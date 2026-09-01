Cultura

La Feria del Libro Usado reunirá literatura y música en vivo durante dos días

Del 5 y 6 de septiembre, el Centro Cultural Recoleta presenta la quinta entrega de la FLU, con nombres reconocidos y actividades pensadas para convertir la visita en algo más que una simple compra

Feria del Libro Usado (FLU)
De Gabriela Borrelli a Paula Maffia: vuelve la FLU con charlas, lecturas y cierres musicales
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La quinta edición de la Feria del Libro Usado (FLU) se realiza del 5 y 6 de septiembre en el Centro Cultural Recoleta, con un cambio de sede que consolida un formato de feria con entrada libre y gratuita para argentinos y residentes, en horario de 12 a 19.

El dato operativo que marca el pulso del evento fue su convocatoria previa: en la edición anterior, pese a condiciones climáticas adversas, asistieron más de 15.000 personas a buscar libros usados “que no se consiguen en las librerías de nuevo”, según contó el librero y organizador Patricio Rago.

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Rago también situó el alcance regional del encuentro: afirmó que “mucha gente viaja de otras provincias” y que el año pasado llegaron visitantes de Uruguay, Chile y Brasil, un movimiento de público que sostuvo la lógica de la FLU como punto de circulación para el mercado de usados.

La programación combina venta de libros con charlas, lecturas y shows musicales, con un line up distribuido en dos jornadas y cierres musicales por fecha, mientras las librerías de usados prepararon durante meses su selección para el fin de semana en Recoleta.

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Feria del Libro Usado (FLU)
La programación de la quinta entrega de la Feria del Libro Usado mezcla literatura y música en vivo durante dos días, con nombres reconocidos y actividades pensadas para convertir la visita en algo más que una simple compra

La FLU muda su edición cinco al Centro Cultural Recoleta, un giro de locación que definió la experiencia del público en un predio cultural con actividades y vista de terraza, según describió el texto de presentación del evento.

Rago, librero en Aristipo Libros y autor de Homo ludens y Ejemplares únicos, organiza la feria de forma autogestiva junto con Paz Marenco, productora y gestora cultural.

La propuesta se enfoca en promover lectura y encuentro entre lectores, autores y libreros, con la promesa de “las mejores librerías de usados de la ciudad” y una selección preparada con anticipación para esta edición.

En su explicación sobre el contexto económico, Rago vincula el criterio de precios a la situación general y al objetivo de accesibilidad: “A pesar de la tremenda crisis que estamos atravesando, la FLU sigue siendo un éxito. Y la idea además es que los libros estén a precios accesibles para que todos puedan llevarse algo”, dijo.

Feria del Libro Usado (FLU)
Patricio Rago, organizador de la Feria del Libro Usado (FLU)

El organizador también planteó la persistencia del público pese a factores externos: “Nada detiene a la pasión lectora”, afirmó, y señaló que ya “prendía velas” para que el clima acompañara esta vez, después de un año con calor intenso el sábado y llovizna el domingo.

La grilla anuncia participaciones de Gabriela Borrelli, Liliana Heker, Susana Villalba, Tom Maver, Esther Cross, Ricardo Romero, Juan Mattio, Lucas Adur, Juan Maisonnave y Cecilia Bona, con charlas, lecturas y entrevistas.

El sábado 5/9 abre a las 13.30 con música en vivo de Perdón Poeta, presentada como banda emergente elegida para la apertura. A las 14.30 se realiza la charla “El Borges de Bioy” con Lucas Adur y Juan Maisonnave; a las 15.30, “Monstruos en la literatura” con Esther Cross y Ricardo Romero; a las 16.30, el “Discurso de apertura” de Gabriela Borrelli; y a las 17.30 cierra la música en vivo de Nación Ekeko.

El domingo 6/9, la agenda continúa a las 14.30 con “Todos somos lectores” a cargo de Cecilia Bona; a las 15.30, lectura de poesía “Un milagro perdido” con Susana Villalba y Tom Maver; a las 16.30, entrevista a Liliana Heker a cargo de Juan Mattio; y a las 17.30, música en vivo de Paula Maffia.

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