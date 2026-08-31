El Festival La Mujer y el Cine cerró su edición en el Malba: una gala con premios, salas llenas y una promesa de continuidad

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El Festival La Mujer y el Cine cerró en Buenos Aires su 38ª edición con una gala en el Malba que combinó homenajes, premios y una señal de continuidad para el cine argentino hecho por mujeres: durante cinco días, en cinco sedes, reunió largometrajes, cortometrajes, videominutos, clases magistrales y una jornada de work in progress orientada a terminar nuevas películas.

La ceremonia también dejó uno de los ejes materiales de esta edición: en la competencia de cortometrajes se entregaron premios de $1.300.000 y $1.500.000, mientras que SAGAI distinguió la mejor interpretación con $1.000.000. En paralelo, la sección de proyectos en desarrollo repartió servicios de traducción, sonido, distribución, diseño, masterizado y asesorías para el estreno.

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La presidenta de la institución y socia fundadora, Annamaría Muchnik, definió el cierre ante una sala colmada con una idea que resumió el tono del encuentro: “Hoy cerramos esta edición con el corazón explotado. Pasaron hermosas películas con salas llenas, debates y charlas, reencuentros, abrazos y esa cosa hermosa que solo pasa acá: nuestras jóvenes descubriendo que hay un espacio que las alberga y les abre las puertas”.

Muchnik agregó que el objetivo no es sostener una excepción sino volver habitual esa presencia: “El verdadero avance no es crear una excepción, es normalizar la presencia de las mujeres en todos los espacios. Muchas gracias”.

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La actriz argentina Mercedes Morán sostiene el diploma y el galardón del Premio a la Trayectoria otorgado durante el Festival La Mujer y el Cine en Buenos Aires (Eugenia Kais)

Durante la gala en el Malba, el festival entregó premios a la trayectoria a la actriz Mercedes Morán y a Paula Félix-Didier, especialista en conservación y archivo de medios audiovisuales, docente e investigadora cinematográfica.

Al recibir su estatuilla, Félix-Didier vinculó el reconocimiento con la situación de la preservación audiovisual en el país: “Muchísimas gracias a La Mujer y el Cine y a todas las luchadoras aquí presentes por el cine argentino y la vitalidad. En la Argentina no tenemos una cinemateca nacional aunque existe una Ley que busca crearla desde 1999. Mientras tanto, somos muchos los que hacemos lo que podemos. Cada película que se pierde, se pierde para siempre. Hoy, en un mundo donde las imágenes se fabrican y vivimos rodeados de las fake news, los archivos son más necesarios que nunca”.

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Morán, acompañada por familiares y amigos, agradeció el premio con una defensa explícita del espacio que construyó el festival: “Muchas gracias a La Mujer y el Cine no solo por este reconocimiento sino porque al existir acompañan protegen y resisten junto al cine hecho por mujeres. Estamos en un momento donde este tipo de reconocimientos nos ayudan a darle cada día sentido a lo que hacemos. ¡Qué viva el cine argentino!”.

La respuesta central que dejó esta edición quedó expuesta en su propio mapa de premios: el festival no solo exhibió películas, también financió, visibilizó y empujó la circulación de nuevas obras dirigidas o impulsadas por mujeres en distintas etapas de producción.

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También se homenajeó a Paula Félix-Didier, especialista en conservación y archivo de medios audiovisuales, docente e investigadora cinematográfica

En la competencia oficial de cortometrajes, el jurado integrado por Saula Benavente, Cristina Andreu, Candela Vetrano, Olivia Nuss y Blanca María Monzón otorgó el Premio La Mujer y el Cine al mejor cortometraje con perspectiva de género, con apoyo de Fundación Mirgor, a Partir y renunciar, de Marilú Varsky. La mención especial de esa misma categoría fue para Mamita, de Chiara Boiani.

El Premio Manuel Antín de la Fundación Universidad del Cine a la mejor dirección fue para Agnese Boaretto por Seis de abril, con una recompensa de $1.300.000. El Premio “Una Nueva Mirada” La Mujer y el Cine junto a María Cher al mejor cortometraje distinguió a Todos los nombres empiezan con M, de Carla Scolari, con $1.500.000, y otorgó una mención especial a Planetario, de Sofía Poncini.

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En videominuto, el Premio Sara Facio de la Fundación Walsh Facio fue para Carta de presentación, de Victoria Hermo. Las menciones especiales quedaron para Chicas de verano, de Magali y Micaela Cristoforo, y Hacia dentro, de Sofía Ungar.

El Premio Fundación Mirgor al mejor videominuto fue para Como si hubiera, de Melina Kladniew, que también recibió el reconocimiento de RAFMA, la Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales. Las menciones especiales de Fundación Mirgor fueron para Vera, de Matilda Lasarte, y En ese momento nos fuimos todas, de Macarena Sarsfield.

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Durante cinco días, el encuentro desplegó funciones en cinco sedes de Buenos Aires

En largometrajes, el Premio Eva Landeck, otorgado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, reconoció a Mailín, de María Silvia Esteve. La primera mención fue para Vlasta, el recuerdo no es eterno, de Candela Vey y Tino Pereira, y la segunda para La muerte es algo que les sucede a los demás, de Ana García Blaya.

La Asociación de Autores de Fotografía Cinematográfica Argentina, ADF, también distinguió a Mailín: el premio fue para María Silvia Esteve y Andrea Cabrera. La mención especial quedó para Mariano Donoso por su trabajo en BRUCHER. Crónica botánica Inaudita.

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La instancia de work in progress concentró buena parte de la apuesta al futuro que planteó el festival. El Premio Género DAC fue para Ricardo Aronovich: El Maestro de la Fotografía Cinematográfica, de Paola Rizzi, e incluyó un taller de distribución a cargo de Manuel García.

El Premio de Traslatearly distinguió a Seré nadie, de Fremdina Bianco, con el servicio de traducción y subtitulado. El Premio de Ah! Cine fue para Señorita Arquitecto, de Nadia Lozano, con una asesoría profesional en producción cinematográfica.

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La ceremonia también dejó uno de los ejes materiales de esta edición: en la competencia de cortometrajes se entregaron premios de $1.300.000 y $1.500.000, mientras que SAGAI distinguió la mejor interpretación con $1.000.000

Quintana, de Victoria De Michele, reunió tres apoyos: el de Pomeranec Música & Sonido, con 30 horas de posproducción de sonido; el de Lahaye Media, con conformado online, masterizado DCP y entregas internacionales; y uno de Zoelle Producciones, para el diseño del afiche. El Premio de La Burbuja Sonido fue para Mi propia jefa, de Florencia Calcagno, con 40 horas de estudio, acompañamiento y asesoramiento.

El espacio habitado, de Maria Laura Cali, recibió el Premio de Film to Festivals para su distribución internacional y otro de Zoelle Producciones para la realización del rodante final. Gorky Films premió a Cómo se hace una madre, de Maayan Feldman, con el conformado del proyecto hasta 4k de resolución.

Los premios de Lovi Media, una asesoría profesional para lanzamiento y estreno, y de Sendfiles, con tres envíos de materiales a festivales, alcanzaron a todas las películas participantes de la sección.

En los rubros técnicos y reconocimientos de asociaciones, SAGAI distinguió a Martina di Marco por Todos los nombres empiezan con M, dirigida por Carla Scolari, con un premio en efectivo de $1.000.000. Acción concedió un premio ex aequo a Seis de Abril, de Agnese Boaretto, e Inchegen Awka Liwen, de Yvana Juárez, y una mención especial a Todos los nombres empiezan con M.

AADA premió la dirección de arte de Malena Jiménez Maestri y Agustín Millauro en 48 – La muerta que habla, y otorgó una mención especial a María Celeste Beros y Candela Robles por Ya no soy mí. ADF reconoció la fotografía de Denise Chautemps en Todos los nombres empiezan con M y mencionó a Inés Ramos y Sofía Lizzoli por Cráter.

La Asociación Argentina de Coloristas, AAC, distinguió a Fernando Lorenzale por el tratamiento de color de Extraordinaria. EDA, la Asociación Argentina de Editorxs Audiovisuales, premió a Berenice Zapiola por La cara de mi madre con un año de licencia de Premiere.

El Premio Graciela Maglie de ARGENTORES al mejor guion de cortometraje fue para Lucila Lopatin y Martina Vogelfang por Steve Buscemi. El reconocimiento incluye el registro de expediente ante la DNDA.