Cultura

Flores, banderas y tradición: Buenos Aires celebra el arte de los fileteadores

La programación del Museo de la Ciudad se extenderá del 5 al 14 de septiembre con una muestra, charlas y una visita guiada para recorrer la historia, la vigencia y las transformaciones del filete porteño

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El Museo de la Ciudad albergará desde el 5 hasta el 14 de septiembre la 15ª edición del Encuentro Anual de Fileteadores, una programación organizada en torno al Día del Fileteador que buscará recorrer la historia, la vigencia y las transformaciones del filete porteño a través de una muestra, charlas y una visita guiada.

La actividad central será la exposición Filete porteño: 15 años de trazo, color y encuentro, que abrirá el sábado 5 a las 15 horas en la Sede Querubines. La muestra podrá visitarse hasta el 14 de septiembre en Defensa 225.

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La celebración principal del encuentro se concentrará los días 12, 13 y 14 de septiembre en la Sede Altos de Elorriaga, en Defensa 187. Todas las actividades de esas jornadas serán sin costo y con ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

El Día del Fileteador se conmemora cada 14 de septiembre por la primera exposición de filete porteño realizada en la Galería Wildenstein en 1970. La edición de este año reunirá a artistas de distintas regiones del país.

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La exposición funcionará como un homenaje a los maestros que marcaron el desarrollo de esta práctica, a quienes hoy sostienen el oficio y a las nuevas generaciones que exploran nuevos caminos. El recorrido reunirá obras de fileteadores de todo el país.

Flores, banderas y tradición: Buenos Aires celebra el arte de los fileteadores
La programación del Museo de la Ciudad se extenderá del 5 al 14 de septiembre con una muestra, charlas y una visita guiada para recorrer la historia, la vigencia y las transformaciones del filete porteño

El planteo curatorial se apoya en los elementos que identifican a este lenguaje visual: trazos, colores, flores, banderas, ornamentos y frases. La propuesta mostrará cómo el filete continúa encontrando nuevos soportes y espacios, desde carros y colectivos hasta carteles, objetos, intervenciones urbanas y producciones contemporáneas.

Nacido en las calles de Buenos Aires, el filete porteño se presenta en esta edición como uno de los lenguajes visuales más reconocibles de la identidad porteña. La exposición pondrá el foco en esa continuidad entre tradición y cambio.

El museo informó que la sede de la muestra abrirá lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 horas, y sábados, domingos y feriados de 11 a 20 horas. Los martes permanecerá cerrada.

El sábado 12 a las 14 horas, Diego Prenollio y José Espinosa ofrecerán la charla La huella de los maestros en el filete actual. El encuentro estará dedicado a la herencia de los grandes referentes históricos y a la manera en que sus técnicas, estilos y formas siguen presentes en el trabajo contemporáneo.

Ese mismo día a las 15.30 h, Bárbara Chilo encabezará “El ABC del diseño y la composición”. La actividad se centrará en la estructura interna del filete, con eje en el trazado, el equilibrio de las formas, el uso del espacio y la armonía visual.

Cafetines: El Colonial
Café típico porteño, con arte de fileteador

El domingo 13 a las 15 h, Silvia Dotta y Cristian Blanco participarán de “El filete porteño como trabajo”. La charla se enfocará en la práctica profesional actual, la cotización de proyectos, el vínculo con clientes y las dificultades de vivir de este oficio sin perder su identidad.

Más tarde, a las 17 h, Ceci Calvet coordinará “Filete contemporáneo: flores y banderas con Filgo”. El espacio propondrá trabajar sobre la adaptación de motivos clásicos mediante materiales actuales.

El lunes 14, en el marco del Día del Fileteador, se realizará a las 17 h una visita guiada especial por la exposición. La propuesta repasará la historia del filete porteño, sus técnicas, sus referentes y el trayecto de estos 15 años de encuentro entre artistas, maestros y nuevas generaciones.

La entrada general al Museo de la Ciudad costará $10.000. Los residentes argentinos y los extranjeros con DNI pagarán $2.000; los miércoles habrá ingreso sin cargo, al igual que para jubilados, excombatientes de Malvinas, estudiantes universitarios con acreditación, personas con discapacidad con un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos.

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