La Fundación Hito Cultural anunció a los 12 artistas de su programa 2026/27

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La Fundación Hito Cultural anunció la selección de los doce artistas que integrarán la edición 2026/27 de su programa anual en su sede de Parque Patricios. La presentación oficial se realizará el 12 de agosto a las 18, en el marco del cierre de la exposición actual, según informó la organización.

El programa ofrece espacios de trabajo a creadores argentinos durante un año, con el objetivo de estimular la producción de obra y fortalecer trayectorias en el ámbito de las artes visuales. Este ciclo, lanzado en 2024, llega a su tercer año consecutivo.

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La selección de los participantes de la edición 2026/27 estuvo a cargo del jurado integrado por Carlos Gutiérrez, artista y curador; Pablo Caligaris, director de la Fundación Hito Cultural; y Alejandro Gawiansky, presidente de la Fundación. El comité evaluó más de 200 postulaciones recibidas durante la convocatoria abierta.

Los artistas seleccionados para la próxima edición son Florencia Levy, Julián Medina, Vico Bueno, Lulo Demarco, Renata Molinari, Sofía Torres Kosiba, Carlos Bugnon, Lucila García de Onrubia, Franco Palioff, Eva Moro Cafiero, Verónica Meloni, Juane Odriozola y Emilia Álvarez.

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Florencia Levy

El jurado priorizó la diversidad de enfoques, medios y trayectorias. En palabras de Carlos Gutiérrez: “Apostamos a construir un grupo donde la multiplicidad de estrategias y saberes no solo fuese rastreable en la obra, sino también en el modo en que se dialogan con las escenas del arte.”

Pablo Caligaris señaló que los seleccionados emplean técnicas que abarcan desde la pintura y la escultura hasta instalaciones, música y performance, destacando el vínculo que cada participante plantea con el contexto de la sede y del barrio.

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La estructura del programa incluye la utilización de talleres de gran formato ubicados en el galpón industrial de más de 1.000 metros cuadrados de la fundación en Parque Patricios. El espacio fue acondicionado para la producción de arte contemporáneo y está diseñado para favorecer la colaboración y el intercambio profesional entre los artistas seleccionados.

Sofía Torres Kosiba

Florencia Levy cuenta con experiencia reciente en la Bienal de Gwangju (2024) y la docencia en la Universidad Nacional de San Martín. Julián Medina desarrolló exposiciones individuales y participó en premios como el Kenneth Kemble y el Banco de Córdoba. Vico Bueno tiene trayectoria en arte y educación, y fue reconocida en certámenes como Fundación Klemm y Fortabat. Lulo Demarco, artista interdisciplinario uruguayo-argentino, participó en muestras y festivales internacionales en Viena, París y Buenos Aires.

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Renata Molinari realizó residencias artísticas en Londres y fue distinguida con becas del Fondo Nacional de las Artes y el Ministerio de Cultura. Sofía Torres Kosiba alterna entre Buenos Aires y Córdoba, y su obra fue exhibida en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el EAC de Montevideo y espacios de Lima y Santiago de Chile. Carlos Bugnon integra la edición 2025-2026 del Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella y expone en el cruce entre artes visuales y música experimental.

Lucila García de Onrubia exhibió en el MALBA y la Fundación Proa, y participó en programas públicos de Miami-Dade. Franco Palioff, de formación en ingeniería nuclear, realizó residencias en Brasil, Berlín y Uruguay, y expuso en galerías internacionales. Eva Moro Cafiero es la representante más joven del grupo, nacida en 2002, y fue premiada en arteBA y el Salón Nacional de Artes Visuales de Argentina.

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Franco Palioff (Crédito: ariel torres)

En el equipo, Verónica Meloni se destaca como artista e investigadora de performance radicada en Córdoba, con exposiciones en la Bienal de Arquitectura de Venecia y ZonaMaco. Juane Odriozola combina las artes visuales, la música y la poesía, y obtuvo el 2° Premio en Grabado del Salón Nacional de Artes Visuales. Emilia Álvarez, artista y música multifacética, participó en residencias y exposiciones en Argentina, Europa y Japón, y fue comisionada recientemente por Artangel (Reino Unido).

La actual muestra con obras de los participantes del programa 2025/26 se exhibe desde el 26 de junio hasta el 12 de agosto en la sede de Hito Cultural, bajo la curaduría de Carlos Gutiérrez, quien también fue parte de la edición 2024 como artista.

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El fundador de la institución, Alejandro Gawiansky, es arquitecto y director ejecutivo de HIT Group. La dirección artística del programa está a cargo de Pablo Caligaris, gestor cultural y director de la residencia La Ira de Dios. La coordinación curatorial recae en Carlos Gutiérrez, responsable de la curaduría de la exposición actual y docente universitario.

La fundación fue creada en mayo de 2024, con énfasis en el acompañamiento de artistas jóvenes y emergentes del país, y en el desarrollo de prácticas artísticas contemporáneas a gran escala.

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