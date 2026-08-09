Feria de Editores: la última jornada cruza nuevas escritoras, memoria y derechas radicales

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Hoy, la Feria de Editores (FED) cierra su 15° edición con cuatro charlas que ponen en diálogo a escritoras de nueva generación, el avance de las derechas radicales, la escritura como territorio salvaje y los usos políticos de la memoria. La jornada final, que se extiende desde las 14.30 hasta las 19 en el C Art Media de la avenida Corrientes 6271, en Buenos Aires, propone un recorrido que va de la narrativa rioplatense más reciente al análisis político de época.

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Río de la Plata, 2000: tres voces de una generación

La tarde arranca con “Río de la Plata, 2000”, una mesa que reúne a tres escritoras nacidas en ese año o en su entorno inmediato, con la moderación de la periodista y escritora Fernanda Nicolini. Las participantes son la uruguaya Tamara Silva Bernaschina, la también uruguaya Erika Paula Curbelo y la argentina Milagros Porta.

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Silva Bernaschina es, a sus 25 años, una de las voces más premiadas de la literatura uruguaya reciente. Nacida en Minas, departamento de Lavalleja, acumula dos Premios Bartolomé Hidalgo —en las categorías Narrativa y Revelación— por su primer libro de cuentos, Desastres naturales (Estuario, 2023), que también recibió el Premio Nacional de Literatura en la categoría Ópera Prima. Su novela Temporada de ballenas (Estuario, 2024) obtuvo una mención de honor en el concurso Juan Carlos Onetti, y en 2025 publicó Larvas (Páginas de Espuma), su segundo volumen de relatos, editado en España. En diciembre de 2025 recibió además el Premio Morosoli de Bronce en Letras.

Curbelo es otra narradora uruguaya de la misma generación. Su libro de cuentos Me gusta así (Estuario) obtuvo una Mención de Honor en el Premio Juan Carlos Onetti 2023. Sus relatos transitan oficinas, calles y vínculos precarios de una generación que, según describe la propia editorial, “intenta afirmarse mientras lidia con trabajos precarios, vínculos que van y vienen y expectativas familiares imposibles”.

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Porta, nacida en Buenos Aires en 2002, estudia la Licenciatura en Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y es editora de la revista y editorial Taipei. Publicó el libro de cuentos Aguamala (Hexágono Editoras, 2022) e integró las antologías Los amigos difíciles (Nomen Nescio) y Tan diversa (Mardulce). En dos ocasiones fue seleccionada por la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires.

La moderadora, Nicolini, es periodista, escritora y editora. Nacida en Morón en 1979, trabajó en las revistas TXT, Noticias y Brando —de la que fue directora— y en el diario Crítica de la Argentina. Es coautora, junto a Alicia Beltrami, de Los Oesterheld (Sudamericana), la biografía familiar del autor de El Eternauta.

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La ola reaccionaria bajo la lupa

A las 16, el debate político toma el escenario con “Un mundo de sensaciones derechosas. ¿La ola reaccionaria es imparable o estamos logrando frenarla?”. La mesa reúne al ensayista y periodista Pablo Stefanoni, al periodista y director de radio Federico Vázquez y a la periodista de política internacional Leticia Martínez.

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Pablo Stefanoni (Cortesía Siglo XXI)

Stefanoni es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad. En 2021 publicó ¿La rebeldía se volvió de derecha? Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común (Siglo XXI), texto que anticipó los cambios políticos que se extendieron por la región en los años siguientes. Este año presentó Un fantasma recorre el mundo. Cómo funciona la máquina de guerra reaccionaria (y qué podemos hacer para enfrentarla)(Siglo XXI, 2026), ensayo en el que analiza el funcionamiento de las nuevas derechas, el debate sobre si constituyen o no fascismo, el papel del antiwokismo y la relación entre la extrema derecha, Israel y la islamofobia.

Vázquez es fundador y conductor de Futurock, donde conduce el programa Un mundo de sensaciones —del que toma el nombre la mesa de la FED—, dedicado a la política internacional. También es director de Ediciones Futurock, sello que en 2024 lanzó una colección de historia argentina orientada a narrar ángulos poco explorados del pasado local, y colaborador de Le Monde Diplomatique en su edición en español.

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Martínez es periodista especializada en política internacional, graduada en Periodismo en TEA y con una Maestría en Periodismo de Investigación de la USAL/Perfil. Pasó por la TV Pública, Futurock, Radio Nacional, Cenital, Radio Con Vos y Perfil, entre otros medios.

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Violaine Bérot y lo que la escritura no domestica

A las 17.30 llega “Lo que no se domestica”, una conversación sobre la obra y los procesos de escritura de la francesa Violaine Bérot, con la escritora y periodista cultural argentina Valeria Tentoni.

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Violaine Bérot (Wikipedia)

Bérot nació en 1967 en Bagnères-de-Bigorre, en los Pirineos, estudió Filosofía e Ingeniería Informática, y en un momento determinado abandonó la vida urbana para instalarse en un valle de montaña sin electricidad ni agua corriente, donde se dedicó durante años a la cría de cabras y a la escritura.

Esa experiencia atraviesa su obra de manera directa. Publicó su primera novela, Jehanne, en 1994, y desde entonces construyó una bibliografía que incluye títulos como Pas moins que lui (2013), Nue, sous la lune (2017) y Tombée des nues (2018). Su novela Comme des bêtes (2021), publicada en castellano como Como bestias por la editorial Las Afueras (2023), le dio proyección internacional y obtuvo el Premio Lycéen de l’Échappée Littéraire en 2022. En 2025 publicó Du côté des vivants (Buchet/Chastel). Su obra explora la violencia psicológica, el cuerpo, la maternidad y los límites de la civilización con una escritura que los críticos suelen calificar de inclasificable.

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Tentoni es escritora, periodista cultural y editora del blog de la librería y editorial Eterna Cadencia. Nacida en Bahía Blanca en 1985, publicó poemarios como Batalla sonora, Ajuar, Antitierra, Piedras preciosas y Pirámide; los libros de relatos El sistema del silencio y Furia diamante; el ensayo El color favorito (Gris tormenta, 2023) y, en 2026, su primera novela, La vida privada. También es autora de libros para chicos y conduce el podcast Máquinas de escribir.

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Memoria, poder y disputa por el pasado

El cierre de las charlas del fin de semana estará a cargo de la historiadora Camila Perochena, con la exposición “Editar el pasado para gobernar el presente”, a las 19. La propuesta aborda los mecanismos por los que el poder político recorta, omite y reinterpreta la memoria histórica para legitimar el presente.

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Camila Perochena (Infobae en Vivo)

Perochena es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y profesora investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), donde también dirige la Maestría en Periodismo La Nación Di Tella. Se especializa en estudios de memoria, usos políticos del pasado y presidencialismo. En 2022 publicó Cristina y la Historia. El kirchnerismo y sus batallas por el pasado (Crítica), análisis sobre la operación de reescritura histórica en los discursos de Cristina Fernández de Kirchner. Para Perochena, existe una diferencia sustancial entre historia y memoria: mientras la primera aspira a una verdad con base metodológica, la segunda opera con lógica identitaria y militante, y “hay una distorsión del pasado que busca iluminar el presente”, según declaró en entrevistas previas.

En el contexto del gobierno de Javier Milei, Perochena advirtió públicamente que el Estado argentino atraviesa por primera vez desde 1983 un cuestionamiento explícito de los consensos democráticos sobre el terrorismo de Estado, con una narrativa oficial que, a su juicio, banaliza y minimiza los crímenes de la última dictadura militar. La FED eligió esa mirada para cerrar su programación intelectual del año.