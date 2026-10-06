Graciela Alfano recordó cuando Ernesto Sábato la disuadió de dejar Ingeniería: “Dedicate al espectáculo, te vas a divertir más”

Graciela Alfano en Infobae en Vivo habla sobre la actualidad argentina

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Graciela Alfano se presentó en el estudio de Infobae en Vivo y protagonizó una extensa entrevista con Maru Duffard, Federico Mayol, Facundo Kablan y Andrei Serbin Pont en la que repasó sus convicciones políticas, su formación académica y su visión sobre la fama, la venganza y el amor propio. La actriz, modelo e ingeniera habló sin filtros y dejó frases que atravesaron el humor, la filosofía y la intimidad.

Alfano prefiere no opinar en política

Duffard le preguntó si tenía ganas de expresarse políticamente. Alfano fue directa y usó sus propias palabras para explicar el motivo de su silencio: “No quiero sobre mis hombros por alguna reflexión que puedo hacer. No me parece buena la reacción. No me parece buena. Entonces, lo que me animo a decir es... no quiero ser la próxima Lali.”

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Aún así, dejó en claro su posición de fondo. “Siempre voy a estar a favor de la gente”, afirmó, y enumeró lo que considera necesidades básicas: vivienda digna, trabajo, salud y seguridad. “La gente no está pidiendo ir a Miami a comprar tres televisores. Lo digno. Y tienen derecho.” Sobre la acción política, sostuvo que cree en la acción y no en la queja: “Creo en el deseo verdadero, no en el piripipí, en lo que tengo que hacer para que los demás me aplaudan.”

Consultada sobre si existe una Argentina favorita en su memoria, Alfano respondió sin dudar: “Siempre presente.” Explicó que cree en las incomodidades y las dificultades como motor de avance. “Nosotros no somos una sociedad aburrida, pero a mí me encanta mi país. Me gustó siempre, con todas las dificultades que tuvo.”

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Remarcó el orgullo de ser argentina y habló de lo que llamó “argentomanía”: la valoración creciente que el mundo tiene de los argentinos. “Antes decían: ‘Son soberbios’. Yo contestaba: ‘No, no somos soberbios, somos mejores’”, recordó, y citó los cinco premios Nobel y la reputación de los obreros argentinos como ejemplos concretos. Subrayó que quien no está cómodo puede irse, pero fue categórica con quienes se quedan a quejarse sin actuar: “Sos una rotura de bolas que no la aguantamos más.”

Graciela Alfano en Infobae en Vivo cuenta cuándo se dio cuenta que era una figura

La “Venus de la Argentina”

Duffard le preguntó en qué momento sintió que era Graciela Alfano. La respuesta fue una reflexión sobre la diferencia entre la persona y el personaje. “Esa Graciela Alfano se fue construyendo también con la gente, porque esa sociedad necesitaba eso”, explicó. “No porque yo dije: ‘Ay, voy a ser la Venus’. No, se va eligiendo, se va construyendo.”

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Reconoció que esa construcción exige atributos difíciles de sostener: “Narcisista, egoísta, como una diva. Es lo peor de todo y lo tenés que hacer, lo tenés que ser también.” Y diferenció esa figura pública de la persona real: “A la persona, cuidado, la conocen muy pocos. Y los inteligentes van viendo a través de lo que digo quién es el titiritero detrás de la construcción.”

Cuando Duffard le preguntó si se sentía inteligente, Alfano contestó sin pausa: “¿Qué te parece? Estoy acá. Si no, ¿por qué me llamaste?”

Uno de los pasajes más debatidos fue el intercambio sobre la venganza, en el que Mayol cuestionó su postura. Alfano defendió que no puede perdonar sin sentir que hubo alguna forma de justicia previa, y usó la película Relatos salvajes como ejemplo: la escena del casamiento en la que la novia se venga del novio que llevó a su amante de cinco años a la fiesta. “Sólo puedo perdonar y olvidarme cuando me vengo un poquito al menos”, sintetizó.

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También contó que muchas veces la venganza llega sola. “Sólo espero en el cordón de la vereda y lo ves caer y tener unas vidas espantosas. Y vos decís: ‘La vida me vengó’ y ahí lo suelto.”

Graciela Alfano en Infobae en Vivo: sus pendientes y si hará una biopic de su vida

La ingeniería nuclear fue su vocación frustrada

Alfano sorprendió al revelar que se recibió de ingeniera hidráulica y que su verdadera pasión siempre fue la ingeniería nuclear. “Mi mamá no me dejaba ir a Bariloche porque creía que me iban a poseer físicamente”, contó entre risas. “A todo esto no sabía la hija que tenía.”

Recordó haber tenido como profesor en la Universidad de Buenos Aires (UBA) al físico Carlos Castro Madero. Se lanzó a una explicación sobre física cuántica que tomó por sorpresa al panel y señaló que toda la materia del planeta, reducida a sus componentes más básicos, cabría en un terrón de azúcar. El escritor Ernesto Sábato también apareció en el relato. “Viene Ernesto y yo haciéndome la grandiosa le digo: ‘Ernesto, yo estudio ingeniería, ¿viste? No hago esto del espectáculo’. ¿Sabés qué me dijo? Me dice: ‘Dedicate al espectáculo, vas a divertirte mucho más. El mundo de la matemática es muy aséptico, te vas a aburrir. Acá vas a tener humanidad, van a pasarte cosas’”, recordó Alfano.

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Alfano quiere que la China Suárez la interprete en su biopic y aspira a actuar en la producción

Sobre proyectos pendientes, Alfano contó que hace dos años hubo conversaciones sobre una biopic suya, pero que finalmente se priorizó la de Moria Casán. “Bien hecho, porque Moria laburó dos años como una perra”, reconoció, y la elogió: “Creo que Moria es una de las grandes mentes hoy. Piensa bien, actúa bien y dice bien.”

Para su propia biopic, expresó que le gustaría que China Suárez la interprete en sus años jóvenes y que ella misma actúe la etapa de su edad actual. Citó a Freud para explicar por qué le interesa contar todo: “Lo que se guarda se pudre y uno se pudre con eso.”

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Sobre si tiene arrepentimientos, fue contundente: ninguno. Y cerró con una reflexión sobre el fracaso que, dijo, nadie le enseñó de chica: “¿Por qué a mí nadie me enseñó que fracasar está buenísimo?”

Graciela Alfano en Infobae en Vivo

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