocatoria 2026 de Artes Visuales del CCR y curada por Carla Barbero, también hasta el 8 de noviembre. En la Sala 13, El transcurrir de Isidoro Valcárcel Medina integra un homenaje organizado por la Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España en Argentina y el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), disponible hasta el 7 de septiembre.

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El Centro Cultural Recoleta funciona de martes a viernes de 12 a 21, y sábados, domingos y feriados de 11 a 21, en Junín 1930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La modalidad de acceso a actividades y funciones es por orden de llegada hasta completar la capacidad de cada espacio, con entrada libre y sin costo para residentes y argentinos.

En el área de cine, el ingreso queda sujeto a la capacidad de la sala y se canaliza con reservas en Entradas BA, según información del propio CCR. En teatro, la programación se integra a FIBA 26 con localidades gestionadas desde el enlace oficial del festival.

Fuente y fotos: gentileza prensa del Centro Cultural Recoleta.