México

Cultura pide la devolución de cuatro piezas prehispánicas programadas para otra subasta de la casa Millon en París

Claudia Curiel de Icaza informó que ya se iniciaron los procedimientos jurídicos correspondientes para evitar la venta de estos bienes culturales

El Gobierno de México expresó su rechazo a la subasta de piezas arqueológicas programada para este 11 de marzo por la Casa Millon en París.

A través de un comunicado, la Secretaría de Cultura exigió detener la venta de objetos que considera parte del patrimonio cultural de la nación.

El pronunciamiento fue firmado por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, quien expresó la “rotunda desaprobación y rechazo” del gobierno mexicano a la comercialización de piezas incluidas en la subasta titulada “Tout l’Or des Empires. Collection de Monsieur D”, prevista en el Hôtel Drouot de París.

INAH identifica bienes arqueológicos

De acuerdo con el comunicado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó un análisis del catálogo de la subasta y determinó que al menos cuatro de los objetos ofertados corresponden a bienes arqueológicos o históricos originarios de México.

Según la dependencia, estos objetos forman parte del patrimonio cultural de la nación conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Por ello, se consideran propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles.

Además, la Secretaría de Cultura señaló que la exportación de este tipo de piezas está prohibida desde 1827, por lo que su presencia fuera del territorio nacional podría derivar de procesos de extracción ilícita.

Italia restituye a México 101
Italia restituye a México 101 piezas arqueológicas del patrimonio cultural. Foto SRE

Ante esta situación, el gobierno mexicano informó que ya se iniciaron procedimientos jurídicos y gestiones diplomáticas con el objetivo de evitar la venta y lograr la repatriación de los bienes culturales.

Llamado a frenar el comercio de patrimonio cultural

La Secretaría de Cultura hizo un llamado a la casa de subastas para suspender el ofrecimiento de las piezas, argumentando que se trata de vestigios que representan la memoria histórica y el legado de las culturas originarias de México.

Asimismo, reiteró el compromiso del país con la protección del patrimonio cultural y con el combate al tráfico ilícito de bienes culturales, en apego tanto a la legislación nacional como a tratados internacionales.

Finalmente, el gobierno mexicano exhortó a la casa de subastas y a los posibles compradores a reflexionar sobre los códigos éticos que deberían regir el comercio de bienes culturales.

En el documento, la Secretaría de Cultura subrayó que la comercialización de piezas arqueológicas expoliadas contribuye al despojo cultural y atenta contra la memoria de los pueblos, por lo que invitó a sumarse a la protección del patrimonio cultural no solo de México, sino también de la humanidad.

No es la primera vez que se solicita suspensión de subasta

Previamente el organismo cultural ya había manifestado su desaprobación y rechazo ante la venta de piezas pertenecientes al patrimonio cultural del país.

Secretaría de Cultura pide suspender
Secretaría de Cultura pide suspender la subasta presencial “Les Empires de Lumière” celebrada en la Casa Millón, París. (Secretaría de Cultura)

El pasado 27 de febrero tuvo lugar la subasta “Les Empires de Lumière”, celebrada en la misma Casa Millón, evento ante el cual reaccionó la secretaria de Cultura, solicitando la suspensión de la venta debido a que dentro de la lista de artículos se identificaron 40 piezas arqueológicas.

Igual que ahora, el comunicado señaló que estos vestigios integran la identidad histórica de México y constituyen la memoria de los pueblos originarios.

