América Latina

Una redada en una discoteca dejó once aprehendidos por posibles nexos con una banda de Guayaquil

Ocho de los sospechosos tenían antecedentes penales y son investigados por su presunta relación con Freddy Krueger

Los detenidos vinculados a la banda Freddy Krueger (Policía Nacional)
Los detenidos vinculados a la banda Freddy Krueger (Policía Nacional)
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Una intervención policial realizada en una vivienda que funcionaba como discoteca terminó con la aprehensión de once personas en el sur de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Las autoridades investigan si los diez hombres y la mujer encontrados en el establecimiento forman parte de Freddy Krueger, una organización criminal asentada en sectores del suburbio y vinculada con delitos violentos.

El operativo se desarrolló durante la madrugada del lunes 31 de agosto de 2026 en la cooperativa Reina del Quinche, situada en el Guasmo Sur. La Policía llegó hasta el inmueble después de recibir información ciudadana sobre actividades sospechosas y desplegar labores de inteligencia para verificar lo que ocurría en el lugar.

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Los seguimientos permitieron identificar la propiedad como un posible punto de reunión de personas relacionadas con el grupo delictivo. Según la información proporcionada por la institución, en el establecimiento se preparaba una concentración que podía reunir a más de 50 asistentes. Sin embargo, cuando los agentes ejecutaron la intervención encontraron a once personas.

En el registro del inmueble fueron localizadas dos pistolas, un revólver calibre .38, seis municiones y una alimentadora. Los objetos fueron levantados como evidencias y quedaron bajo la custodia de las unidades policiales encargadas de continuar las investigaciones.

ARCHIVO - Policías realizan una operación de búsqueda de armas y/o drogas en el barrio de Nueva Guayaquil, en Guayaquil, Ecuador, el 4 de abril de 2024. (AP Foto AP/César Muñoz/Archivo)
ARCHIVO - Policías realizan una operación de búsqueda de armas y/o drogas en el barrio de Nueva Guayaquil, en Guayaquil, Ecuador, el 4 de abril de 2024. (AP Foto AP/César Muñoz/Archivo)

El coronel Juan Carlos Soria, comandante subrogante de la Zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y Samborondón, indicó que ocho de los aprehendidos registraban antecedentes penales. Entre las infracciones que constaban en sus historiales mencionó tenencia ilegal de armas, robo, asociación ilícita y delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización.

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Las armas serán sometidas a pruebas balísticas para determinar si fueron empleadas en asesinatos, atentados u otros hechos violentos. Los especialistas deberán comparar su funcionamiento y las marcas dejadas en proyectiles y casquillos con las evidencias recuperadas previamente en escenas delictivas de Guayaquil y otras jurisdicciones.

Los diez hombres fueron trasladados al Cuartel Modelo junto con los indicios decomisados. La mujer fue conducida inicialmente a una unidad médica para cumplir los exámenes establecidos en el procedimiento y luego debía quedar a disposición de las autoridades judiciales.

Hasta el 1 de septiembre no se había informado públicamente qué cargos formularía la Fiscalía ni qué medidas cautelares fueron ordenadas contra los sospechosos. Las investigaciones también deberán individualizar las conductas, establecer a quién pertenecían las armas y comprobar el vínculo de cada aprehendido con Freddy Krueger.

Soldados ecuatorianos montan guardia en la Base Aérea Simón Bolívar antes de ser desplegados en la provincia de Guayas para reforzar las operaciones de seguridad contra grupos criminales, en Guayaquil, Ecuador, 18 de junio de 2026. REUTERS/Santiago Arcos
Soldados ecuatorianos montan guardia en la Base Aérea Simón Bolívar antes de ser desplegados en la provincia de Guayas para reforzar las operaciones de seguridad contra grupos criminales, en Guayaquil, Ecuador, 18 de junio de 2026. REUTERS/Santiago Arcos

La sola presencia de las personas dentro del inmueble no demuestra su pertenencia a la organización ni permite atribuirles colectivamente la posesión del armamento. Por esa razón, la Policía mantenía abierta la indagación destinada a determinar las responsabilidades individuales y la función que presuntamente desempeñaba cada una.

Freddy Krueger opera principalmente en el sur y suroeste de Guayaquil, con especial influencia en el distrito Portete y varios barrios del suburbio. Informes policiales han relacionado a esta estructura con microtráfico, extorsiones, robos armados, secuestros y asesinatos por encargo.

La banda ha mantenido enfrentamientos con organizaciones como Los Duendes y Los Águilas por el control de territorios y mercados ilegales. Estas disputas, sumadas a divisiones internas, han sido señaladas como el origen de distintos ataques armados registrados en zonas densamente pobladas.

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En julio de 2025, un niño de cinco años murió al quedar atrapado en un atentado contra un presunto dirigente de Freddy Krueger en el distrito Portete. En octubre del mismo año, una masacre que dejó seis muertos y quince heridos en Cisne 2 fue relacionada preliminarmente con una pugna dentro de la organización.

Investigaciones judiciales anteriores también identificaron posibles conexiones entre integrantes de la banda y una red de policías acusados de sustraer municiones y accesorios de dependencias institucionales para comercializarlos con grupos criminales.

La operación de Reina del Quinche no fue presentada como la desarticulación total de Freddy Krueger ni incluyó el anuncio de la captura de uno de sus principales cabecillas. Su alcance dependerá de las pericias sobre las armas y de las pruebas que permitan establecer si el inmueble era utilizado de manera habitual por la organización.

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