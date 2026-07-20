Cultura

Tip de la RAE: la apoteosis, no el apoteosis

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Guardar
Google icon
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

PUBLICIDAD

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

El sustantivo apoteosis es siempre femenino : la apoteosis , no el apoteosis .

Con alguna frecuencia se pueden encontrar en las noticias de los medios de comunicación frases como las siguientes: «Para el apoteosis del fin de fiesta, se reservó la canción que da título a su último álbum», «El apoteosis llegará a las 18:00, con la cabalgata que contará con cinco carrozas» o «Es la historia de la génesis y el apoteosis de un gran amor fracasado».

Sin embargo, tal como recoge el Diccionario de la lengua española , el término apoteosis es femenino en todas sus acepciones .

Cabe señalar que el uso del artículo masculino no se justifica porque apoteosis empiece por el sonido de /a/ tónica, pues no es así en este caso, es decir, el acento no recae sobre esa vocal, como sí ocurre en el agua , el águila o el hambre , sino sobre la segunda o .

Por tanto, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido escribir «Para la apoteosis del fin de fiesta, se reservó la canción que da título a su último álbum», «La apoteosis llegará a las 18:00, con la cabalgata que contará con cinco carrozas» y «Es la historia de la génesis y la apoteosis de un gran amor fracasado».

Asimismo, es preciso indicar que esta voz no lleva tilde en la segunda o , ya que es llana acabada en ese, por lo que en una frase como «Apoteósis de la afición con la llegada del equipo al estadio» lo apropiado habría sido escribir apoteosis , sin tilde.

Por último, se recuerda que el adjetivo derivado de este sustantivo tiene dos formas apropiadas: apoteósico y apoteótico , aunque esta última se emplea más raramente, de acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas .

¿Qué hace la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaRAEFundéuCómo se escribeDudas del españolÚltimas actualizacionesRAE y OrtografíaConsultas de la Lengua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Como en el Renacimiento, un joven pintor recupera el temple para sus obras góticas y surrealistas

En la galería ALMACÉN 47, Ramiro Pasch presenta piezas de formato reducido que combinan arquetipos simbólicos jungianos a partir del uso de la técnica milenaria

Como en el Renacimiento, un joven pintor recupera el temple para sus obras góticas y surrealistas

Lo que “La casa de la pradera” no entendió sobre Estados Unidos

La historia familiar que celebró trabajo, mudanzas y autosuficiencia también suavizó fracasos, ayudas estatales y expulsiones indígenas. Una nueva serie de Netflix actualiza la discusión

Lo que “La casa de la pradera” no entendió sobre Estados Unidos

La belleza de la semana: “Viva la vida”, la obra que Frida Kahlo pintó días antes de morir

En julio de 1954 murió la gran artista mexicana. Ocho noches antes, postrada en su cama de Coyoacán y vencida por el dolor físico, le dio los trazos finales a su grito de resistencia definitivo transformando una simple naturaleza muerta en testamento y legado

La belleza de la semana: “Viva la vida”, la obra que Frida Kahlo pintó días antes de morir

El dormitorio era semipúblico y el baño no estaba separado: las casas dan pistas jugosas sobre la Historia

En "Si las paredes hablaran", la divulgadora británica enlaza la gran sala medieval con el apartamento moderno y hasta se anima a imaginar el regreso de las chimeneas por la crisis energética

El dormitorio era semipúblico y el baño no estaba separado: las casas dan pistas jugosas sobre la Historia

El Instituto Cervantes felicita a España por el Mundial y define a Argentina como “grande en la derrota”

En un mensaje publicado tras el partido decisivo en Nueva Jersey, la institución expresó reconocimiento al equipo de Lionel Scaloni y destacó la fraternidad entre dos países unidos por el idioma y la historia

El Instituto Cervantes felicita a España por el Mundial y define a Argentina como “grande en la derrota”

DEPORTES

La selección argentina regresará al país tras ser finalista del Mundial 2026: todo lo que tenés que saber

La selección argentina regresará al país tras ser finalista del Mundial 2026: todo lo que tenés que saber

Julián Zucchi tras defender a Argentina por perder la final del Mundial: “Antes de burlarse, primero lleguen, ganen algo y recién hablamos”

La advertencia de la supercomputadora que acertó los últimos cinco campeones del mundo al hilo

“Plena admiración”: los elogios de Rodri a Lionel Messi tras ganarle la final del Mundial 2026

El posteo de Rosario Central para felicitar a la selección argentina tras el Mundial: la foto sin Messi ni Scaloni que generó controversia

TELESHOW

Michael Bublé y Luisana Lopilato felicitaron a la Selección Argentina por el Mundial 2026: “Estamos increíblemente orgullosos”

Michael Bublé y Luisana Lopilato felicitaron a la Selección Argentina por el Mundial 2026: “Estamos increíblemente orgullosos”

El mensaje de Callejero Fino que es viral: “El partido más importante de la Selección fue con Inglaterra y los guachos ganaron”

La foto del Chino Darín con Úrsula Corberó: “Gran Mundial de España y gracias Argentina por tanta pasión”

El mensaje de María Becerra tras entonar el himno en la final del Mundial: “Honrada de cantar para ustedes”

Mario Pergolini se despachó en la final de Argentina contra España en el Mundial: “Ojalá lo prohíban de por vida”

INFOBAE AMÉRICA

Filipinas denunció que la guardia costera china golpeó a uno de sus marinos en un atolón disputado del mar de China Meridional

Filipinas denunció que la guardia costera china golpeó a uno de sus marinos en un atolón disputado del mar de China Meridional

Un ataque masivo de Ucrania contra Moscú dejó 10 heridos e incendió uno de los mayores polos logísticos de Rusia

El modo amparo

La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó nuevos ataques contra bases de Estados Unidos en Medio Oriente

El petróleo superó los 90 dólares y alcanzó el precio más alto en un mes, mientras la guerra en Irán mantiene en vilo a los mercados